Afganistan – RAWA responde a la toma del poder por parte de los talibanes.

La Misión de la Mujer Afgana (Afghan Women’s Mission) ha estado en contacto con RAWA.

RAWA (Asociación Revolucionaria de mujeres de Afganistán)

Para abordar sus necesidades en este momento tan urgente. En esta entrevista breve con la codirectora de AWM Sonali Kolhatkar, RAWA explica cómo ve la situación.



Sonali Kolhatkar: Durante años RAWA habló en contra de la ocupación de los Estados Unidos y ahora que ha acabado, los talibanes han vuelto. ¿Podría el Presidente Biden haber retirado las fuerzas de los Estados Unidos de una manera que hubiera dejado en Afganistán en una situación más segura que en la actualidad? ¿Podría haber hecho más para asegurarse que los talibanes no pudieran asumir el poder tan rápidamente?

RAWA: En los últimos 20 años, una de nuestras demandas fue el fin de la ocupación norteamericana y de la OTAN e incluso mejor si se llevaran consigo a sus fundamentalistas islámicos y tecnócratas …

Y que dejaran que nuestro pueblo decidiera su propio destino.

Esta ocupación durante 20 años de Afganistán, solo provocó derrame de sangre, destrucción y caos. Han convertido nuestro país en el lugar más corrupto, inseguro, el de la mafia de las drogas y el más peligroso, especialmente para las mujeres.

Desde el principio podríamos predecir este resultado. En los primeros días de la ocupación norteamericana de Afganistán, RAWA declaró el 11 de octubre de 2001:

“La continuación de los ataques de los Estados Unidos y el aumento del número de víctimas civiles inocentes no solo da una excusa a los talibanes, sino que también causará el empoderamiento de las fuerzas fundamentalistas en la región e incluso en el mundo”.

La razón principal por la cual estábamos en contra de esta ocupación era su apoyo al terrorismo bajo la bonita bandera de “guerra contra el terror”. Desde los primeros días en que los saqueadores y asesinos de la Alianza del Norte se instalaron de nuevo en el poder en 2002 hasta las últimas, así llamadas, conversaciones de paz, negociaciones y acuerdos en Doha y la liberación de 5.000 terroristas de las prisiones en 2020/21, era muy obvio que ni siquiera la retirada tendría un buen final.

La acción del Pentágono demuestra que ninguna de las teorías sobre la invasión o intromisión acabará en una situación segura. Todas las potencias imperialistas invaden los países por sus propios intereses estratégicos, políticos y financieros, pero a través de las mentiras y los poderosos medios de comunicación corporativos intentan esconder su verdadero motivo y agenda.

¡Es una broma decir que valores como “los derechos de las mujeres”, “la democracia”, “la construcción de la nación”, etc. formaban parte de los objetivos de los EE. UU./OTAN en Afganistán!

Los EE. UU. estuvieron en Afganistán para convertir la región en inestabilidad y más terrorismo, y con el fin de rodear a las potencias rivales, especialmente China y Rusia, y para socavar sus economías mediante guerras regionales. Pero, por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos no quería una salida tan desastrosa, vergonzosa e incómoda que dejó atrás una conmoción tan grande que se vieron obligados a enviar tropas de nuevo en 48 horas para controlar el aeropuerto y evacuar con seguridad a sus diplomáticos y personal.

Creemos que los Estados Unidos han dejado Afganistán a causa de sus propias debilidades, no por haber sido derrotados por sus criaturas (Taliban). Hay dos razones importantes para esta retirada.

La razón principal es la crisis interna de los Estados Unidos. Los signos del declive del sistema de los Estados Unidos se vieron en su débil respuesta a la pandemia de la COVID-19, el ataque al Capitolio y las grandes protestas de los estadounidenses en los últimos años. Los responsables políticos se vieron obligados a retirar tropas para centrarse en las cuestiones de su propio incendio interno.

La segunda razón es que la guerra afgana fue una guerra excepcionalmente cara, el coste de la cual se puede calcular en billones, todos ellos sacados del bolsillo de los contribuyentes. Esto supuso una grave mordida financiera en los Estados Unidos que motivó su abandono de Afganistán.

Las políticas de belicismo demuestran que su objetivo nunca fue hacer que Afganistán fuera más seguro, y menos todavía ahora cuando marchan. Además, también sabían que la retirada sería caótica, pero aún así siguieron adelante y lo hicieron. Ahora Afganistán vuelve a estar en el centro de la atención a causa de que los talibanes estan en el poder, pero esta ha sido la situación durante los últimos 20 años y centenares de personas han sido asesinadas y nuestro país destruido, y de esto rara vez se ha informado en los medios de comunicación.



