Piñera frente a su peor pesadilla, acabar con el sistema de pensiones que creó su hermano

por Héctor Cárcamo

Si el sueldo mínimo de 301.000 pesos no alcanza para vivir, las pensiones, que llegan a la mitad o menos de eso, están en situación de miseria. Subirlas al salario mínimo significa varios miles de millones de dólares. El gobierno está negociando con senadores de la ex Nueva Mayoría replicar la fórmula Bachelet II. Pero los montos no alcanzan, pues se sumarán casi 2 millones de pensiones más al 2030. No+AFP y Fundación Sol piden abrir el debate para acabar con el sistema de AFP que creó José Piñera, el hermano del presidente. Pero Sebastián Piñera no lo ha puesto sobre la mesa; tampoco la ex Nueva Mayoría ni la elite económica, que en gran parte vive gracias a esos fondos. La “cocina” de las pensiones está en silencio y sigue pendiente hacer público su plato. El Desconcierto presenta un reportaje sobre las negociaciones que se hacen y la historia de un sistema que se resquebraja, aunque se niega a morir.

