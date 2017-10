Catalunya – ¡25 y 26 de octubre: huelga general estudiantil contra la represión franquista y el 155!

¡Todos a las manifestaciones el 26 a las 12 de la mañana!

¡No podreu empresonar tot un poble!

En las últimas semanas los jóvenes y los trabajadores en Catalunya hemos vivido escenas que no se veían desde la dictadura. Con una violencia policial extraordinaria, recurriendo a medias antidemocráticas como el artículo 155 que anula la autonomía catalana, o encarcelando a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de ANC y Omnium, el gobierno del Partido Popular y el Estado centralista están intentando aplastar el legítimo derecho a decidir del pueblo de Catalunya.

Lo que está ocurriendo es extremadamente grave: una escalada represiva sin precedentes contra nuestros derechos democráticos más básicos. Las leyes no se utilizan para encarcelar corruptos del PP, ni para meter entre rejas a los banqueros que han robado a manos llenas, ni contra los que ejercen violencia contra las mujeres, nos desahucian de nuestras casas, o recortan la educación y sanidad pública. No, las leyes se utilizan para defender los intereses de la oligarquía y de los ricos. Desde el gobierno, Ciudadanos y el PSOE dicen que lo que no es legal no es democrático. Les recordamos que hace no mucho tiempo las mujeres no podían votar, como tampoco lo era votar a los 18 años; no era legal el derecho al divorcio o al aborto, no era legal el derecho a huelga de los estudiantes, o el matrimonio de personas del mismo sexo. ¿Y acaso esa legalidad que aplastaba nuestros derechos era democrática? Por supuesto que no.

El gobierno del PP, Ciudadanos y el PSOE han aplaudido el encarcelamiento de “los Jordis”. Pero con los mismos argumentos que ha utilizado el juez, mañana se puede encarcelar a cualquier activista que organice una huelga estudiantil o cualquier tipo de protesta social legítima. ¿Qué tiene esto que ver con el “Estado de derecho” y la defensa de la “democracia”? Absolutamente nada.

Democracia contra represión

La respuesta del pueblo a la represión desmedida que hemos vivido ha sido ejemplar. Millones acudimos a votar el 1 de octubre a pesar de vivir un auténtico estado de excepción policial. Cientos de miles participamos de forma valiente en la organización del referéndum, la defensa de los colegios electorales y la protección de las urnas, enfrentándonos a policías armados hasta los dientes, recibiendo golpes y porrazos. Esta firme voluntad se volvió a repetir en la huelga general del 3 de octubre y en las manifestaciones multitudinarias que desbordaron las calles de toda Catalunya.

Desde el gobierno del PP y Ciudadanos, desde el Estado centralista y la Corona, desde la dirección del PSOE-PSC que se ha entregado por completo a la derecha, pretenden que los millones que nos hemos movilizado por nuestros derechos democráticos nos arrodillemos. Buscan amedrentarnos para que no salgamos a la calle, taparnos la boca para que no luchemos contra las injusticias. Saben que la fuerza de la juventud y los trabajadores en la calle, unidos y organizados, es imparable.

Esta alianza reaccionaria ha recurrido a todo su arsenal para tratar de aplastar la voluntad democrática de todo un pueblo: desde las amenazas y la represión más salvaje, pasando por la organización de movilizaciones en defensa de “la España, una, grande y libre”, hasta el desfile de las más de 700 empresas anunciando el traslado de sus sedes sociales fuera de Catalunya. Gas Natural Fenosa, Banco Sabadell, La Caixa, Freixenet y un largo etcétera de oligarcas, ricos y banqueros catalanes, han lanzado un mensaje al pueblo movilizado: estamos al lado de los capitalistas españoles, de su Estado y de su gobierno de derechas, y os advertimos que si continuáis con vuestro empeño os hundiremos en el caos y la miseria. ¡El mismo tipo de chantaje que sufrió el pueblo griego por parte de la Troika, de la UE, tras votar masivamente en un referéndum contra los recortes y la austeridad!

¡Todos a la huelga y a las manifestaciones!