Sonali Kolhatkar: los líderes talibanes dicen que respetarán los derechos de las mujeres siempre que cumplan la ley islámica. Algunos medios de comunicación occidentales lo valoran positivamente. ¿No dijeron los talibanes lo mismo hace 20 años? ¿Cree que hay algún cambio en su actitud hacia los derechos humanos y los derechos de las mujeres?

RAWA: Los medios de comunicación corporativos solo están intentando poner sal en nuestras devastadas heridas; tendrían que avergonzarse de sí mismos por la manera superficial en que tratan de hacer aceptables a los brutales talibanes. El portavoz de los talibanes declaró que no había ninguna diferencia entre su ideología de 1996 y la de hoy. Y lo que dicen sobre los derechos de las mujeres son las mismas frases que usaron durante su siniestra ley anterior: la aplicación de la sharía.

Hoy en día, los talibanes han declarado una amnistía en todas las partes de Afganistán y su lema es «cuánta alegría puede llevar la amnistía, la venganza no». Pero en realidad están matando a personas cada día. Ayer mismo, un niño fue asesinado a disparos a Nangarhar solo por llevar la bandera nacional afgana tricolor en lugar de la bandera blanca de los talibanes. Ejecutaron a cuatro antiguos oficiales del ejército en Kandahar, arrestaron al joven poeta afgano Mehran Popal en la provincia de Herat por escribir mensajes antitalibanes a Facebook y su paradero es desconocido para su familia. Estos son solo algunos ejemplos de sus acciones violentas a pesar de las “agradables” y pulcras palabras de sus portavoces.

Creemos que sus afirmaciones pueden ser una de las actuaciones teatrales que están interpretando los talibanes y que, en realidad, solo están intentando ganar más tiempo hasta que puedan organizarse. Las cosas pasaron muy rápido y están intentando construir su estructura gubernamental, crear su inteligencia y hacer que el Ministerio de la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, que es responsable de controlar los pequeños detalles de la vida diaria de las personas como la longitud de la barba, la corrección de la vestimenta y tener un Mahram (compañero masculino, únicamente permitido un padre, hermano o marido) para la mujer. Los talibanes afirman que no están en contra de los derechos de las mujeres, sino que estos tendrían que estar dentro del marco de las leyes islámicas/Sharía.

La ley islámica/Sharía es ambigua y está concebida de diferentes maneras por los regímenes islámicos para beneficiar a sus propias agendas y normas políticas. Además, los talibanes también quieren que Occidente los reconozca y los tome seriamente, y todas estas afirmaciones forman parte de una estrategia para blanquear su imagen. Quizás después de unos meses dirían que se celebrarán elecciones, puesto que ¡creen en la justicia y la democracia! Estas pretensiones nunca cambiarán su verdadera naturaleza, y continuarán siendo fundamentalistas islámicos: misóginos, inhumanos, bárbaros, reaccionarios, antidemocráticos y antiprogresistas. En una palabra, la mentalidad de los talibanes no ha cambiado ¡y nunca cambiará!



Sonali Kolhatkar: ¿Por qué el Ejército Nacional Afgano y el gobierno apoyado por los EE. UU. se hundieron tan rápidamente?

RAWA: Algunas de las principales razones, de muchas, son:

1) Todo se hizo según un acuerdo para entregar Afganistán a los talibanes. Las negociaciones con Pakistán y otros actores regionales acabaron en un acuerdo para formar un gobierno, compuesto principalmente por talibanes. Por lo tanto, los soldados no estaban dispuestos a ser asesinados en una guerra de la cual sabían que no había ningún beneficio para el pueblo afgano, porque era el producto de negociaciones a puerta cerrada para llevar al poder a los talibanes. Zalmay Khalilzad es muy odiado entre los afganos a causa de su papel de traidor y por llevar los talibanes al poder.

2) La mayoría de los afganos comprenden bien que la guerra que está teniendo lugar en Afganistán no es la guerra de los afganos ni que es en beneficio del país, sino que es el efecto desastroso de poderes extranjeros en función de sus propios intereses estratégicos y que los afganos son solo combustible para la guerra. La mayoría de los jóvenes se unen a las fuerzas armadas a causa de la grave pobreza y la desocupación, por lo cual no tienen ningún compromiso ni moral para luchar. Merece la pena mencionar que los Estados Unidos y Occidente han intentado durante 20 años mantener Afganistán como un país consumidor y han obstaculizado el crecimiento de la industria. Esta situación creó una oleada de paro y pobreza, allanando el camino para los alistamientos en las fuerzas armadas del gobierno títere, para los talibanes y para el crecimiento de la producción de opio.

