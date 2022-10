30 años de la puesta en marcha de la YRE: Cómo se combatió el racismo y el fascismo en Gran Bretaña en los años 90

22 de octubre de 2022 Lois Austin, ex presidenta de Juventud contra el Racismo en Europa (Gran Bretaña)

En octubre de 2022 se cumple el trigésimo aniversario de la puesta en marcha de Juventud contra el Racismo en Europa (YRE), que desempeñó un papel destacado en las batallas contra el Partido Nacional Británico (BNP) de extrema derecha. La Juventud contra el Racismo en Europa tuvo secciones de campaña en toda Europa durante la década de 1990.

Lois Austin, miembro del Partido Socialista (Comité por una Internacional de Trabajadores CIT en Inglaterra y Gales), que fue presidenta nacional de la YRE en Gran Bretaña, explica por qué se formó la YRE y el enfoque que adoptó para luchar contra el racismo y el fascismo.

La YRE se formó porque, en una situación de recesión económica, desempleo y malas condiciones de vida, se había producido un aumento de la actividad racista, y directamente fascista, en Europa. Se han producido terribles ataques en Europa, por ejemplo en un edificio de Rostock (Alemania) que albergaba, entre otros, a inmigrantes de Vietnam y solicitantes de asilo.

En los barrios desfavorecidos de Gran Bretaña, tras más de una década de recortes y privatizaciones de los tories, se produjo un aumento de la actividad del Partido Nacional Británico (BNP) de extrema derecha y una serie de ataques racistas. El BNP creó «Combat 18», un grupo de matones de lucha callejera, para organizar los ataques a los opositores de izquierdas.

Fueron los partidarios de Militant (como se llamaba entonces el Partido Socialista (Inglaterra y Gales)) en Gran Bretaña y nuestros copensadores en diferentes países europeos (secciones y partidarios del Comité por una Internacional de los Trabajadores) quienes iniciaron la creación de un movimiento antirracista paneuropeo. Había muchos jóvenes protestando y participando en manifestaciones, así que era obvio que había que intentar unirlos.

Hubo una manifestación en París en torno a los «sans papiers» (inmigrantes sin papeles) y llevamos a jóvenes británicos a ella, lo que fue un precursor de la creación de la JER.

Manifestación europea

La primera gran movilización de la JER fue una gran manifestación internacional en Bruselas contra el auge de la extrema derecha y los fascistas en Europa, la primera vez que se organizaba una protesta a escala europea de este tipo. Nuestro partido hermano en Bélgica estaba haciendo campaña contra el Vlaams Blok de extrema derecha y ya había movilizado a un gran número de jóvenes. El 24 de octubre de 1992 celebramos una gran manifestación con jóvenes de toda Europa; 40.000 personas marcharon, mucho más de lo esperado, ya que grupos de jóvenes de Alemania y Francia se habían organizado para viajar a Bruselas. Esa fue la manifestación fundacional de la YRE y pronto la YRE estuvo activa en 16 países europeos.

La preparación para el lanzamiento de la YRE en Gran Bretaña fue la actividad de la extrema derecha en torno a la sede del BNP en Welling, al sureste de Londres. El BNP se instaló en Welling en 1987. En ese momento, las Juventudes Socialistas del Partido Laborista (LPYS) seguían siendo una organización de campaña considerable, aunque la dirección derechista del Partido Laborista estaba comenzando sus movimientos organizativos para paralizar a las LPYS. Los LPYS de Bexleyheath, a los que yo pertenecía, respondieron a la llegada del BNP. Creamos la «Campaña del Movimiento Laborista de Bexley y Greenwich contra el Racismo y el Fascismo». Y nos propusimos cerrar la sede. Señalamos que no era una librería, como decía el BNP, sino una sede, y que su presencia fomentaría el racismo y el crecimiento de la extrema derecha.

El ayuntamiento tory, el partido laborista de derechas y la prensa local intentaron decir que nosotros, la izquierda, éramos tan malos como la derecha. Y mucha gente dijo: ‘¿Por qué les dais publicidad, les dais oxígeno? Dijimos: ‘No van a desaparecer, se harán más grandes y más fuertes y tenemos que hacerlos retroceder’. Ignorarlos no era una opción para la comunidad negra y asiática local. Había que enfrentarse a ellos, aislarlos y expulsarlos de la zona.