El gobierno del PP y el Estado, junto a Ciudadanos y PSOE-PSC, preparan la aplicación del 155 para anular la autonomía de Catalunya, intervenir la educación pública para imponer su nacionalismo españolista y sus ideas reaccionarias, y aumentar las medidas represivas porque quieren poner de rodillas al pueblo de Catalunya, y dar una lección ejemplar a los jóvenes y los trabajadores del Estado español y del resto del mundo. ¡No lo conseguirán!

Desde el Sindicat d´Estudiants llamamos a la juventud de Catalunya a continuar la lucha para derrotar esta estrategia autoritaria, y a la solidaridad activa de nuestros aliados: la juventud del resto del Estado y de todo el mundo. Llamamos a crear Comités de Defensa en todos los institutos y facultades de Catalunya para responder a los franquistas que quieren eliminar nuestros derechos democráticos. Y convocamos a una huelga general estudiantil el miércoles 25 y el jueves 26 de octubre: Paralizar las aulas y llenar las calles contra la represión franquista en las manifestaciones del jueves 26 a las 12 horas.

Es el momento de luchar de la manera más contundente y masiva. Llamamos a los compañeros y compañeras del SEPC y Universitats per la República a convocar unitariamente esta huelga estudiantil de 48 horas, y mostrar juntos nuestra unidad y voluntad de derrotar la represión y conquistar una república catalana libre de oligarcas y de opresión. Una movilización estudiantil que debe contribuir a organizar otras más amplias en las que participe toda la comunidad educativa y el conjunto de los trabajadores, unificando la respuesta en las calles en una nueva huelga general que paralice todo Catalunya y demuestre a los que pretenden aplastar nuestra libertad y nuestros derechos que no lo van a conseguir.

Todos y todas a las manifestaciones el 26 de octubre a las 12h

¡Visca Catalunya lliure, republicana i socialista!

¡Únete al Sindicat d’Estudiants!

25 i 26 d’Octubre: vaga general estudiantil contra la repressió franquista i el 155

Totes i tots a les manifestacions el 26 d’Octubre a les 12h

Barcelona Plaça Universitat

Tarragona Plaça Imperial Tàrraco

Girona Plaça de la Constitució

Lleida Plaça Ricard Vinyes

No podreu empresonar tot un poble!

Descarrega el cartell

Durant les últimes setmanes els joves i els treballadors a Catalunya hem viscut escenes que no veiem des de la dictadura. Amb una violència policial extraordinària, recorrent a mesures antidemocràtiques com l’article 155 que anul•la l’autonomia catalana, o empresonant a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, presidents de l’ANC i Òmnium, el govern del Partit Popular i l’Estat centralista estan intentant aixafar el legítim dret a decidir del poble de Catalunya.

El que està succeint és extremadament greu: es tracta d’una escalada repressiva sense precedents contra els nostres drets democràtics més bàsics. Les lleis no s’utilitzen per empresonar als corruptes del PP, ni per posar entre reixes als banquers que s’han omplert les butxaques robant, ni pels que exerceixen la violència masclista contra les dones, ens desnonen de les nostres cases, retallen l’educació i la sanitat públiques. No, les lleis s’utilitzen per a defensar els interessos de l’oligarquia i els rics. Diuen des del Govern Central, des de Ciutadans i des del PSOE que el que no és legal no és democràtic. Nosaltres els hi recordem que fa no gaire temps les dones no podien votar, com tampoc els majors de 18 anys; no era legal el dret al divorci o el dret a l’avortament, no era legal el dret a vaga dels estudiants, o el matrimoni entre persones del mateix sexe. I potser aquella legalitat que aixafava els nostres drets era democràtica? Per suposat que no.

El govern del PP, Ciutadans i el PSOE han aplaudit l’empresonament dels “Jordis”. Però amb els mateixos arguments que ha utilitzat la jutgessa, demà es podrà empresonar a qualsevol activista que organitzi una vaga estudiantil o qualsevol tipus de protesta social legítima. Què té a veure això amb “l’Estat de Dret” i la defensa de la “democràcia”? Absolutament res.

