A los 73 falleció el músico Benny Mardones

Benny Mardones: La verdad detrás del rockero “chileno” de los 80

Tengo gustos añejos. Gustos añejos que no pocos me han dicho “Oye… ¿Por qué te gustan estas cosas si ni siquiera son de tu generación?” y yo simplemente digo “La verdad, no sé. Creo que las cosas añejas son mejores que las de ahora.” Puede que algunos no estén de acuerdo conmigo al señalar eso, mientras que otros si lo estarán y no lo discutirán. Me gustan tanto lo añejo (o “vintage”, para los alumbrados que les encanta decir esta frase… yo la digo, a veces) que incluso me dedico a coleccionar objetos relacionados a lo antiguo, siendo uno de ellos los vinilos. Empecé desde hace muchos años con unos pocos discos antiguos de Led Zeppelin, una de las mejores bandas de rock en el mundo junto a Pink Floyd, y, desde ese entonces, sigo comprando y escuchándolos en mi tocadiscos.

Hace unos años atrás, le compraba discos a un compadre en mi ciudad (ya no lo hago, por lo caro…) y uno de esos días estábamos hablando de músicos pocos conocidos. En esa conversación me menciona si conocía a un tal Benny Mardones, a lo cual le contesto negativamente. No recuerdo muy bien la frase correcta que dijo, pero fue algo más o menos así: “¡Cómo no lo vas a conocer! Si es el un rockero que es medio gringo, medio chileno.” “A ver, A ver, A ver… ¿Medio chileno?” Supongo que quienes estén leyendo esto y no sepan de quién estoy hablando se estarán haciendo la misma pregunta que me hice en mi mente luego de haber escuchado la afirmación del vendedor de la tienda. Como no cachaba una ante el tema de conversación, el compadre de la tienda me empezó a explicar la vida del tal Benny Mardones, que era un músico, medio gringo, medio chileno, que se hizo famoso por un One-Hit Wonder de principio de los años 80: Into The Night. Al poner la canción por YouTube (en casa de herrero, cuchillo de palo dice el dicho), supe al instante quien era. “Con que ese es el tal Benny Mardones. Había escuchado la canción pero nunca supe quien era. Buena… ¿Y qué pasó con él?” dije, mientras seguía poniendo atención a la emotiva balada rockera. “Nada pos… Se botó al trago y cagó.” me contestó, encogiéndose de hombros. Después de un rato de charla, le pagué los discos que había comprado ese día y me fui para mi casa, olvidando de a poco a ese tal Benny Mardones y su “origen” chileno.

Pasaron los días y parecía que había olvidado por completo al rockero hasta que volví a escuchar el tema. Como me gustaba la canción y siempre guardo música en mi celular, decidí bajar la canción y siempre la escuchaba cuando me acordaba de ella, hasta mencionando a quienes estaban conmigo escuchando música que ese tipo, de voz desgarradora y poderosa, era medio chileno. Una buena anécdota para contar pero… ¿De verdad era “medio chileno”, como dicen por ahí? ¿O se trataba no más de un viejo mito urbano que fue difundido en el Chile de los 80 sólo por que el tipo tenía un apellido hispano? Las dudas persistieron por años, donde muchos eran incrédulos y negaban esto que les menciono, hasta que, hace varios años atrás, el mismo Benny se refirió a ese “rumor”, aclarando todas las dudas que habían hasta ese entonces.

Esta publicación tratará de explicar qué hay de cierto en este famoso mito chileno, el cual hacía eco mientras la famosa balada sonaba en las radios y adornaba el momento romántico de las parejas de aquel tiempo.

DESVELANDO EL MITO MUSICAL

Muchos se preguntaban si de verdad Benny Mardones era chileno o no. Durante los años 80, el rumor de que este artista era oriundo de las tierras de la chicha y la empanada, se esparció por todos lados a tal punto que comentaristas musicales de la tele como Rodolfo Roth (el papá de la Valentina Roth), aseguraran a rajatabla que el cantante era chileno. Tras años de duda, el mismo músico tuvo que dar una explicación. ¿Es Benny Mardones, el famoso autor e intérprete de Into The Night, chileno? No, no es chileno… y sí, es medio chileno. Rubén Armand Mardones, más conocido artísticamente como Benny Mardones, es un cantante estadounidense, nacido en Cleveland, de origen chileno. El artista es hijo de Rubén Mardones Vignes, un chileno que en su juventud luchó por Francia durante la Segunda Guerra Mundial y que luego viajó a Estados Unidos en busca de un buen futuro. Ahí, Rubén conoció a Betty Smith, con quien se casó y tuvieron dos hijos: Louise y Rubén. Su hijo, Rubén, sería conocido en el mundo de la música como Benny Mardones.