Asesinatos racistas

Organizamos protestas y manifestaciones. Hubo cuatro asesinatos racistas en la zona. Rohit Duggal, que era un joven asiático; Rolan Adams, de Thamesmead, que fue brutalmente asesinado por una banda racista; Orville Blair; y luego Stephen Lawrence.

Salimos a manifestarnos en respuesta a cada asesinato y ataque racista. Hicimos manifestaciones en Welling y Eltham, donde los racistas nos superaban en número, con cabezas rapadas haciendo saludos fascistas. A eso nos enfrentábamos: la presencia del cuartel general daba confianza a racistas y fascistas.

Nos unimos a la Comisión de Greenwich para la Igualdad Racial y al Comité de Acción de Greenwich contra los Ataques Racistas. Y llevamos la campaña de oposición al BNP a todos los sindicatos locales, que se afiliaron a la campaña.

Celebramos vigilias durante toda la noche en torno a las casas de las familias asiáticas locales que vivían cerca de la sede del BNP. Estaban asustados por las pintadas racistas y los ladrillos lanzados a través de sus ventanas. Organizamos reuniones públicas, incluida una en la biblioteca de Welling, que la extrema derecha atacó. Estuvimos allí desde el principio.

Estos fueron los primeros pasos que sentaron las bases para el lanzamiento de la YER en Gran Bretaña.

Fue después del asesinato de Stephen Lawrence cuando las tornas cambiaron realmente para el BNP. Fue un ataque tan terrible que hubo una respuesta masiva, un desahogo de la comunidad local. Fue asesinado en abril de 1993. La YRE convocó una manifestación el 8 de mayo, a la que acudieron 8.000 jóvenes. Fue una manifestación conjunta con la organización de la campaña socialista negra, Panther.

La Liga Antinazi (ANL), dirigida por el Partido Socialista de los Trabajadores (SWP), organizó una manifestación una semana después, con el alcalde conservador local en la plataforma y menos de 2.000 asistentes. No quisimos tener al alcalde tory en nuestras plataformas porque no habían hecho nada contra el BNP. Habíamos presionado y solicitado que el ayuntamiento utilizara sus poderes para cerrar la sede y no habían hecho más que denigrar nuestra campaña. Así que dijimos que eran en parte responsables de lo que había ocurrido. En cambio, movilizamos a la comunidad local, a los negros y a los blancos.

Y eso es lo que nos diferenciaba de la ANL, por eso era necesaria la JER. En primer lugar, no nos unimos a los conservadores. Estábamos dispuestos a trabajar con la ANL y con cualquiera que quisiera luchar de verdad contra el racismo y el fascismo, pero nuestra campaña era necesaria porque no estábamos dispuestos a vincularnos con los tories, que eran en parte responsables, por su inacción, de permitir que el BNP se enconara.

Y, por supuesto, los tories fueron responsables de crear las condiciones económicas que permitieron el crecimiento de la extrema derecha, condiciones de alto desempleo juvenil y aumento del coste de la vivienda. Así que lanzamos una campaña que decía: «no dejemos que los racistas y los fascistas nos dividan». YRE era una campaña juvenil democrática de masas que intentaba combatir el racismo con un llamamiento a los jóvenes de la clase trabajadora para que lucharan por el empleo y la vivienda para todos y se opusieran al racismo.

Llevamos la campaña a los centros comunitarios locales; fuimos a zonas mayoritariamente blancas, como Thamesmead, e intentamos ganarnos a los jóvenes. No se trataba de una campaña basada simplemente en traer a gente de todo el país, como hacía la ANL, sino que se trataba de movilizar a la comunidad local, junto con los sindicatos, para aislar al BNP y forzarlo a salir, para que no pudiera crecer.

Pero a pesar del asesinato de Stephen Lawrence, el BNP no se movió. Ninguna de las autoridades actuó. Así que organizamos una segunda gran manifestación, en octubre de 1993. La YRE propuso una manifestación conjunta de todas las organizaciones antirracistas y la marcha del 16 de octubre se organizó conjuntamente con la Asociación de Trabajadores Indios y la ANL. Fue una manifestación masiva. Sabíamos que iba a ser enorme, se podía sentir, tal era la rabia en todas partes, especialmente en la comunidad local. Hubo 50.000 personas en esa marcha.