Democràcia contra repressió

La resposta del poble a la repressió desmesurada que hem viscut ha estat exemplar. Milions vam anar a votar l’1 d’Octubre malgrat viure un autèntic estat d’excepció policial. Centenars de milers vam participar de forma valenta en l’organització del referèndum, en la defensa dels col•legis electorals i en la protecció de les urnes, enfrontant-nos a policies armats, rebent cops, cops de peu i cops de porra. Aquesta ferma voluntat es va tornar a repetir en la vaga general del 3 d’Octubre i en les manifestacions multitudinàries que van desbordar els carrers de tota Catalunya.

Des del govern del PP i Ciutadans, des de l’Estat centralista, des de la Corona, des de la direcció del PSOE-PSC que s’ha entregat per complert a la dreta, pretenen que els milions de persones que ens hem mobilitzat pels nostres drets democràtics ens agenollem. Busquen acoquinar-nos perquè no sortim als carrers, busquen tapar-nos la boca perquè no lluitem contra les injustícies. Saben que la força del jovent i els treballadors als carrers, quan estem units i organitzats, és imparable.

Aquesta aliança reaccionària ha ocorregut tot el seu arsenal per a tractar d’aixafar la voluntat democràtica de tot un poble: des de les amenaces i la repressió més salvatge, passant per la organització de mobilitzacions en defensa de l’España, una grande y libre, fins la desfilada de les més de 700 empreses que ja han anunciat el trasllat de les seves seus socials fora de Catalunya. Gas Natural Fenosa, Banc Sabadell, La Caixa, Freixenet i un llarg etcètera d’oligarques, rics i banquers catalans, han llençat un missatge al poble mobilitzat: estem al costat dels capitalistes espanyols, del seu Estat i del seu govern de dretes i us advertim que si continueu amb el vostre empeny us enfonsarem en el caos i la misèria. És el mateix tipus de xantatge que va patir el poble grec per part de la Troika, de la UE, després que votés massivament en un referèndum contra les retallades i l’austeritat!

Tothom a la vaga i a les manifestacions!

El govern del PP i de l’Estat, juntament amb Ciutadans i el PSOE-PSC, preparen l’aplicació del 155 per a anul•lar l’autonomia de Catalunya, intervenir l’educació pública per a imposar el seu nacionalisme espanyolista i les seves idees reaccionàries, i augmentar les mesures repressives perquè volen posar de genolls al poble de Catalunya i donar una lliçó exemplar als joves i als treballadors de l’Estat espanyol i la resta del món. Però no ho aconseguiran.

Des del Sindicat d’Estudiants fem una crida a tot el jovent de Catalunya a continuar la lluita i la mobilització per a derrotar aquesta estratègia autoritària, i a la solidaritat activa dels nostres aliats: el jovent de la resta de l’Estat i de tot el món. Fem una crida a tots els estudiants a crear Comitès de Defensa a tots els instituts i facultats de Catalunya per a respondre als franquistes que volen eliminar els nostres drets democràtics. I convoquem a tots i totes les estudiants a la vaga general estudiantil el dimecres 25 i dijous 26 d’Octubre: Paralitzar totes les aules i omplir els carrers contra la repressió franquista a les manifestacions del dijous 26 a les 12 hores.

És el moment de lluitar de la manera més contundent i massiva. Fem una crida als companys i companyes del SEPC i Universitats per la República a convocar unitàriament aquesta vaga estudiantil de 48 hores, i mostrar tots junts la nostra unitat i la nostra voluntat de derrotar la repressió i de conquistar la república catalana lliure d’oligarques i d’opressió. Una mobilització estudiantil que ha de contribuir a organitzar altres més amplies en les quals participi tota la comunitat educativa i el conjunt dels treballadors, unificant la resposta als carrers en una nova vaga general que paralitzi tota Catalunya i demostri als que pretenen aixafar la nostra llibertat i els nostres drets que no ho aconseguiran.

Visca Catalunya lliure, republicana i socialista!

Uneix-te al Sindicat d’Estudiants!