Si bien Benny es de origen chileno, el artista no habla ni escribe ni una pizca de español. Es más, Benny jamás conoció a su padre… hasta que su abuela materna le contó sobre él y, empecinado, trató de buscarlo por todo el país sin éxito alguno. Nunca lo encontró pero, durante una noche en la cual bebía unos tragos en un bar con su novia de ese tiempo, escuchó que el tal Rubén Mardones estaba haciendo negocios en el país. Fue ahí donde consiguió dar con él y conocerlo. Uno podría esperar que una persona, la cual nunca conoció a su padre o madre y tiene la oportunidad de hacerlo, le pregunté el por qué lo abandonó. Pero no fue el caso de Benny. El aquel joven de esos años, al ver a su padre, le dijo que lo quería y lo aceptó. Desde ese entonces, Benny Mardones siempre tendría contacto con su familia paterna, hasta el día de hoy.

INTO THE NIGHT, EL ONE-HIT WONDER

En cuanto a su más conocida canción, Into The Night, tiene una historia interesante de contar. Benny Mardones ya tenía una incipiente carrera y un disco, Thank God for Girls, cuando escribe la letra de esta balada motivado por el comentario de su socio y amigo, Robert Tepper, cuando vio a la adolescente que cuidaba a Zanky, el Basset Hound de Benny, en el vecindario. Mardones vivía en el Spanish Harlem, un barrio de New York donde residen habitantes hispanohablantes, y ahí le daba trabajo a Heidi, una muchacha puertoriqueña que había sido abandonada por su padre. Tepper, al verla, le comenta lo atractiva que era Heidi. Benny le contesta “Tiene sólo 16 años, déjala tranquila”. Aquella frase es la que da el comienzo a la lírica de Into The Night (Hacia la noche), una balada rockera, de tintes melancólicos, que habla del amor que un hombre mayor siente por una mujer mucho más joven que él. Into The Night formaría parte del disco más reconocido de Benny: Never Run, Never Hide, lanzado en 1980. Dicha canción podrás encontrar más abajo, con su respectivo videoclip y letra, tanto en inglés como su traducción al español.

Dicho disco es rock puro, al estilo de bandas AOR (Adult Oriented Rock) como Foreigner o Whitesnake. Contiene nueve temas, incluyendo el tema que le dio la fama, en donde Benny luce todo su talento como cantante. Gran parte de sus temas tienen la poderosa voz que lo caracterizó durante sus años de fama, demostrando que podía ser una promesa del rock y la música de la década de los 80, aquellos célebres años que, hoy en día, todos sienten nostalgia (basta ver con películas y series que salen a la luz).

CAÍDA EN PICADA Y RECUPERACIÓN

Aunque el disco de por sí es excelente, Benny sólo se hizo reconocido con Into The Night. Esta canción sonó en todas las radios, logrando convertirse en una de las 25 canciones más sonadas en las radios estadounidense (se estima que obtuvo cerca de cinco millones de reproducciones). La fama que le dio esta canción hizo que muchos lo catalogaran como el sucesor de Bruce Springsteen, pero lamentablemente terminó por convertirse en un One-Hit Wonder, esas únicas canciones con las cuales muchos artistas han logrado el éxito. Benny logró sacar otro disco más, Too Much to Lose, pero nunca pudo igualar el éxito que obtuvo con Into The Night.

Las cosas empeorarían cuando Benny sucumbiría al vicio del alcohol y las drogas. Dicen que se podía tomar una sola botella de Whisky cada noche y se transformó en un cocainómano, droga con la cual protagonizó una particular anécdota con su amigo Robert Tepper y Roy Orbison, el afamado artista detrás de “Oh, Pretty Woman”. Aquellos vicios lo devastaron, alejándolo de las pistas y mermando rápidamente su carrera musical. Dejó de componer ante el fracaso de su tercer disco y se ausentaba de los conciertos, causa que hizo que su sello, Polydor Records, lo despidiese. El vicio lo dejaría cuando nació su único hijo, Michael, aquel acontecimiento haría que tomase conciencia y decidiera recuperarse de su adicción.

Decidió volver a las pistas, esta vez firmando con un sello discográfico dedicado a la música country, y, en 1989, saca otra versión de Into The Night, volviendo a ser reconocido por el público y que puedes escuchar accediendo a este enlace. Pese a eso, la fama nuevamente le fue esquiva y no pudo lograr otro éxito importante que superase a su canción más reconocida.

BENNY MARDONES, HOY

Actualmente, Benny Mardones está casado con Jane Braemer, ex Miss Dinamarca que conoció gracias a que era amiga de la esposa de su médico, y fue diagnosticado con el mal de Parkinson en el año 2002, haciendo que sus trabajos sean esporádicos. Aun así, Benny, con el apoyo de su esposa, se sigue presentando en algunos conciertos. Si bien ya no tiene esa voz fuerte, aún mantiene el espíritu del rock y, nuevamente, ha realizado una versión de Into The Night, actualizada, con tintes cercanos al pop y que puedes escuchar accediendo a este enlace. A su vez, realizó el que sería su último concierto navideño en la ciudad de Siracusa, debido a las complicaciones de su enfermedad.