La brutalidad policial

La policía y el Estado nos negaron el derecho a marchar frente a la sede del BNP. Y cuando llegamos al punto en el que queríamos marchar por la carretera hasta el cuartel general, todas las avenidas estaban bloqueadas por la policía. La policía estaba realmente dispuesta a desacreditar a los manifestantes y a la campaña. Agredieron brutalmente a los manifestantes; todo está documentado, está filmado y fotografiado. YRE había defendido la dirección democrática de la manifestación. La dirección de la ANL se opuso a ello, pero ese día los delegados de la JER desempeñaron un papel importante en la defensa de la manifestación frente a la brutalidad policial. Tuvimos que negociar, yo y otros miembros del Militante, para conseguir que se abriera una carretera para que la gente pudiera salir a salvo, fuera de la trampa que había creado la policía.

Pero como había tanta rabia y presión sobre la clase dirigente después de la manifestación, tuvieron que actuar. El BNP se estaba convirtiendo en una gran molestia para ellos y los querían fuera. Pero no querían decir públicamente «hemos cedido a estos manifestantes» -que es lo que realmente ocurrió-, así que organizaron una investigación de planificación dirigida por un juez. Las pruebas que los JRE aportaron a esa investigación urbanística fueron cruciales para conseguir el cierre de la sede. Tuvimos que relacionar nuestros argumentos con cuestiones de planificación. Dijimos que tener un cuartel general fascista en la comunidad estaba relacionado con la Ley de Relaciones Raciales y estaba causando un perjuicio a la comunidad. Así que, al final, el Estado actuó para cerrarlos, porque sobre el terreno los habíamos aislado y expulsado.

Los otros grandes acontecimientos tuvieron lugar en Tower Hamlets, en el este de Londres. Tower Hamlets era un barrio con el peor desempleo masculino y el mayor hacinamiento de Londres. En aquella época, la población del municipio era mayoritariamente blanca, y la población asiática se concentraba en determinadas zonas. La desilusión en el consejo laborista de derechas hizo que los liberales tomaran el control y realizaran campañas venenosas y divisorias (por ejemplo, en la Isla de los Perros, «Hogares de la Isla para la Gente de la Isla»). El BNP pudo explotar temporalmente esa ira.

Mientras se desarrollaba la campaña en Welling, en Tower Hamlets, en agosto y septiembre de 1993, desafiamos el lugar donde el BNP «vendía» su periódico todos los domingos por la mañana durante semanas, de forma realmente provocativa, en el corazón de una zona bangladesí en Brick Lane. No se trataba de una venta de papel, sino de un acto de intimidación. Hemos creado una campaña con los jóvenes y los sindicatos de la zona, y hemos marchado hasta su lugar para desafiarlos. El 19 de septiembre, la comunidad asiática local y el YRE habían conseguido suficiente apoyo para que, cuando el BNP se presentara, su lugar estuviera ocupado y no pudiera llevar a cabo su venta.

Mientras tanto, el «Grupo de Acción por la Igualdad» de la Isla de los Perros lanzó una petición para acabar con toda la inmigración. Un joven asiático, Quddus Ali, fue atacado y puesto en coma. El BNP consiguió un concejal, Derek Beackon, en la Isla de los Perros, en unas elecciones parciales celebradas en septiembre de 1993.

Políticos del BNP

Al día siguiente de su elección, el personal del ayuntamiento abandonó el centro de barrio como respuesta. Hicimos campaña en la comunidad local, donde ya teníamos vínculos debido a la campaña contra el impuesto de matriculación, para tratar de superar las divisiones. Ayudamos a crear una campaña para salvar los servicios locales y para un «presupuesto popular» para los servicios comunitarios. Nos movilizamos contra Beackon; por ejemplo, en su primera reunión del consejo, la gente ocupó la cámara del consejo.

Los jóvenes asiáticos, apoyados por la YRE, convocaron una manifestación en el municipio en octubre bajo el lema Youth Connection. En marzo de 1994, la YRE organizó una huelga de estudiantes de Tower Hamlets contra los ataques racistas. A continuación, el Congreso de Sindicatos (TUC) dirigió una manifestación de 40.000 personas en el distrito. Beackon perdió su escaño en las elecciones generales de mayo de 1994.

