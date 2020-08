Alcalde mapuche de Renaico: La situación en La Araucanía y Arauco se salió de control hace meses

Martes, 4 de Agosto de 2020 a las 09:42hrs.



Juan Carlos Reinao dijo que el conflicto en la macrozona “es serio e histórico”, pero “la brecha del odio, la desconfianza y el racismo ha aumentado” en el último tiempo.



“No queremos que se sigan perdiendo vidas, de ningún lado”, afirmó en Cooperativa.

Alcalde mapuche: La situación en La Araucanía y Arauco se salió de control hace meses

“Hoy no estamos para seguir generando daño entre nosotros mismos”, aseguró Reinao



El presidente de la Asociación de Alcaldes Mapuche y jefe comunal de Renaico, Juan Carlos Reinao, afirmó en El Diario de Cooperativa que la situación en La Araucanía y la provincia de Arauco se salió de control hace meses y “no lo queremos reconocer”.



Tras los hechos de violencia de los últimos días en la zona luego de los desalojos de municipios tomados por comuneros mapuche, Reinao sostuvo que “la situación de La Araucanía y la provincia de Arauco se salió de control hace algunos meses ya, no es de ahora. Lo que pasa es que no lo queremos reconocer”.



Esto, apuntó la autoridad comunal, se debe a “las promesas incumplidas, por actos irresponsables de personas que representan el Estado y también porque no hemos tenido la capacidad de asumir este problema y ser parte de la solución”.



“Este es un problema serio, histórico, donde ya se han perdido vidas humanas y no queremos que siga ocurriendo eso, de ningún lado”, expresó.



El jefe comunal dijo que “hoy no estamos para seguir generando daño entre nosotros mismos, y ahí el Estado tiene que tener una actuación con mayor responsabilidad y con personas que tengan conocimiento de la historia de lo que ha ocurrido en la Región de La Araucanía en los distintos procesos; hay que hacer un análisis mucho más exhaustivo para poder llegar a alguna conclusión mucho mayor y tomar decisiones con mayor claridad”.



“La solución en La Araucanía no es judicial ni policial, la solución es política y hay que conversar con todos”, aseveró.



“La brecha del odio, la desconfianza y el racismo ha aumentado”



Remarcó que existe un conflicto histórico “que tiene que ver con un problema de pobreza, tiene que ver con un problema de racismo, en equidad, que existe en la Región de La Araucanía, pero también en la Región del Biobío y la Región de Los Lagos”.



“Ha aumentado la brecha de la desconfianza en la relación entre el pueblo mapuche y el Estado chileno (…) aquí hay un problema que hoy se ha ido agudizando y la brecha del odio, la desconfianza y el racismo ha aumentado en los últimos meses y días, y somos todos responsables de esto”, aseveró.



“La herida de ‘la pacificación de La Araucanía’ acá no es lejana”



Reinao indicó que “aquí hay grupos civiles radicalizados en la zona de La Araucanía, tanto grupos que han generado odios y racismo que han visto por redes sociales y medios de audio en que han llamado a generar justicia con palos, piedras, fierros, con lo que tengamos a mano”.



“Ese grupo no tiene apellido mapuche, pero también hay un grupo mapuche que está dispuesto a defenderse. Recordemos que la herida de ‘la pacificación de La Araucanía’. que parece lejana para algunos, acá no es lejana, porque acá dejó mucha pobreza y se comenta”, aseveró.



El alcalde de Renaico apuntó también a que existe desconfianza con el Estado por las “promesas incumplidas” de los distintos Gobiernos: “Hay una debilidad en los reconocimientos de las ofertas que ha dado el Estado (…) vengo escuchando muchas promesas de soluciones y ninguna de esas promesas se ha cumplido”.



“Los que han fallado aquí son lo representantes del Estado que ha puesto el Gobierno de turno”, aseveró.



Ante la situación actual, Reinao enfatizó en que “hay que generar un punto de convergencia, y ese punto de convergencia tenemos que hacerlo, no podemos no hacerlo, no podemos seguirnos dando palos y castigando entre nosotros”



“Estamos llegando a un límite en que las personas con un apellido mapuche y un apellido no mapuche nos estamos dando palos y en estos palos alguien saldrá bastante complejo. Eso no lo está entendiendo el Estado de Chile”, sentenció.