En cuanto a su familia chilena, Benny todavía mantiene contacto con ellos. Pamela Mardones, hermana del cantante, cuenta que el artista desea venir a la tierra de su padre, debido a que Rubén Mardones Vignes falleció hace algún tiempo atrás. Benny dice sentirse en deuda, puesto que quiere conocer Chile y tiene deseos de hacer un recital. Aunque su enfermedad ha avanzado, esperemos que pueda cumplir ese sueño, porque así el mito urbano del rockero chileno cobraría un significado muy especial.

Benny Mardones en uno de sus últimos conciertos

Como conclusión, el mito de Benny Mardones es una verdad (o mentira) a medias. Aceptémoslo, es gringo pero desciende de un chileno que tuvo una vida de película. Un músico que tuvo un gran talento y fama, la cual perdió gracias al vicio. A pesar de todo, sigue siendo reconocido por ese One-Hit Wonder que compuso pensando en el comentario de su amigo hacia una niña que conocía, el cual sigue sonando en las radios de todo el mundo. En lo personal, conocer a este artista fue bueno. Su historia de vida es llamativa, porque vivió la fama y luego cayó en desgracia. Otros que pasaron por eso no pudieron salir de ese nefasto hoyo, pero Benny si lo pudo hacer. Ahora el reconocimiento le es esquivo, pero sigue dando la lucha pese a tener una grave enfermedad a cuestas. Lo bueno y bonito de esto es que aún mantiene el contacto con su familia. Sobre esto, su hermana Pamela cuenta que Rubén, su padre, siempre se emocionaba y soltaba lágrimas de orgullo ante la radio cuando esta reproducía Into The Night, la canción emblema de su hijo.

Hace meses, tras escuchar el disco completo en formato mp3, me propuse buscar el vinilo de Never Run, Never Hide y comprarlo. Vi que el tipo que me mencionó por primera vez a Benny lo tenía a la venta, pero a un precio elevado. No me rendí y lo busqué por todas partes, sin tener éxito. De forma esquiva lo veía en la página de MercadoLibre, pero se daba la oportunidad de comprarlo. Resignado, me dije que si alguna vez lo veía, tenía que comprarlo sí o sí. Hace unas semanas, lo vi. Estaba nuevo, sellado y, lo mejor de todo, del año en que salió por primera vez a la venta. Como estaba a un precio razonable, no dude y lo compré. Llegué a la casa, lo abrí y puse la aguja sobre el vinilo. Una potente voz sonó por los parlantes. Sin duda alguna, una gran adquisición de música añeja, que recomiendo escuchar a alta intensidad.

Sin más que agregar, quisiera dejarles este vídeo con la canción que le otorgó la fama a Benny Mardones, Into The Night, y su letra, tanto en inglés como en español, para que vean el talento de este rockero “chileno”. Un tema ideal para que se lo dediquen a su pierna suave (y si es mujer, para su pierna peluda). Aquí tienes esta excelente balada rockera de los 80.

Into The Night – Videoclip

Letra en Inglés

She’s just sixteen years old

Leave her alone, they say

Separated by fools

Who don’t know what love is yet

But I want you to know

If I could fly

I’d pick you up

I’d take you into the night

And show you a love

Like you’ve never seen, ever seen

It’s like having a dream

Where nobody has a heart

It’s like having it all

And watching it fall apart

And I would wait till the end

Of time for you

And do it again, it’s true

I can’t measure my love

There’s nothing to compare it to

But I want you to know

If I could fly

I’d pick you up

I’d take you into the night

And show you a love

Oooooh, if I could fly

I’d pick you up

I’d take you into the night

And show you a love

Like you’ve never seen, ever seen

Yeah, Ooooooh….



Letra en español

Ella solo tiene 16 años

Dejenla sola, dijeron

Separada por tontos

Que aun no saben lo que es el amor

Pero quiero que sepas

Que si pudiera volar

Te recogeria

Y te llevaria hacia la noche

Y te mostraria un amor

Que nunca has visto, jamas

Es como tener un sueño

Donde nadie tiene un corazon

Es como tenerlo todo

Y mirarlo desperdiciandose

El fin del mundo por ti

Y lo haria de nuevo, es verdad

No puedo medir la inmensidad de mi amor

No hay nada que se le pueda comparar

Pero quiero que sepas

Que si pudiera volar

Te recogeria

Y te llevaria hacia la noche

Y te mostraria un amor

Oooooh, si pudiera volar

te recogeria

Y te llevaria hacia la noche

Y te mostraria un amor, jamas

Yeah, Ooooooh…. FUENTES:

