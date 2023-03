AFP: El experimento no da para más

Marco González Pizarro

Dr. Ciencias Sociales (USAL)

Abogado

La fragilidad terminal de la economía neoliberal se manifiesta nuevamente con otra profunda crisis, misma que pone en de manifiesto que las pensiones no pueden estar sujetas al mercado financiero, puesto que lesiona gravemente los derechos de los dueños de los fondos de pensiones, esto es, los trabajadores.

Luego de cumplir 40 años en régimen el sistema privado de pensiones presenta, a marzo de 2023, los siguientes resultados:

Cuadro Nro. 1. Resultados en Pesos Chilenos ($) Pensiones Sistema Privado, PGU-Estado, marzo 2023. Tasa de Reemplazo pensiones privadas (entre paréntesis)[1].

Entidad Pagadora Tipo de Pensión Nro. de pensionados Monto Pensión Monto pensión con APS** AFP Retiro Programado 821.311 $ 206.218 (17%) $ 278.303 (23%) C. Seguros Renta Vitalicia 674.692 $ 369.199 (31%) $ 473.453 (39%) Sub Total privado 1.496.003 Estado PGU* No Contributiva 457.306 $ 193.917 N/a Estado PGU* Contributiva 1.335.289 $ 390.085 (32%) Sub Total Estado 1.792.595

*PGU: Pensión Garantizada Universal. **APS: Aporte Previsional Solidario.

La Tasa de Reemplazo se calcula sobre el monto promedio del Salario de cotizantes dependientes de un empleador, ascendente a $ 1.132.187[2].

Así las cosas, siendo la Tasas de Reemplazo, el porcentaje en que la pensión reemplaza al salario, al jubilar, tenemos que la pensión pagada por la AFP, reemplaza en 17% al promedio salarial nacional, mientras que la pensión pagada por las Compañías de Seguros, alcanza el 31% de reemplazo.

No es fácil desprender de estas cifras que el sistema privado está colapsado, pues los resultados son mucho menores aún a lo otorgado por la OECD en 2011 de 27%, y a lo señalado por la Comisión de Reforma de 2015, de 29%, mientras que la Tasa de Reemplazo Promedio en la OECD alcanza 49% en salario promedio, mientras que en la Unión Europea, que posee en su totalidad régimen de reparto, alcanza 52%[3].

Para paliar este grave déficit, las facciones en el poder neoliberal, que asumen el poder en la llamada transición pactada desde 1990, legislaron por unanimidad en 2008, un Aporte Solidario del Estado, hoy denominado PGU, pagado vía impuestos generales.

El aporte hoy -según nuestra Tabla en análisis-, alcanza un total de 1.335.289 jubilados, sobre un total de pensionados de 1.496.003 trabajadores; vale decir, el 89% de los jubilados en Chile tendría un beneficio de la PGU[4].

Sin embargo, este Aporte Solidario, tampoco pudo mejorar la deslavada cara del sistema privado, pues, según se observa en el cuadro, aumentó la Tasa de Reemplazo a 23% en el Retiro Programado, y a 39% en Renta Vitalicia, muy lejos aún de estándares aceptables internacionalmente, mostrando una precarización y vulnerabilidad altamente denunciada en Chile, como país de una desigualdad extrema, donde la vejez es uno de los factores cruciales de este daño social.

Esta precariedad, sin embargo, contrasta con los montos que disfrutan las grandes empresas chilenas, tomados desde los fondos de pensiones para su propio beneficio, como se expresa en el siguiente cuadro, en que comparamos estos montos tomados del Fondo de Pensiones por las principales grandes empresas chilenas, en comparación con los montos pagados por pensiones, informadas en febrero de 2023,

Cuadro Nro. 2. Montos de pago por pensiones en Chile y montos entregados a grandes empresas por acciones en Chile febrero 2023. En millones de dólares.

Pensiones v/s montos a grandes empresas Monto entregado PENSIONES[5] Pensiones Retiro Programado AFP 1.800 Pensiones Renta Vitalicia Compañías de Seguros 3.500 SUB TOTAL 5.300 GRANDES EMPRESAS[6] * COPEC – BANCO CHILE 1.424 SOQUIMICH B 2.791 ENEL 1.453 FALABELLA 690 CENCOSUD 601 BCI 459 BANCO SANTANDER 561 CMPC 387 SUBTOTAL 8.366

*El total que fondo asignó, a febrero de 2023 a grandes empresas por acciones, asciende a un total de US$ 10.465 millones de dólares.

Se puede apreciar que los oligopolios expresados, llevan de ello el 80%, cuyo 20% restante se radican en decenas de empresas del mercado accionario por un monto de US$ 2.099 millones.

Visto de otra perspectiva, cada año entra al fondo de pensiones por cotizaciones aproximadamente US$ 12.000 millones, que, a 42 años del sistema, acumula US$ 176 mil millones en el Fondo de Pensiones (58% del PIB nacional). Visto desde este punto de vista, se pagan por pensiones anualmente por pensiones el equivalente al 3.1% (US$ 5.300) del total del fondo[7]. El otro 96,9%, están en manos de mercados financieros en Chile y en el extranjero.

