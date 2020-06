Se le abre otro flanco a Piñera: Barricadas de pescadores contra empresarial Subsecretario de Pesca

Radio del Mar

Imagen: Subsecretario de pesca Roman Zelaya

Descrédito y falta de gobernanza de Subsecretaría gatillan protestas en diferentes caletas pesqueras. En Queule un pescador resultó con más de 50 perdigones luego que carabineros reprimiera la protesta social. Los hombres de mar ahora están llamando a un paro nacional para el lunes 8 de junio. Temen que los industriales y el gobierno eliminen la ley de Jibia que les aseguró capturas al sector de pequeña escala y que las siete familias de grandes empresarios aumenten sus capturas de merluza austral con la flota arrastrera.

Valparaíso, 02 de junio de 2020. (radiodelmar.cl)– Permisos para fabricar harina de pescado que favorecían a grandes empresarios, bonos eliminados que iban ayudar a familias de pescadores en este tiempo de pandemia, y un inexplicable retraso en la asunción de los Consejeros Regionales de Pesca, han generado una serie de protestas a nivel nacional de los pescadores artesanales que solicitan la renuncia del Subsecretario de Pesca, Román Zelaya.

En San Antonio, y las regiones del Maule, Bio-Bio, Araucanía y Los Rios, se generaron diversas protestas donde los pescadores fueron reprimidos por las fuerzas policiales. En Queule, al sur de la Araucanía, los hombre de mar fueron baleados con perdigones por carabineros y a lo menos dos tuvieron que ser llevados al hospital de Temuco.

Desde la región del Bio-Bio, Marcelo Soto, presidente de la Confepach afirmó que «la subseccretaría, a través de Roman Zelaya, improvisa. Eso ha quedado más que claro». Reclamamos porque el Subsecretario autorizó que «recursos iban a ser destinados a la harina de pescado a través de las resoluciones 690 y 910. Esas especies deben ser para el consumo humano».

Como Confederación Naciona, dijo Soto, «le hicimos ver esta situación al Ministro, pero lamentablemente el ministro ha hecho oídos sordos a las peticiones. El señor que está a cargo de la subsecretaría está improvisando y esta subsecretaría ha dictado muchas cosas que hoy atentan contra la sustentabilidad de los recursos», expresó el dirigente.

«Nosotros volvemos a reiterarle al Ministro de Economía, que el Subsecretario no puede continuar debido a que ahora impúnemente se retracta de un acto administrativo que él decidió solo, el sin consulta a la pesca artesanal ni a los consejos zonales de pesca», afirmó el presidente de Confepach.

Además el hecho que los Consejos Zonales aún no se hayan constituido en su totalidad «es una muestra más de su incompetencia y del abandono de deberes del subsecretario», dijo Soto a radiodelmar.cl.

Por su parte Hernán Machuca, que estuvo presente en las protestas desarrolladas en Queule, dijo que «los pescadores se cansaron y están indignados, porque les ofrecieron un bono, postularon, se capacitaron y luego el gobierno desconoció lo que había ofrecido».

«El subsecretario dice que no está la plata, que la Dipres, no le aprobó los recursos. Entonces eso es reírse de los pescadores», afirmó Machuca, agregando que el Subsecretario de Pesca ha hecho mal las cosas» y cita que en el mes de marzo «publicó dos resoluciones para entregar recursos pesqueros a los cerqueros y arrastreros y ahora, ayer, anula estas resoluciones», ,por eso esta «autoridad no está en condiciones de seguir administrando la Subsecretaría de Pesca.

Las mujeres de la pesca arteanal también apoyaron las protestas y el repudio al actuar del Subsecretario. La dirigente Sara Garrido afirmó que «la Subpesca está sin rumbo, no hay claridad hacia donde está apuntando, no hay un trabajo en sintonía con lo que la pesca artesanal necesita. Esta es una Subsecretaría que ha mostrado una falta de gobernabilidad y eso preocupa».

Garrido agregó que «ofrecieron un kit para ayudar a algueras y donde fueron beneficiadas mil mujeres. Luego ofrecieron 1.000 kit más para las mujeres, pero de nada de eso se sabe. No sabemos si el Indespa tiene esa plata que iba a ser destinada para la pesca artesanal».

Se viene Paro Nacional de Pescadores

En San Antonio, costa central, también hubo manifestaciones. Miguel Hernández, dijo que «salimos a la calle con un paro de advertencia al gobierno, ya que los intereses de los más ricos de las pesca en Chile, los mismos que se beneficiaron con la LEy Longueira, ahora intentan recurrir al Tribunal Constitucional para derogar la Ley de la Jibia.

Esperamos que la institucionalidad pesquera no actúe bajo la presión de Asipes, donde están asociados las 7 familias que fueron beneficiadas con la corrupta Ley de Pesca.

Respecto a la eliminación de las resoluciones 690 y 910, Hernández afirmó que a pesar de esto los barcos factorías «van a seguir trabajando con una mínima fiscaización. Con decreto o sin decreto van a seguir haciendo harina de pescado con recursos de pesca asociada o fauna acompañante.»

Pero el tema de Jibia es la salvación para los pescadores artesanales, y por eso tenemos que unirnos para que el sector industrial no elimine esta ley que nos da nuestros derechos como pescadores de pequeña escala.

En tanto desde Valdvia, el pescador Gino Bavestrello, que también pidió la renuncia de Zelaya, adivirtió que «antes de irse, este Subsecretario deje firmado varios permiso y resoluciones que favorezcan a los industriales. Por eso hay que estar atentos y protestar», afirmó el dirigente.

