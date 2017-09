Chile / Wallmapu – Lo que ocurre con los comuneros debería causar un profundo dolor, una reacción de rabia,

Del muro de Iris Hernández

por Xaipe Antileo.

Qué mierda!. Cómo ponerlo, cómo escribirlo, cuando se siente que la gente pasa por la información sin pescar. Lo que ocurre con los comuneros debería causar un profundo dolor, una reacción de rabia, ¡pero no este silencio dieciochero!.

¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa que no entendemos que estas luchas nos afectan a todas las personas? Ayer en el Ministerio poca gente, en la marcha poca gente, hoy apañando les mismas de siempre. No es justo. No es justo que de pronto de escriban boludeces en el Fb y que lluevan los me gusta y no se compartan cuestiones de vida o muerte.

La semana pasada muchas personas eran Huenante y ¿hoy? ¿qué somos?. FB también es un medio de difusión que sirve ante el cerco de silencio. El racismo está más cerca de lo que admitimos.