Por la defensa de nuestras fuentes laborales y sueldos

por Vilma Alvarez

Ha quedado muy en claro la unidad de los empresarios para defender sus intereses económicos, no les interesa la vida de las y los trabajadores solo sus ganancias la ambición por lucrar incluso con la desgracia en medio de la epidemia del COVID 19. y para eso cuentan con todas las estructuras estatal para intimidarnos sembrando el terror amenazando con represión policial y militar.

Desde la Dirección del Trabajo se elaboró un siniestro dictamen ord. N°1283/006 del 26 de marzo del 2020 que permite que los empleadores no pagar sueldos y las indemnizaciones por despido, aduciendo caso fortuito o fuerza mayor. La aplicación no es posible debido a que es el tribunal quien debe decidir respecto de esta materia.

A pesar de lo ilegal e inconstitucional del dictamen, los empresarios han comenzado a despedir a Miles de trabajadorxs, que para revertir esto solo será posible en un tribunal.

Miles son despedidos y enviadxs a sus casas sin indemnización y sin sueldo para llevar a sus familias, que comerán mientras? ¿Cómo pagaran los arriendos y cuentas?, nada les importa a los empresarios.

Ley express COVD-19

Rápidamente, Piñera envía un proyecto con idénticas características del Dictamen de la DT que según este señor protege el empleo y los sueldos de los trabajadores, pero quien financiara esa protección? Ni más ni menos que el propio trabajador con sus fondo de seguro de cesantía, dineros que se encuentran en la AFC. Piñera mañosamente envió directamente al Senado, el proyecto, como para asegurarse de que sea aprobado y claro, fue aprobado.

Ahora está en el trámite de la cámara de Diputados donde fue rechazado y paso a comisión de trabajo. Nada bueno podemos esperar que salga desde ese desprestigiado parlamento, ya desde la explosión social del 18 de octubre contaba con un 3% de apoyo ciudadano

Mientras tanto las y los trabajadores sufren el flagelo del despido de que se les envié a sus casas sin sueldo o se les reduzca la jornada hasta la mitad y proporcionalmente sus sueldos. Así como van las cosas los meses de invierno para la mayoría de la población será de hambre y miseria. Lxs trabajadores no podemos aceptar pagar una crisis sanitaria y económica global.

Cuarentena Nacional

Necesitamos enfrentar la pandemia en nuestras casas, pero no es posible, si no contamos con la seguridad de que terminada la cuarentena volveremos a nuestros puestos de trabajo y la garantía de recibir por el tiempo que dure nuestro sueldo. La crisis sanitaria se agravará sin control arrastrando a la miseria al pueblo trabajador si el gobierno no obliga a los empresarios a no despedir y pagar los sueldos

El gobierno debe entregar soluciones económicas a las empresas pequeña y microempresa, subsidiando el pago de sueldo y condonaciones de deudas e impuestos.

La huelga general

El miedo a ser contagiado hoy impide que no estemos millones en las calles, pero eso no significa que no podamos hacer acciones de resistencia por parte de aquellos trabajadores que estamos obligados a trabajar, por ejemplo, los servicios de salud, las farmacias, los supermercados, los Portuarios, Mineros, eléctricas, sanitarias.

Podemos auto convocarnos para coordinar y solidarizar en el caso de que no se cumplan condiciones para el desempeño laboral y acordar acciones en común, ya los primeros ensayos se han comenzado a dar en diversos lugares del país, como los trabajadores de la construcción y sectores del comercio se han sublevado ante la falta de medidas sanitaria, pero aún son aislados y se hace necesarios coordinarlos. Es legítimo y necesario plantearnos todas las formas de lucha por nuestro derecho a la vida y a la salud, en especial la paralización parcial o total de las faenas o trabajos.

La cuarentena es un repliegue obligatorio y nos debe ayudar a sacar las conclusiones necesarias para organizar y coordinar una huelga general indefinida para un futuro no lejano.



#RENUNCIAPIÑERA

#RENUNCIAMAÑALICH

Vilma Alvarez, Presidenta Sindicato Jumbo Portal La Dehesa

30/03/20

Me gusta: Me gusta Cargando...