Aparece claro de las cifras revisadas, que la lógica del sistema es totalmente perjudicial para los trabajadores, y altamente beneficiosa para las grandes empresas. Una cruel lógica que condena al abandono y a la miseria a los trabajadores chilenos y trabajadoras chilenas, que entregaron todo su esfuerzo y trabajo por el país, el cual va a parar a los bolsillos de los mismos que los esquilman con intereses usurarios desde el retail, supermercados y bancos.

Un sistema absurdo, lleno de iniquidad (maldad en el obrar) e inequidad. El trabajador entrega el 10% de su salario para financiar su pensión, sin embargo, ese dinero va a parar a los bolsillos de los capitalistas, en un 96,9%.

Este sistema ha sido objeto de un rotundo rechazo social, que no ha prosperado, sin embargo, pues dado el sistema político social neoliberal, depende absolutamente y se nutre en su cauce financiero, de las cotizaciones de los trabajadores, para subsistir, no está dispuesto a modificar la esencial del sistema, que les permite el lucro degenerado a los grandes grupos económicos nacionales, con este 10% cotizados por los trabajadores para sus pensiones.

Para ello, estos grandes grupos económicos, pagan poderosas campañas basadas en el engaño y las mentiras, para vender una vejez falsa, como también soterradamente financian hordas militarizadas -como en el modelo extractivista y depredador de la madera-, para mantenerse cuales bestias, aferrados a estos recursos.

Sin embargo, este sistema tiene sus días contados. En las últimas semanas, se desató la quiebra de numerosos bancos occidentales, con severas consecuencias en los mercados, que se comparan o superan a la Crisis Subprime de 2008. Ha explotado otra burbuja, de Silicon Valley, largamente alertada, que sin duda empeorará aún más la realidad del trabajador jubilado chileno.

La carestía de la vida en la economía occidental neoliberal, se desbordará aún más, lo cual augura que los niveles de indigencia y abandono severos, aumentarán.

A su turno, el fenómeno de la migración descontrolada, se teje como una crisis descontrolada en la informalidad y precarización del trabajo, la que se suma a la profunda crisis del trabajador a honorarios en el país, cuyo salario promedio está en torno a los $ 600 mil, la mitad del trabajador dependiente.

Así las cosas, se ciernen nuevamente condiciones aún más adversas sobre el país, de aquellas que detonaron el Estallido Social en 2019, lo que requiere un plan de trabajo serio y con números reales, para reconstruir el país, luego de esta debacle capitalista neoliberal en Occidente.

El bloque anglosajón imperialista que lidera la clave neoliberal en el orbe, está a punto de sucumbir por la guerra de Ucrania, donde ha quedado demostrado que no poseen tecnología militar, ni espacial, ni de telecomunicaciones, siquiera financiera, monetaria y de insumos estratégicos, en alimentos y energía, para superar a Rusia y China, quienes se alzan como seguros vencedores contra el bloque neoliberal.

Quienes adscribimos al sentido de desarrollo de los últimos cien años de las nuevas potencias hegemónicas, China Y Rusia, debemos estar conscientes que el trabajo será arduo, para reponer el manejo de una economía derruida por una locura de una casta neoliberal siniestra, que ha dejado mucho dolor y miseria, moral y económica en la sociedad chilena y mundial.

En las últimas décadas, a la par de esta dinámica de derroche del capital, el chorreo según le llamaron, ha creado delincuencia, suicidios, y una salud mental resquebrajada al máximo en nuestro país.

Será entonces un trabajo muy profundo para reconstruir el país, mas, sin embargo, debemos decirlo, estamos preparados.

[1] Todos los datos en: FICHA ESTADISTICA PREVISIONAL N° 124- marzo 2023 (especialmente Tablas Nros. 1, 3, 12 y 13). Ver en: https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-article-15544.html

[2] Ibid. ant. Tabla 4.

[3] Todo en: González Pizarro, Marco Antonio (2020). Privatización de Pensiones, el caso chileno. Historia Resultados y Perspectivas. Tesis Doctoral. Pág. 123 y ss. Ver en https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/145296/Gonzalez%20Pizarro%2c%20Marco%20Antonio.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[4] Son cifras que llaman profundamente la atención en su lógica estadística, pues no vemos en la realidad que 9 de diez pensionados puedan decir que son efectivamente beneficiarios de la PGU.

[5] González, Privatización, cit., pág. 128 y ss.

[6] Estadística Superintendencia de Pensiones Constitución de la Cartera de Inversión Agregada de los Fondos de Pensiones – Febrero de 2023. Cuadro N°9: Diversificación de los Fondos de Pensiones en acciones nacionales por Tipo de Fondo y sector económico. En https://www.spensiones.cl/apps/loadCarteras/loadCarAgr.php?menu=sci&menuN1=estfinfp&menuN2=NOID&orden=20&periodo=202302&ext=.php

[7] González, Privatización…, cit., pág. 148 y ss.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...