Académicos Carlos Pérez, Sergio Grez, Rodrigo Karmy, decenas de intelectuales, referentes, organizaciones de DDHH y políticas llaman a anular en elección del Consejo Constitucional

Entre los firmantes destacan además de los anteriormente mencionados, intelectuales como Igor Goicovic o Luis Corvalán, que junto a más de 260 otras firmas de ciudadanos se posicionan de manera crítica al actual proceso constituyente. Lee completa la declaración aquí y revisa las principales firmas.

Redacción LID Chile Viernes 17 de marzo

Además de académicos y referentes políticos firman la declaración dirigentes sindicales de rubros como el transporte, la salud, la educación y de la CUT. Destacan a su vez decenas de firmas de activistas y organizaciones de Derechos Humanos, de familiares de víctimas de la dictadura y de la violencia policial y de referentes ligados a las luchas democráticas por justicia, verdad y no a la impunidad.

Se suman organizaciones sociales, feministas y políticas. Y también se hacen parte de esta campaña las concejalas Natalia Sánchez Pérez de Antofagasta y Marjorie Melo de Conchalí.

Revisa acá la declaración completa:

Abajo el espurio y antidemocrático Acuerdo Constitucional – Este 7 de mayo llamamos a votar nulo – A retomar la lucha por las demandas populares y de los trabajadores

A tres años de la revuelta popular las demandas que allí se plantearon están lejos de resolverse. Las condiciones de trabajo y la precariedad laboral y de la vida se han profundizado con la inflación y el aumento de la carestía de la vida, mientras los grandes empresarios han aumentando sus fortunas y riquezas.

La derecha ha hecho de todo para proteger la ganancia empresarial, defendiendo ese cuestionado “Chile de los 30 años”. Y ahora el gobierno de Gabriel Boric se ha sumado a los partidos tradicionales en la búsqueda de reponer la legitimidad de la vieja institucionalidad y la gobernabilidad neoliberal, la cual quieren reinstalar con promesas vacías al pueblo trabajador mientras por arriba otorgan permanentes regalías al gran empresariado y gobiernan junto a la ex Concertación y aceptando la agenda de la derecha.

Ya lo vimos con la reforma tributaria, que implica una rebaja en impuestos a las grandes empresas y rebaja de permisos en proyectos de nuevas inversiones, todo conversado con los principales gremios empresariales como la CPC y la Sofofa y en la reforma previsional del gobierno, que mantiene el negocio de las AFP (sólo cambiarán de nombre). También se ve en la militarización de Wallmapu y en la prisión política de referentes mapuche, o en la facilidad con la que permitió este gobierno que se aprobara el TPP11.

En ese marco el nuevo proceso constitucional es clave en su búsqueda por recomponer la gobernabilidad y legitimar las instituciones del Chile neoliberal, iniciando lo que podríamos llamar una nueva transición, retomando la política de los consensos que primaron en la política tradicional de los años 90’. Es un proceso anti democrático desde su origen, diseñado por los mismos partidos de siempre y ajeno a las necesidades de las y los trabajadores y del pueblo.

Es que este proceso es tan antidemocrático que la propuesta constitucional será esbozada por una Comisión de Expertos designados por el Parlamento, para luego ser discutida por el Consejo Constitucional, elegido con las reglas electorales del oligárquico Senado y solo en listas de los Partidos Políticos que representan solo el 3% de la Ciudadanía. Además ya se firmaron los “bordes”: bases de las cuales el proceso no puede salirse y que fueron establecidas por los partidos tradicionales y de gobierno, que mantienen el corazón de la constitución de Pinochet y del modelo neoliberal, especialmente en el Punto 5 de los Bordes, en donde se dice que será un Estado Social y democrático de Derecho, pero en su definición dice que esos derechos serán a través de instituciones públicas y privadas, igual que hoy, por lo tanto, la principal herencia de Pinochet, EEUU y Lagos no termina.

