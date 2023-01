2022 fue el año más caluroso de la historia

2022 fue oficialmente el año más caluroso registrado en el Reino Unido. La Oficina Meteorológica ha confirmado que el cambio climático ha llevado al Reino Unido a su primer año con una temperatura media superior a los 10 °C.

No hay señales de que esto disminuya a medida que ingresamos en 2023, con una ola de calor en enero que afectó a 15 países europeos. El 1 de enero de 2023 fue el más caluroso jamás registrado en ocho países. Los científicos están particularmente preocupados de que haya estado entre 4 y 5 °C más caliente que los registros anteriores.

Esto puede ser un alivio temporal para nuestra billetera, dado el aumento de los precios de la energía, pero los costos ambientales son enormes.

La cumbre climática COP27 del año pasado, al igual que sus predecesoras, no logró los cambios necesarios para salvar nuestro planeta. Las corporaciones no harán los cambios necesarios porque dañarían sus ganancias a corto plazo. Las naciones capitalistas no están dispuestas ni son capaces de imponer los cambios necesarios para salvar nuestro planeta, porque saben que las empresas contaminantes trasladarían sus operaciones a otra parte.

Rishi Sunak ni siquiera mencionó el cambio climático en su primer discurso del año. Pero está en la mente de los capitalistas.

Las corporaciones están ‘lavando verde’ sus marcas. Su sistema impulsado por las ganancias no puede resolver el cambio climático.

Con los trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente listos para la huelga por los salarios, está claro que los conservadores no pondrán el dinero donde se necesita. La propuesta laborista de ‘GB Energy’ para competir en el mercado capitalista no es suficiente.

Necesitamos la nacionalización total de la industria energética, los principales bancos y los altos mandos de la economía. Eso nos permitiría implementar una economía planificada socialista democrática que podría reorientar las habilidades científicas y de ingeniería de la clase trabajadora hacia el objetivo de resolver la crisis ambiental y mejorar la vida de los trabajadores en todo el mundo.

