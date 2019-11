Testimonio de Katia Ulloa, joven detenida y golpeada por Carabineros de Chile

Mi nombre es Katia Ulloa, tengo 19 años, vivo en la ciudad de Nueva Imperial, situada en La Araucanía, región con gran población Mapuche, mi ciudad está cerca de Temuco que es la capital de la región y contaré lo que me ocurrió el día 29 de octubre .

Ese día las comunidades mapuche convocaron a una marcha a las 10.30 am para apoyar las demandas del pueblo chileno, la marcha inició con normalidad desde la plaza Dagoberto Godoy o Plaza del Hospital, esta transcurrió sin incidentes por el centro de Temuco llegando hasta la cárcel y de ahí siguió el recorrido hasta el monumento al conquistador Pedro de Valdivia que irrespetuosamente se instaló en el centro de Temuco. Valdivia en realidad fue un asesino el cual hizo un genocidio con el pueblo mapuche, por eso quitamos el monumento al conquistador y en cambio lo colocamos a los pies de la gran figura de nuestro prócer y weichafe (guerrero) Caupolicán, uno de los líderes que encabezó la resistencia del pueblo mapuche a los conquistadores por varios siglos, para así demostrar simbólicamente quienes son nuestros verdaderos héroes.

Después de esto llegó fuertemente la represión policial de Fuerzas Especiales de Carabineros en donde ellos comenzaron a tirar lacrimógenas, perdigones y agua con químicos dejando a muchas personas con graves heridas. Una de las heridas fue la compañera que cayó detenida conmigo. En el momento de la detención nos siguió un bus de fuerzas especiales se bajaron e inmediatamente entre 7 funcionarios me tiraron inmediatamente al suelo al querer resistirme a la agresión me comenzaron a dar patadas y arrastrándome me subieron al bus junto con otros detenidos, después subieron a mi amiga, cuando íbamos en el interior una funcionaria me amenazo con golpearme y además otro funcionario le habló a su compañero de fuerzas especiales diciéndole «así hay que tratar a estas, son perras» y así entre agresiones y amenazas nos llevaron a la comisaria.

En el mi informe donde me constataron mi estado de salud quedo escrito que tenía lesiones al igual que mi amiga, nuevamente nos llevaron a la comisaria y pasamos a control de detención, quedamos en un calabozo y mi mamá que se había enterado de mi detención me llevó comida y ropa seca, pero estuvieron como una hora sin entregarme mis cosas no me las querían pasar y cuando pedimos agua tampoco nos dieron agua agradezco a Dios que no me sucedió algo mucho peor como a otros y otras compañeras que fueron asesinados ,violadas ,violados , torturados. Debido a la represión contra las protestas populares y sin tener todavía los números definitivos en Chile hay 30 detenidos desaparecidos, las cifras oficiales de muertos reconocidos hasta ahora es de 23. Debido a que Carabineros dispara balines de acero recubiertos de goma y bombas lacrimógenas directo al cuerpo y cara de los manifestantes, hay 157 heridos con daño en la vista o pérdida de globos oculares. De manera que, aunque por fortuna mi situación no fue tan dramática, creo que nada justifica el trato que recibí ni los golpes ni la violencia psicológica, estando reducida y detenida…

Por eso quiero hacer esta denuncia pública para que la ciudadanía y el mundo se entere de los abusos que se comenten en Chile y no sólo de ahora el pueblo mapuche ha vivido esto siempre y peor, por eso que el mundo y todos sepan lo que hacen estos tipos corruptos y sin criterio solo por cuidar los intereses de unos pocos y pocas que se quedan con las riquezas que producimos todas las familias trabajadoras.