Y finalmente se constituirá un Comité Técnico de Admisibilidad, compuesto por 14 personas designadas por el Senado según propuestas de la Cámara de Diputados, que “revisará” las normas propuestas.

Este fraude constitucional es un nuevo intento por cerrar la puerta a una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Ya el 15 de noviembre del año 2019 los partidos tradicionales pactaron a espaldas del pueblo el Acuerdo por la Paz, con el objetivo de salvar a Piñera, asegurar la impunidad frente a las violaciones a los DDHH, vaciar las calles y dividir las fuerzas de la movilización que había impugnado desde el 18 de octubre de ese año al conjunto del “Chile de los 30 años”. Este nuevo pacto, llamado “Acuerdo por Chile”, es un intento aún más descarado y aberrante por blindar la herencia de la dictadura y negar una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana.

Este es un proceso para que no se toquen los negocios con las pensiones de los trabajadores, para mantener la privatización de los recursos naturales, para que sigan existiendo sueldos de hambre y para que se mantenga el Senado y las figuras más antidemocráticas del autoritario Estado chileno.

Ante este escenario llamamos a enfrentar este fraude constitucional, planteando la necesidad de retomar el camino de la movilización en pos de una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, sin trabas ni ataduras que pueda cuestionarlo todo, pero a su vez por un programa que parta de lo más mínimo y urgente -integrando un salario mínimo desde los «650 mil pesos” reajustaba a la inflación, con el cual se pueda llegar con tranquilidad a fin de mes, pagar un arriendo y/o dividendo, y lograr solventar lo mínimo que requieren hoy en días las familias mes a mes, aumento salarial acorde a la inflación para todos reajustable de manera automática, el reparto de las horas de trabajo, el fin a la precarización laboral- hasta demandas que cuestionen el conjunto del Chile neoliberal capitalista, por el fin de las AFP, la nacionalización de los recursos naturales y tocar la ganancia del gran empresariado.

Quienes firmamos esta declaración pública decimos no al fraude constitucional y adelantamos nuestro voto nulo de cara a la elección del Consejo, a la vez que llamamos a todos los sectores que se ubican contra este fraude constitucional a adherir públicamente a este pronunciamiento y a organizarnos en común para fortalecer el camino de la movilización, de la coordinación de los sectores de trabajadores, populares y en lucha, en perspectiva de levantar la auto organización y la lucha como camino para enfrentar al Chile de los 30 años y sus representantes.

FIRMANTES

Firmas individuales:

Carlos Pérez Soto – Profesor de Estado en Física

Igor Goicovic – Historiador, Académico USACH

Luis Corvalán Márquez – Historiador, profesor

Sergio Grez – Historiador, Académico U de Chile

Rodrigo Karmy Bolton – Académico

Natalia Sánchez – Concejala Antofagasta

Marjorie Melo – Concejala Conchalí

Patricia Parga-Vega – Periodista

Marcel Claude – Economista

Andrés Pascal Allende – Sociólogo

Patricio Guzmán – Economista, por Socialismo Revolucionario

Jorge Gonzalorena Doll – Sociólogo

Dauno Tótoro Navarro – Activista DDHH

Fernando Leal – Abogado DDHH

Camilo Parada Ortiz – Dirigente Movimiento Anticapitalista, activista DDHH

Germán F. Westphal, Ph.D. – Ex Preso Político de la dictadura, académico

Ciro Ibáñez – Economista

Gustavo Burgos – Abogado, Revista El Porteño

Marcela Palacios – Dirigenta Sindical

Patricio Olivares Oliva – Tesorero Sindicato de Empresa de Trabajadores Unidos S.T.U.

