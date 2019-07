PERÚ – Lima. Sedapal: Hay más de 900 puntos de contaminación del río Rímac

HIDROBOLETÍN FENTAP 3256

El arrojo de basura, la falta de tratamiento de aguas servidas y los relaves mineros son las principales fuentes de contaminación del río Rímac. Sedapal realiza trabajos de limpieza para evitar nuevos desbordes

Martes, 02 de julio de 2019

hExisten más de 900 de puntos de contaminación del río Rímac, según un inventario realizado por Sedapal y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) , informó hoy FranciscoDumler, presidente de Sedapal.



Estos puntos obedecen a tres tipos de contaminación para el principal río de nuestra ciudad. Según Dumler, el primer tipo la genera la población.

«Hay gente que arroja basura al río y genera un alto costo, pues debemos contar con numerosos operadores limpiando plásticos, basura, madera, etc.», indicó.

También mencionó a los distritos que se encuentran sobre la Planta de Tratamiento de Agua La Atarjea, como Ricardo Palma o Huarochirí..

«Estos distritos no hacen tratamiento de sus aguas residuales, y hay que volverlas a tratar», apuntó.

La tercera fuente de contaminación está vinculada a los relaves mineros antiguos que afectan las aguas del Rímac.

«Hay relaves mineros de hace 50 años que mineralizan el agua, conjuntamente con parte del uso industrial», anotó.

En ese sentido, Dumler explicó que Sedapal está realizando trabajos de limpieza para evitar que la obstrucción de los ríos genere desbordes como lo ocurrido en zona de Huachipa con el río Huaycoloro.

«Hemos tomado medidas para evitar un nuevo Huaycoloro, como sucedió en 2017», puntualizó.



HIDROREGIONES PERÚ

Gobernador de Puno se opone a construcción de la represa Paltuture

El gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, aseguró que no retirará la medida cautelar que detiene la licitación para la construcción de la represa Paltuture, la cual solucionaría la escasez hídrica en el valle de Tambo (Islay), en el departamento de Arequipa. “Es algo que no está en nuestras manos, sino en las del Poder Judicial. Tiene su vía legal”, precisó.

Como es público, en setiembre de 2016, el Tercer Juzgado Civil de Puno aceptó la medida cautelar presentada por el Gobierno Regional de Puno contra el proyecto, por lo que este quedó inmovilizado.

Para los puneños, una represa de 80 millones de metros cúbicos de agua no los beneficia, pese a que se construiría en el pueblo de Tolapalca, ubicado entre Puno y Moquegua.

Por esto, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, ha tildado de “egoísta” a Aduviri. “Habría que ver en qué estado lo dijo”, replicó el autor del ‘Aimarazo’. Para Aduviri, Cáceres tiene un problema personal con él. “Igual, estoy abierto al diálogo”, acotó.

Para el Ministerio de Agricultura, la alternativa sería la represa de Yanapujo, en la cuenca del río Paltuture, provincia de Sánchez Cerro (Moquegua). Costaría S/200 millones y estaría lista en 2022.

DATOS

-El Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) sostiene que se necesita 10 millones de metros cúbicos de agua para resolver el déficit en el valle de Tambo, durante la temporada de estiaje que se da entre octubre y diciembre.

– La licitación para estudios de Yanapujo se daría el jueves. PERÚ 21



Interpelarán a gerente regional de Energía y Minas por promover minería ilegal.

Los consejeros de la provincia de La Unión, Richard Cervantes y Miguel Guzmán, solicitarán la interpelación del gerente regional de Energía y Minas, Juan Muñiz Delgado, por promover la minería ilegal en su provincia.

Richard Cervantes informó en la última sesión de consejo que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) reportó una visita a los distritos de Sayla y Tauría, donde la actividad aumentó notablemente. “Ya no es pequeña sino a mediana escala, todo esto por la presencia del ingeniero Juan Muñiz, gerente de Energía y Minas del Gobierno Regional (GREM), quien fue a la zona con el firme propósito de formalizar a todos dentro de un área natural protegida”, puntualizó.

PROBLEMAS

Pero lo que más indignó al delegado provincial es que el funcionario habría señalado en el lugar a los mineros que si no los encontraba laborando, no los formalizaría. ”No sé si este gerente conoce que la provincia de La Unión, es un área natural protegida bajo la categoría de Reserva Paisajística en la cual no se puede dar una actividad de tal magnitud”, dijo.

Por su parte, el consejero Miguel Guzmán sostuvo que no comprende la actuación del gerente y también se pidió al presidente de la comisión de Energía y Minas, José Luis Hancco, que dialogue con el funcionario. Señaló que la GREM ha generado en Tauría y Saila conflictos serios por la actividad informal.

“Vamos a solicitar la interpelación del gerente porque no está comprendiendo nuestro pedido, que es el clamor del pueblo, no es una posición personal, nosotros trabajamos en función a los intereses de la provincia. La contaminación hace un daño irreversible a la salud”, enfatizó Guzmán. DIARIO CORREO



Tía María: “la población no asistirá a la mesa de diálogo” de Martín Vizcarra

No acudirán a ninguna mesa de diálogo con el Gobierno. Así lo expresó el alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, en entrevista con Canal N. El burgomaestre señaló que esperan al presidente Martín Vizcarra en el valle de Tambo para que note el rechazo al proyecto Tía María.

Cornejo aseguró que ninguna autoridad de Arequipa participará de la mesa para discutir el proyecto de Southern Perú. Pues existe oposición de gran parte de la población del Valle del Tambo, afirmó.

La respuesta de la autoridad edil se dio luego que el mandatario comunicó el fin de semana de reunión entre el premier Salvador de Solar y las autoridades. No obstante, invitó al presidente Martín Vizcarra a constatar la posición de la población, antes de tomar una decisión sobre el proyecto.

No creen en mesas de diálogo

El burgomaestre de Cocachacra dijo estar decepcionado de las mesas de diálogo, debido a las experiencias en el pasado, que no han traído resultados.

Asimismo, responsabilizó al presidente de lo que pueda suceder «en una protesta masiva» en caso el Gobierno tome una decisión con la que la población no está de acuerdo. EL BUHO



HIDROMUNDO

El consumo de agua en Madrid ha aumentado un 7,6% durante la ola de calor.

El consumo de agua en la Comunidad de Madrid ha incrementado un 7,6% durante la ola de calor de los últimos días de junio, con respecto al registrado la semana anterior, según datos de la empresa pública Canal de Isabel II.

En el mes de junio, el consumo de agua experimentó un aumento del 14,8% con respecto al mismo mes del año pasado, como consecuencia de las escasas precipitaciones y las elevadas temperaturas.

Por este motivo, Canal de Isabel II solicita la colaboración de todos los ciudadanos para hacer un uso responsable y eficiente del agua y pone a su disposición recomendaciones de ahorro en su canal de Youtube y su página web.

El volumen de agua embalsada en las trece presas de la empresa pública alcanzó el 68,5% con 645,9 hectómetros cúbicos, una cifra 23 puntos inferior a la registrada el pasado año por estas fechas y 7 puntos por debajo de la media histórica, que se sitúa en el 75,5%. TELE MADRID



