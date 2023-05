Alemania – Negociación salarial del servicio público

8 de mayo de 2023 Angelika Teweleit, portavoz, Red por una Alemania de Lucha y Democrática ver.di

Imagen: Protesta de miembros del sindicato ferroviario EVG.

¡Con una acción de huelga sostenida sería posible más!

500.000 trabajadores participaron en huelgas masivas de advertencia. La participación fue más alta de lo esperado. 70.000 nuevos afiliados se incorporaron al sindicato ver.di en los tres primeros meses del año. Todas estas fueron buenas condiciones previas para impulsar consistentemente las demandas más que justificadas en esta ronda de negociaciones colectivas, también con una huelga ilimitada. Pero a pesar de los discursos militantes en los mítines, la dirección de ver.di y la mayoría de la comisión federal de negociación se inclinaron por aceptar una recomendación de arbitraje, lo que en realidad significa una pérdida de salarios reales. Esto debe tomarse como una oportunidad para promover una red sistemática de miembros y grupos en el lugar de trabajo que quieran defender una orientación de lucha constante. Los enormes aumentos de precios hicieron que esta ronda de negociaciones colectivas fuera diferente a la de años anteriores. Sumado a eso, la enorme carga de trabajo fue un gran problema para la mayoría de los trabajadores del sector público. La ira aumentó durante las huelgas de advertencia, porque los empleadores primero se negaron a negociar aumentos salariales en términos de efectivo cuando el sindicato pedía un aumento salarial mínimo de 500 euros al mes para todos los trabajadores, en lugar de un aumento porcentual que es mayor para salarios más altos. A esto le siguieron amenazas de imponer convenios salariales de emergencia para los empleados de las cajas de ahorro públicas y los llamados “acuerdos de protección futura” para los hospitales, que supuestamente incluirían reducciones salariales. Estas siguieron siendo amenazas, pero el gobierno federal y los municipios se salieron con la suya al no renovar el acuerdo de jubilación parcial y asegurar un acuerdo sobre un contrato salarial de 24 meses (que incluye, en un momento de alta inflación, 14 meses sin ningún aumento en el salario). tasas de salarios). Los patrones consiguieron este trato al otorgar pagos únicos de tasa fija para compensar la inflación pero que no aumentan las tasas salariales reales.

Pagos únicos

El gobierno federal introdujo la opción de estos pagos adicionales únicos por un total de hasta 3000 euros sin deducción de impuestos o cargos de seguridad social como un medio para facilitar precisamente tales tratos. Las direcciones sindicales manifestaron inicialmente que tales bonificaciones en ningún caso deberían incluirse en los convenios colectivos. El presidente de ver.di, Frank Werneke, también enfatizó que cualquier pago único solo debe ser «superior», pero bajo ninguna circunstancia debe usarse para compensar la falta de aumento de los salarios. Esto también se había dicho en la ronda de negociación colectiva de Deutsche Post. Pero ahora, tanto en el sector público como en los acuerdos postales, esto es exactamente lo que ha sucedido, y estos pagos únicos se utilizan para aceptar aumentos salariales demasiado tardíos y demasiado pequeños. Sobre todo, es escandaloso cómo la presentación de la dirección de ver.di se convirtió en lo contrario de un día para otro. ¡Lo que ayer era completamente inaceptable es hoy un resultado de negociación «muy bueno» o incluso «histórico»!

Muchos activistas sindicales activos que han movilizado a sus compañeros de trabajo durante semanas ahora, comprensiblemente, se sienten engañados. No hay que hacerse ilusiones al respecto. La pretensión salarial era por un contrato de 12 meses con una subida salarial del 10,5 por ciento, con un incremento mínimo de 500 euros al mes. El trato es demasiado pequeño, llega demasiado tarde y significa una pérdida de salarios reales. Según estimaciones de Marcel Fratzscher, presidente del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW), equivale a un recorte de hasta el seis por ciento en los salarios reales. Este cálculo se aplica si se cumplen los pronósticos relativamente cautelosos de una mayor inflación del seis por ciento en 2023 y del tres por ciento en 2024. Si la inflación resulta ser mayor, ¡entonces la pérdida será aún mayor! Y esto no se puede descartar, en marzo la inflación de alimentos en Alemania superó el 21%. Es un gran problema que la dirección de ver.di esté disfrazando el resultado con cifras como aumentos salariales del 11 al 16 por ciento, porque la mayoría de los trabajadores tarde o temprano se darán cuenta de que es diferente. Un sindicato tiene que comunicarse honestamente con sus miembros y no caer en el escaparate.

