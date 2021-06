113 natalicio de Salvador Allende Gossens. 26 de junio de 2021

26 de Junio, Natalicio 113 de Salvador Allende Gossens.





El 18 de octubre de 2019, el pueblo se expresó en el anhelo de transformar la sociedad. Hasta que la justicia y la igualdad se hagan costumbre. El Allendismo es un sentimiento de esperanza, del movimiento popular y del mundo social con un propósito transformador, de la acumulación de fuerzas sociales y políticas. Ideas que son actualmente ignoradas por sectores dirigenciales de la centro izquierda neoliberal.



Salvador Allende, cuyo patrimonio histórico, político y moral está vigente. Es fuente de inspiración para luchar por transformaciones culturales y por una democracia económica y social. Luchó con intransigencia por unidad del Pueblo, la que permitió el triunfo y el Gobierno de la Unidad Popular, esa unidad le entregó identidad y esperanzas al pueblo, que creó condiciones para el desarrollo social.

Para el Presidente Allende, la democracia plena, no es realizable bajo el capitalismo. El socialismo chileno, dice Allende, es marxista y humanista, la “vía chilena hacia el socialismo”, o “el socialismo con empanadas y vino tinto”, es expresión de la voluntad “del pueblo para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales, es el camino elegido para luchar por la igualdad y la justicia, lo que permitiría asegurar a todos por igual derechos, seguridades, libertades y esperanzas”.



Allende y la Unidad Popular como proceso revolucionario, democrático y popular que buscaba conquistar la segunda independencia de Chile con la nacionalización de nuestras riquezas naturales estratégicas y su control soberano.Allende planteó como un imperativo recuperar y nacionalizar los recursos naturales estratégicos de Chile y de los países del Tercer Mundo, para conquistar una real independencia económica frente al capitalismo expoliador del norte (Estados Unidos y Europa). En el ámbito internacional impulsó una alianza amplia desde los pueblos del sur, sin fronteras ideológicas, basada en el no alineamiento, en la autodeterminación de los pueblos y en la no injerencia en los procesos soberanos de cada país. Por eso, fue un gran impulsor de la unidad y la integración Latinoamericana y tuvo una clara posición antiimperialista y anticolonialista.



Los elementos que sostienen la crítica al sistema capitalista de Allende, hoy se persisten y se amplían, así también su propuesta, entre muchas otras, acerca de la democracia económica y social, de la igualdad, la libertad para un proyecto emancipatorio y transformador.



Con no recordar, cuando Salvador Allende se impuso en el ranking de “Grandes Chilenos”, que organizó Televisión Nacional (TVN), – con el 38,81 por ciento de las preferencias. Más abajo quedaron otros nueve importantes personajes históricos del país: Arturo Prat, que logró un 38,44; Alberto Hurtado, con 7,97; Víctor Jara 3,67; Manuel Rodríguez 2,43; José Miguel Carrera, 21,15; Lautaro, 1,97; Gabriela Mistral, 1,89; Pablo Neruda, 1,37; y Violeta Parra, 1,29%.



Salvador Allende, nació en 1908 y murió en 1973 en una gesta heroica. Junto al pueblo se desarrolló con entereza como líder popular. Fue Diputado, Ministro de Salud, Senador, Presidente del Senado y elegido Presidente de La República en 1970. Como jefe de Estado, en su programa puso énfasis en la redención social y económica del pueblo. Sus ideas y consecuencia, no cayeron en el olvido y dieron origen a su legado emancipador.

El ideario Allendista, está presente y es futuro. Está al interior de los partidos y organizaciones de izquierda y movimientos sociales. Los principios están domiciliados en la gente común, en el pueblo. Están mayoritariamente ausentes en los poderes estatales. Está presente en los territorios, en las marchas reivindicativas y en la protesta social. Allí es, donde nuestro compañero Allende, siempre nos acompaña.



El sueño del socialismo democrático, revolucionario y libertario de Salvador Allende sigue vigente. Estamos para continuar su legado, actualizado a la nueva realidad social.

Como es la tradición. El sábado 26 de junio, se realizarán un actos de homenaje a los “113 años del Natalicio del Presidente Allende”, como se lo merece el líder del pueblo, que ofrendo su vida por la justicia y la dignidad.





Movimiento del Socialismo Allendista de Chile.

Sábado, 26 de junio de 2021.

