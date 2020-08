PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE 04 AGOSTO 2020

“..Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente..”

León Gieco

1.- Desde que las restricciones nos impidieron el funcionamiento regular que teníamos, nos pusimos a la tarea de no perder el vínculo con nuestros afiliados en todo el país.

El cierre de empresas y algunas quiebras han implicado para nuestra CGT la perdida de 12 sindicatos y algo más de 1.500 socios. No obstante mantenemos 90 organizaciones sindicales en nuestro catastro, las que representan a 12.000 afiliados.

Llegamos con nuestra opinión y materiales de educación y estudio, además de la asesoría permanente, a Magallanes, Santiago, San Pedro de Atacama, Isla de Pascua y otras ciudades de Chile, siendo la comunicación fluida y continua. Todos somos CGT, todos trabajamos por sostener lo que tenemos y engrandecerlo.

Es esa comunicación permanente la que nos permitió, desde el inicio de la cuarentena, comenzar a entregar propuestas para el trabajo sindical, propuestas que se transformaron en un petitorio, analizado, enriquecido y aprobado en definitiva por nuestras bases, él que a contar de hoy será entregado a organizaciones amigas y no afiliadas, a la presidencia de la república, ministerios del trabajo y de hacienda, senadores y diputados, además de ponerlo en conocimiento de todos los trabajadores como un insumo más para promover la organización.

A través de este Pulso iremos dando a conocer las propuestas, una vez que culmine su entrega.Debe quedar muy en claro que al sindicalismo de clase no lo frena ni limita, y menos lo destruye, cualquiera emergencia o pandemia.

Nuestro adversario de clases no puede creernos derrotados o sin opinion, nos proponemos distribuir nuestras demandas a través de todos los instrumentos de que disponemos.

Los trabajadores jamás dejaran de luchar por recuperar sus derechos.



2.- En este trabajo de apoyo y defensa de los derechos laborales, hemos contado con el generoso aporte de las y los compas de la Defensoría Popular de las y los Trabajadores, además de las otras asesorías en las distintas áreas de trabajo. Nadie ha quedado sin ser ayudado y son ya centenares las preguntas al wasap y correo electrónico, que recibieron respuesta.

Una de las consultas que se repite es la vinculada a la constitución de sindicatos y muchos son los que plantean su decepción, pues al estar en una empresa con menos de 8 trabajadores no pueden hacer sindicato ni tampoco elegir delegado, si es que se incorporan a un sindicato interempresas.

Por eso es que una de las propuestas más urgentes que debemos levantar es la vinculada a organización sindical y por supuesto a negociación colectiva.



3.- Por último una cuestión importante. Al sindicato puede ingresar todo aquel que lo desee, solo basta que lo solicite por escrito y esa solicitud sea visada por la asamblea.

También pueden integrarse aquellos que tienen contrato a plazo fijo, pero en este caso lo mejor es que paguen su cuota directamente al sindicato. No vale la pena pasarlos en la nómina de descuento mensual, la empresa podría no extender el plazo fijo.

Educar – Organizar – Luchar

MANUEL AHUMADA LILLO Secretario C.G.T. CHILE

