A los poderosos no les importan los pobres ni les preocupa el hambre.

PULSO SINDICAL DIARIO – 10 JUNIO 2020

***

«…En mi país que tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará, desde el fondo del tiempo otro tiempo y me dice que el sol brillará..»

A. Zitarrosa

***

1.- Saludar con afecto a quienes desde Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Concepción, Villarrica, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Punta Arenas y otras localidades, nos han saludado por esta emisión diaria del Pulso así como nos han sugerido temas a tratar, a los que vamos respondiendo en cada despacho que hacemos.

Decir a todos que nuestra CGT y demás organizaciones afiliadas a la Central Clasista no paramos y, superando las dificultades, hacemos esfuerzos por mantener viva la llama de la rebeldía contra el sistema.

En este ejercicio de unidad, organización, solidaridad y lucha, invitamos a contactar al sindicatocontainerland@gmail.com , quienes están en huelga desde el 12 de mayo en La Vara 03595 San Bernardo. Si están las condiciones, pueden hacer aportes a la cuenta de ahorros 367663151659 BancoEstado. Que ninguna pelea termine por falta de apoyo.

Quienes nos escriben, preguntan en qué y como pueden apoyar. Les decimos que difundiendo nuestros textos.También pueden entrar a www.centralclasista.cl y sintonizar nuestra Radio.

Les invitamos a tomar contacto con organizaciones estudiantiles, poblaciones y sindicales en las ciudades nombradas y en otras, para así organizar conversatorios que nos permitan dar cuenta de nuestro trabajo, presentar propuestas y construir Central en todo lugar donde sea posible.

De esta manera iremos dando forma a la alternativa. Solo depende de nosotros.

2.- La frías cifras hablan de más de 400.000 personas cumpliendo trabajo informal.

Desde vendedores de bagatelas que se ubican en diversas esquinas a vender sus productos a los automovilistas, hasta aquellos llamados «coleros» que se ubican al final de las ferias libres.

Miles de hombres y mujeres a los que están cuestionando diariamente por no respetar las normas de la cuarentena, en circunstancias que si no salen a la calle a arriesgar su vida, no tienen como alimentar a su familia.

He aquí lo que genera el capitalismo, pues muchos de estos vendedores informales han sido enviados a la cesantía, por los mismos que buscan mostrarse generosos entregando cajas de mercaderías y donando respiradores artificiales.

A los poderosos no les importan los pobres ni les preocupa el hambre.

3.- No se trata, por lo tanto, de que culminada la pandemia se retome la normalidad. No nos sirve la normalidad que permitía el abuso y la explotacion descarada e inmoral de la fuerza de trabajo.

La nueva normalidad, es la que debe construir un pueblo organizado al que no le pasen gatos por liebres, un pueblo activo con millones de trabajadores agrupados en sindicatos.

Esa y no otra es la normalidad que tenemos que construir.

MANUEL AHUMADA LILLO

Presidente Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras

Secretario C.G.T. CHILE

Me gusta esto: Me gusta Cargando...