Lucha consistente

Pero también hay una gran necesidad de cambio en ver.di en términos de democracia y estrategia de huelga. Si ahora afirman que no hay una capacidad de lucha real en el servicio público, entonces esto también es un cambio de rumbo y tampoco encaja con lo que ha sucedido en realidad antes. En muchos lugares de trabajo ha sido posible ganar muchos nuevos miembros o traer de vuelta a los que se fueron. Algunos se activaron como “delegados de negociación colectiva” o delegados de huelga en sus lugares de trabajo. En muchos lugares hubo informes de que la participación en las huelgas de advertencia creció constantemente y superó las expectativas de los líderes de la huelga. Estos buenos enfoques podrían haberse desarrollado mejor en la lucha.

Que es posible romper estructuras incrustadas dentro de ver.di y cambiar las cosas para mejor se demostró, entre otros lugares, en Berlín, donde hubo más asambleas de huelga conjunta de los diferentes lugares de trabajo y manifestaciones conjuntas, lo que se debe sobre todo a a la experiencia y trabajo de los trabajadores del hospital que han estado en huelga en los últimos años y han utilizado nuevos métodos.

Capacidad de lucha

Los funcionarios de tiempo completo ahora enfatizan que los sindicatos aún no tienen suficientes miembros. De hecho, existen lagunas en la organización sindical en el sector público. Pero las huelgas de advertencia han dejado en claro el potencial que ya existe en los paros laborales. Ver.di podría haber liderado el camino con las áreas bien organizadas y podría haber arrastrado a otras con un liderazgo consistente. Solo con las huelgas en los aeropuertos, el transporte local, en gran parte del sector de suministro y gestión de residuos, se puede lograr un efecto grande (y también económico). Junto con sectores importantes como hospitales, jardines de infancia y muchos más, que producen un daño económico limitado pero tienen una gran importancia para la vida social, una huelga ilimitada podría haber ejercido una enorme presión del lado de los empleadores en los municipios y el gobierno federal después de unos días. . Esto podría haberse coordinado muy bien con huelgas del sindicato ferroviario EVG. La “megahuelga” del 27 de marzo de EVG [ferrocarriles] y ver.di [transporte local] mostró lo que es posible y fue un paso importante que generó entusiasmo. Esto podría haberse extendido a varios días, paralizando todo el transporte de pasajeros y mercancías. Por supuesto, aquí también habría sido necesario organizar una amplia campaña de solidaridad por parte de las otras secciones de ver.di y de toda la DGB [federación sindical] para mantener el apoyo entre toda la población trabajadora. Las cuestiones de cómo organizar una huelga efectiva deben ser discutidas y decididas democráticamente por los propios huelguistas y activistas.

Huelga Democrática

En lugar de las llamadas videoconferencias de «delegados de negociación colectiva», donde no había posibilidad de discusión, solo información de arriba hacia abajo, sería necesario organizar conferencias de delegados de huelga a nivel nacional. Este sería el lugar adecuado para recopilar evaluaciones de la fuerza de la lucha y para discutir y votar democráticamente sobre los próximos pasos. Tal conferencia de delegados de huelga tendría que estar equipada con amplios poderes de toma de decisiones sobre todas las cuestiones importantes, como los próximos pasos en la lucha antes de las negociaciones y la evaluación de los resultados. Los miembros del sindicato que luchan deben trabajar juntos por esta demanda, así como por la terminación del acuerdo de arbitraje autolimitante en el sector público, que obliga a ver.di a un proceso de arbitraje antes de que pueda entrar en una votación para una adecuada y plena huelga. Ha habido demandas para desechar este acuerdo a largo plazo y se ha presentado una resolución en ese sentido para el próximo congreso nacional de ver.di en septiembre.

Red por una Ver.di Luchadora y Democrática

Durante las rondas de negociaciones colectivas en el servicio postal y en el sector público, hubo tres videoconferencias muy concurridas de sindicalistas en lucha iniciadas por la “Red por un Ver.di Luchador y Democrático” y la Red por Sindicatos de Lucha (VKG ). Este es un excelente enfoque para continuar trabajando en red de manera sistemática y para prepararse mejor para las próximas luchas laborales, no solo para las próximas rondas de negociación colectiva. Porque en el capitalismo siempre habrá ataques de los gobernantes a los asalariados. Es posible que pronto el gobierno federal intente imponer recortes en la seguridad social y en las pensiones o restringir el derecho a la huelga, una demanda que se ha repetido recientemente desde la asociación de empleadores. Para una defensa consistente contra tales ataques, se necesita una orientación de lucha en los sindicatos. Todo debe hacerse para esto ahora. La “Red por un ver.di luchador y democrático” ofrece una buena base para esto, que también puede servir como foro para un debate sobre la necesidad de una orientación anticapitalista de los sindicatos.

Red por una Lucha y una Democracia ver.di (en alemán)

www.netzwerk-verdi.de

Network for Fighting Trade Unions (VKG) (en alemán)

www.vernetzung.org