3) Las fuerzas afganas no eran tan débiles como para ser derrotadas en el transcurso de una semana, pero estaban recibiendo órdenes del palacio presidencial de no luchar contra los talibanes y de que se tendrían que rendir. La mayoría de provincias fueron entregadas pacíficamente a los talibanes.

4) El régimen títere de Hamid Karzai y Ashraf Ghani denominaron a los talibanes, durante años, como los “hermanos insatisfechos”, y liberaron muchos de sus comandantes y líderes más despiadados de las prisiones. Pedir a los soldados afganos que lucharan contra una fuerza que no se denomina “enemigo”, sino “hermana”, dio confianza a los talibanes y golpeó la moral de las fuerzas armadas afganas.

5) Las fuerzas armadas estaban asoladas por una corrupción sin precedentes. El gran número de generales (la mayoría antiguos y brutales señores de la guerra de la Alianza del Norte) sentados en Kabul consiguieron millones de dólares, incluso retiraron la comida y el salario de los soldados que luchaban en las líneas del frente. Los “soldados fantasmas” fue un fenómeno expuesto por el SIGAR (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction). Los funcionarios de alto rango estaban ocupados llenando sus bolsillos; canalizaban el salario y la ración de decenas de miles de soldados inexistentes a sus propias cuentas bancarias.

6) Cuando las fuerzas fueron asediadas por los talibanes en la dura lucha, sus llamamientos de ayuda fueron ignorados por Kabul. En numerosos casos, decenas de soldados fueron masacrados por los talibanes cuando, sin munición ni comida durante semanas, desertaron. Por lo tanto, la tasa de bajas entre las fuerzas armadas fue muy alta. En el Foro Económico Mundial (Davos 2019), Ashraf Ghani confesó que desde 2014 más de 45.000 miembros del personal de seguridad afgano habían sido asesinados, mientras que en el mismo periodo tan solo lo fueron 72 personas de los EE. UU./OTAN.

7) En general, en la sociedad, la creciente corrupción, la injusticia, la desocupación, la inseguridad, la incertidumbre, el fraude, la gran pobreza, la droga y el contrabando, etc. proporcionaron un terreno para la reaparición de los talibanes.



Sonali Kolhatkar: ¿Cuál es la mejor manera en que los estadounidenses pueden ayudar a RAWA y a las mujeres afganas en estos momentos?

RAWA: Nos sentimos muy afortunadas y contentas de tener con nosotros a la gente que, en los Estados Unidos, ha estimado la libertad durante todos estos años. Necesitamos que los estadounidenses levanten su voz y protesten contra las políticas belicistas de su Gobierno y apoyen al fortalecimiento de la lucha de los ciudadanos en Afganistán contra los bárbaros.

Es de naturaleza humana resistir y la historia es testigo de ello. Tenemos los gloriosos ejemplos de lucha de los movimientos “Ocupy Wall Street” y “Black Lives Matter” en los EE. UU. Hemos visto que ninguna suma de opresión, tiranía y violencia puede detener la resistencia. ¡Las mujeres ya no estarán encadenadas! Justo al día siguiente por la mañana, tras la entrada de los talibanes en la capital, un grupo de nuestras valientes jóvenes pintaron grafitis en las paredes de Kabul con el lema: “¡Abajo los talibanes!” Nuestras mujeres son ahora políticamente conscientes y ya no quieren vivir bajo el Burka, cosa que hicieron fácilmente hace 20 años. Continuaremos nuestras luchas mientras encontramos maneras inteligentes de mantenernos seguras.

Creemos que el inhumano imperio militar de los Estados Unidos no solo es enemigo del pueblo afgano, sino la mayor amenaza para la paz y la inestabilidad mundial. Ahora que el sistema está próximo al declive, es el deber de todos los individuos y grupos que aman la paz, progresistas, de izquierda y amantes de la justicia intensificar su lucha contra los brutales monstruos de la Casa Blanca, el Pentágono y el Capitolio. La sustitución del sistema podrido por un sistema justo y humano no solo liberará millones de pobres y oprimidos ciudadanos estadounidenses, sino que tendrá un efecto duradero en todos los rincones del mundo.

Ahora nuestro temor es que el mundo pueda olvidar Afganistán y a las mujeres afganas como pasó bajo el sangriento régimen talibán a finales de los años 90. Por lo tanto, los ciudadanos e instituciones progresistas de los Estados Unidos no tienen que olvidar a las mujeres afganas.

¡Alzaremos nuestra voz y continuaremos con nuestra resistencia y nuestra lucha por la democracia secular y los derechos de las mujeres!

21/8/2021









Publicado en la web de la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA) http://www.rawa.org/rawa/2021/08/21/rawa-responds-to-the-taliban-takeover.html