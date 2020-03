EEUU – Tres meses para prepararse para la llegada del coronavirus

Tenían tres meses, desde que comenzó el virus, para generar planes gubernamentales y económicos para proteger a todos de esta inestabilidad.

Tenían tres meses para proveer de insumos a los más deprivados, insumos de limpieza, parecetamol, etc. Y psicoeducar a la población.

Tres meses para responder a lo que sucederia con los presos.Etc ect. Etc etc.

Tres meses para gastar el dinero en proteger a la población y no comprar guanacos y gastarse el parlamento en leyes represivas.

A lo menos tres meses para proveer a los médicos de medios de protección. Tener más ventiladores, camas, preparar gimnasios, obligar a los militares que hicieran mascarillas, a los policías a hablar con su gente.



Los ALCALDES lo mismo, los veo y me dan rabia, ahora salen los GATOPARDISTAS como si estuvieran salvando sus comunas. Y la gente les agradece… No me quedo ciega ante esta mentira. Estoy hasta la coronilla de que nos engañen y que les creamos.

Yo que soy una nadie, sabía que esto iba a pasar, no por ser bruja, porque estuve siguiendo el bicho y observando cómo se comportó la población en esos países.



En todos: China, Irán, Italia los presos hicieron motín, en todos la gente acaparó, en todos se acabaron los insumos de mascarillas y etc., en todos se quedaron sin médicos por contagio o muertes.

Tuvieron al menos dos meses para observar.Yo lo ví. No se requería ser brillante o algo parecido.

Por eso, tengo la certeza de que nos quieren matar. No hay petición de compra de insumos de protección pero si de bolsas. Hace cinco días me llegó una foto directamente de un lugar donde mandaron a hacer las bolsas mortuorias, del terror, primer pedido fue de 3.000, la foto me desmoralizó.



Ellos dejaron que nos confundieran con el díscurso de bajar la movilización y así estamos hoy.

EN TODOS, LA ÚNICA FORMA DE DETENER ESTO ES LA CUARENTENA TOTAL.

EN TODOS, SI HUBIÉRAMOS SIDO MÁS GENEROSOS. podrían haber hecho una cuarentena mundial y haber detenido la economía para que nada de esto sucediera.

No les importamos.

Tenemos que salir de esta, porque seremos más rescilientes.

No podemos dejarnos engañar. Tenemos que dejar anotado en nuestro cuaderno de la memoria a todos estos gatopardistas.

Yo estoy cuidándome muchísimo, habrá que salir a pelear a cara descubierta. Como estoy haciendo, por ahora, en mi face, sin temor.