Parte de la campaña contra la extrema derecha consistió en ayudar a organizar la defensa comunitaria. Ayudamos a la población local a organizar un sistema de alarmas de silbato, en el que si los fascistas entraban en una urbanización y la gente se sentía amenazada, la gente hacía sonar sus silbatos y muchas personas salían a enfrentarse a ellos, para sacarlos de la zona.

Junto con la campaña de la JER, el Laborismo Militante dio el paso de presentarse a unas elecciones parciales en el distrito de Weavers, en Tower Hamlets, en 1994, para presentar una alternativa política con un programa de clase trabajadora que respondiera a las preocupaciones de todos los sectores de la comunidad: no a los recortes de las autoridades locales, inversión en puestos de trabajo, construcción de viviendas municipales, un futuro para los jóvenes.

También hicimos un paquete escolar de la ERJ para llegar a las escuelas con nuestro análisis y responder a las mentiras racistas. En ese paquete, también hablamos de la historia del movimiento obrero y de la clase trabajadora en la lucha contra el fascismo, de la necesidad de la unidad de la clase trabajadora y del papel de los sindicatos. Eso no se había hecho nunca.

También lanzamos «Saca tarjeta roja al racismo» en el fútbol. Eso salió de la mochila de la escuela. Y tuvimos otra gran marcha y un concierto en Bruselas, así como un álbum, «By Any Means Necessary». También organizamos un campamento juvenil antifascista en 1994.

Estado capitalista

Hicimos todo este trabajo y argumentamos que no podíamos confiar en el Estado y el establishment para deshacernos de la extrema derecha. Eso ha sido demostrado por la investigación de los Spycops. Mientras que deberían haber estado buscando a los asesinos de Stephen Lawrence, en realidad estaban espiando a la familia Lawrence, y a los YRE. La familia de Rolan Adams también fue espiada, y ahora son los principales participantes en la investigación de Spycops.

Después de una de las manifestaciones que organizamos en Becontree, al este de Londres, contra un concierto de extrema derecha «Blood and Honour», la policía nos encarceló y nos metió en un tren de metro. Nos llevaron a Earls Court y, cuando salimos de la estación, fuimos brutalmente atacados por los antidisturbios. Sus prioridades eran criminalizar a los manifestantes y asustar a la gente para que dejara de protestar con sus tácticas brutales, en lugar de hacer algo contra el racismo y el fascismo.

El BNP fue derrotado en la década de los 90, pero las continuas crisis del capitalismo, que los empresarios siempre intentan hacer pagar a la clase trabajadora, hacen que la posibilidad de que la extrema derecha crezca pueda resurgir. La consolidación del Partido Laborista como un partido pro-capitalista bajo Tony Blair, que traicionó a la clase trabajadora con recortes y privatizaciones, permitió al BNP ganar concejales e incluso un miembro de la Asamblea de Londres en la década de 2000.

Adoptando los mismos métodos que en la década de 1990, el Partido Socialista apoyó a Youth Fight for Jobs para liderar una manifestación de jóvenes negros, asiáticos y blancos por Barking, donde el BNP tenía 12 concejales.

En la década de 2010, agrupaciones racistas y hooligans como la English Defence League (EDL) y la Football Lads Alliance movilizaron manifestaciones callejeras con la esperanza de crecer en un territorio fértil bajo los golpes de la austeridad. Una vez más, el Partido Socialista respondió con un enfoque de clase. Trabajamos entre los jóvenes y las comunidades de la clase trabajadora, y en los sindicatos, para movilizarnos contra estas organizaciones.

A pesar de que el SWP nos atacó por hacerlo, por ejemplo, en la campaña para impedir que el EDL marchara en Walthamstow, vinculamos la lucha contra el racismo a la lucha contra los recortes, presentando demandas que pueden unir a todos los sectores de la clase trabajadora para luchar contra los patrones y los súper ricos, y así tirar de la manta bajo las agrupaciones de extrema derecha.

La ola de huelgas que está teniendo lugar, y la campaña por un nuevo partido obrero con un programa socialista, tienen el potencial de socavar de nuevo el apoyo a las ideas y organizaciones racistas y divisivas.

