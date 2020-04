Se le pincha el triunfalismo al Gobierno: encuesta Data Influye arroja que La Moneda no ha recuperado credibilidad ni la confianza de la ciudadanía

confianza de la ciudadanía

por El Mostrador 23 abril, 2020

La encuesta de Tuinfluyes.com, correspondiente a abril, revela una aprobación de 13% para el Presidente Sebastián Piñera y de 12% para el Gobierno, aunque no da para cantar victoria. “Los números muestran que la crisis del coronavirus sacó al Gobierno del 6% que le dio en algún momento la CEP, lo sacó del fondo del pozo, pero no ha recuperado ni la confianza ni la credibilidad”, resume Axel Callís, director del estudio. Esto, porque un 73% dice tener desconfianza de la información que entrega el Gobierno en el manejo de la pandemia y un 79% asegura que el Ejecutivo no ha sido transparente. “Los alcaldes y alcaldesas y el Colegio Médico son las grandes instituciones que están sosteniendo esta crisis en términos de credibilidad”, añade. La oposición y el Congreso, en tanto, simplemente desaparecieron del mapa.

El Presidente Sebastián Piñera alcanza una aprobación del 13% y el Gobierno una evaluación positiva de 12%, reveló la encuesta Data Influye de abril. Si bien el sondeo muestra un repunte en los niveles de adhesión del Ejecutivo, sus números dejan en evidencia además toda la falta de transparencia y la confianza que despiertan las actuales autoridades al frente de la crisis del coronavirus.

De acuerdo con el estudio, un 71% dice tener desconfianza de la información que entrega el Gobierno en el manejo de la pandemia, un porcentaje mayoritario entre los 19 a los 54 años; además, en la pregunta sobre cuán transparente ha sido el Ejecutivo para enfrentar la crisis sanitaria, un 54% responde que “poco” y un 25% dice que “nada”.

“La encuesta muestra que la crisis sacó al Gobierno del 6% que le dio en algún momento la encuesta CEP, y lo llevó a un 13%, está en el nivel de flotación mínimo, lo sacó del fondo del pozo, pero no ha recuperado ni la confianza ni la credibilidad (…). Los alcaldes y alcaldesas y el Colegio Médico son las grandes instituciones que están sosteniendo esta crisis en términos de credibilidad”, resume Axel Callís, director de Tuinfluyes.com.

En efecto, los números son reveladores y si bien hablan de una recuperación del Gobierno claramente contrastan con el optimismo de la encuesta Cadem que le dio a Piñera un 25% de aprobación en su último estudio semanal.

Para Callís, no hay punto de comparación. “Esta es una encuesta con una muestra de unas 190 comunas y contestan 1.300 personas, estratificadas y con un estándar metodológico absolutamente distinto. Esta es una encuesta en forma que cumple con todos los requisitos y confiabilidad”, indica a El Mostrador.

El estudio mensual de TúInfluyes.com fue aplicado entre el viernes pasado y este lunes 20 de abril. Tiene una muestra nacional de 1.282 casos, 2,74% de error y 95% de confianza para 189 comunas de todo el país.

Oposición en el suelo

Callís acota que no obstante toda la desconfianza ante el Gobierno, su evaluación general “no es peor que la de la oposición», apuntando a la invisibilidad de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio en esta crisis.

De hecho, en la consulta “con la crisis sanitaria del coronavirus han irrumpido diferentes autoridades, médicos, políticos(as), alcaldes(as) u otros y otras que podrían tener un rol principal en el futuro político del país”, es la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, con un 26%, quien lidera la lista de quienes tienen más futuro.

“Lo increíble de esta lista es que de los siete primeros, todos son de derecha, salvo la presidenta del Colegio Médico”, acota Callís.

Esto, porque a Siches le siguen el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN) y su colega de Maipú, Cathy Barriga (independiente Chile Vamos), con 13%, y el ex UDI Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, con 11%. Más atrás aparecen Felipe Alessandri (RN), alcalde de Santiago con 6%, y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones (Evópoli), con 6%. Finalmente es mencionado Jaime Mañalich, ministro de Salud, con 5%.

La misma prominencia de actores de Chile Vamos se repite en la pregunta respecto a los candidatos o precandidatos presidenciales de antes de la crisis de octubre de 2019, que han ganado apoyo. La lista es encabezada por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, con un 56%, y de Providencia, Evelyn Matthei, con 25%, ambos con un diferencial de +15% respecto al anterior sondeo.

A juicio de Callís, los datos demuestran simplemente que «la oposición desapareció, no es un actor relevante, no está jugando”. De hecho, en la pregunta donde los encuestados le ponen nota a la gestión de actores e instituciones en la crisis sanitaria del coronavirus, la centroizquierda y la izquierda, junto al Senado y la Cámara, incluso son superados por el ministro Mañalich.

Favorece a grandes empresas

En términos de la crisis económica y ante la pregunta si está de acuerdo con que cada cotizante pueda utilizar parte de sus fondos de AFP –como ha sido planteado por algunos parlamentarios de oposición–, un 83% apoya esta iniciativa.

“Pero lo que más impresiona es que hay un 40% que está por retirar el 20% de los fondos previsionales”, un porcentaje alto y que no ha estado sobre la mesa de discusión, añade Callís.

Asimismo, la desconfianza hacia el Gobierno trasciende incluso al plano de las medidas que ha planteado el Ejecutivo, porque un 41% cree que las iniciativas solamente están dirigidas a la “grandes empresas”, siendo que la gran mayoría cree que los más perjudicados con la crisis son las pymes (30%) y pequeñas empresas (32%).