María Soledad Cortés Stegmann – Documentalista/Periodista

Álvaro Campos Castro – No Más AFP

Joseffe Cáceres – Dirigente sindical Anfumce (Ex Pedagógico)

Roxana Olivares – Dirigenta JJVV Lenka Franulic, Coordinadora NO+AFP Antofagasta

Héctor Maturana – Ex Preso Politico de la dictadura, Antofagasta

Nicolás Piña – Preso político de la revuelta

Víctor Iturrieta – Profesor. Ex Preso Político de la Revuelta

Daniel Vargas – Abogado laboral y de DDHH

Dorca Aliaga – Madre preso político de la revuelta

Tania Parada – Pareja preso político de la revuelta

Paola Palomera – Madre de preso político de la revuelta

Miguel Fonseca – Activista de DDHH

Juana Aguilera Jaramillo – Activista de DDHH

Andrés Figueroa Cornejo – Periodista

Jorge Gálvez – Director Noticias 360

Eduardo Gutiérrez González – Programa Soberanos y Populares

Margarita Durán – Coordinadora Ex Presos Políticos

Thamar Álvarez Vega – Escritora e hija del exilio

Carla Miranda Vasconcello – Historiadora del arte

Salvador Schavelzon – Antropólogo, Universidade Federal de Sao Paulo, Brasil

Marisol Aliaga – Directora Magazín Latino

David Peña – Presidente Asociación Cruz del Sur

José Manuel Flores – Presidente Comité Defensa del cobre

Ricardo Tobar Toledo – Marineros Antigolpistas

Carmen Luz Scaff – Dirigenta Sindical

Sebasthian Valdivia – Secretario Sindicato 1 de Trabajadores/as empresa Salud Siglo XXI – HRA

Juan Carlos Cardenas – Director Centro Ecocanos

Verne Díaz Ossandón – Presidente Exonerados de Quilpué

Pedro Artiga del Río – Presidente Ejecutivo Corporación Los de a Pie

Rosalba Ortiz Cid – Secretaria Sindicato Trabajadores P.G.E Clotario Blest

Marcelo Carrasco Henríquez – Académico, trabajador social

Rodrigo Fecci Uribe – Abogado, profesor de Derecho UAHC

Gabriela Rosas – Académica universitaria

Moisés Sagredo Sandoval – Sicólogo, Observador de DDHH

Adriana Moreno – Dirigente vecinal Ñuñoa

Scarlett Salvade Figueroa – Dirigente social Comunidad Aguas Claras

Jorge Valenzuela Salazar – Constructor civil, Ex Cónsul Honorario de Chile en Mozambique

Vilma Avarez Parada – Sindicato Jumbo Portal La Dehesa

Carlos Castro Ledesma – Dirigente ANEF

Patricio Alucema – Chilenos en Canadá por una AC

Andrés Henríquez Reyes- Presidente Comité de Salud PRAIS

Francisco de Torres – Dirigente sindical

Hernán Delgado – Profesor y Director Departamento Ciencias Sociales Universidad de los Lagos

Patrick Puigmal – Profesor Universidad de los Lagos

Organizaciones:

Partido Igualdad

Partido de Trabajadores Revolucionarios – PTR

La Lista del Pueblo

Frente Patriótico Manuel Rodríguez – FPMR

MIR

Movimiento Socialista de las y los Trabajadores – MST

Colectivos Francisco Bilbao

Movimiento Anticapitalista

Movimiento del Socialismo Allendista

Grupo de Apoyo a Presos Políticos

Escuela PRAIS

Agrupación de Víctimas de Violencia policial

Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos de Gotemburgo, Suecia

Coordinadora Regional Ex Presos Políticos Bio Bio

Frente Allendista

Movimiento Independientes por los Derechos del pueblo MIDP

Agrupación Sitios de Memoria y DDHH Macul

Red de abastecimiento popular Los Ríos

Pan y Rosas – Teresa Flores

Centro Cultural y Educacional La Nueva Escuela – Renca

Red Ecológica de Chile

Radio Luis Emilio Recabarren 88.0 FM Estocolmo

Congreso de los Pueblos – Capítulo Chile

