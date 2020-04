A 65 años de Bandung y en tiempos de pandemia: renovar la lucha anticolonialista de los pueblos.

Por Esteban Silva C.



Del 18 al 24 de abril de 1955 en Bandung, al oeste de la isla de Java en Indonesia, se dieron cita 27 representantes de países del sur provenientes de África, Asia y Medio Oriente.



En Bandung se acordaron una serie de principios que debían guiar las relaciones internacionales constituyéndose en un evento dinamizador de la lucha por la descolonización e independencia de los pueblos, por la recuperación de la memoria de los pueblos del sur y la reconstrucción de su identidad ante el imperialismo Occidental. En pleno siglo XX en esos tres continentes, millones de personas vivían sometidos por el yugo del colonialismo occidental o bajo dictaduras satélites impuestas por las metrópolis.



La Conferencia de Bandung inspiró el posterior nacimiento del Movimiento de Países No Alineados MNOAL. La Primera Conferencia del Movimiento de los No Alineados (MNOAL) se realizó en 1961 en Belgrado, en la Yugoslavia socialista, autónoma y autogestionaria de Tito. El encuentro estuvo marcada por la reafirmación de lucha contra el colonialismo y la dependencia de los países del Tercer Mundo, el rechazo a los esquemas de la guerra fría y la política de bloques impuesta por la conducta imperialista de los Estados Unidos y por las respuestas de la entonces Unión Soviética.



El 24 de abril recordamos la Conferencia de Bandung, en el contexto de una pandemia mundial como el Covid-19, que trae consigo la profundización de la crisis del capitalismo global. Con pueblos agredidos como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán y Siria, entre otros, que son hoy objeto de sanciones criminales y de una agresión imperialista de EEUU sin precedentes y en que la Organización de las Naciones Unidas establece que hay 17 territorios y pueblos que siguen bajo el colonialismo. Uno de esos emblemáticos casos es el que afecta dramáticamente al pueblo saharaui, que encabezado por el Frente Polisario continua luchando por su independencia y la descolonización del Sáhara Occidental en África del Norte. Otros, como Puerto Rico y el Estado Palestino, siguen sometidos a la dominación colonial y a la agresión neocolonialista.



A 65 años del encuentro Bandung, el espíritu y los principios que inspiraron y dieron origen al MNOAL tienen más vigencia que nunca para encarar con renovada fuerza la lucha sin tregua ni concesión contra el colonialismo y el neocolonialismo por la autodeterminación e independencia de nuestros pueblos.



25 Abril del 2020.

