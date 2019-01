Pepe Auth el lacayo neoliberal que criticó la dignidad de Florcita Mutuda

AND Noticias

Jorge Gálvez Integrante del Frente Amplio y del MDP

El diputado Florcita Mutuda ha tenido en estos pocos meses en la cámara de diputado una consecuente práctica contra el salvaje modelo político-económico que impera en Chile, el neoliberalismo. Esto ha llevado a tener enemigos feroces en el congreso, pues pensaban probablemente, que el cantor tendría un accionar liviano, cosmético respecto al gobierno de las grandes oligarquías que rigen en el país, se equivocaron rotundamente, ante esto los representantes de las oligarquías han tomado el camino de los ataques y la descalificación, como sabemos siempre esto es previo a las mentiras y los montajes.

La frese pronunciada por Mutuda “Me violenta que diputados DC y PR voten con la derecha”, con cual expresó su descontento en el Congreso, llevo a un producto del neoliberalismo, una criatura sin ética ni moral, de esos sirvientes incondicionales de los de “arriba” el diputado Pepe Auth atacar al parlamentario humanista. Pepe Auth defendió en el congreso a las AFP que han destrozado la vida de millones de jubilados esta últimas décadas, estuvo a favor de la ley sobre los migrante del gobierno de Piñera, o como afirman los miles de personas que han salido defender a Florcita Mutuda, que “las últimas 100 votaciones publicadas en las decisiones divididas Pepe Auth votó con la derecha el 78% de las ocasiones.”

El otrora “estratega” electoral de la Concertación y Nueva Mayoría, tirado a menos después del descalabro del conglomerado, ha mantenido inmutable su adhesión la modelo neoliberal, siendo un soporte del gobierno de derecha, ante cualquier posible ruptura que pueda emanar desde el descontento social.

Pero cual fue el discurso del diputado Florcita Motuda que genero el alarido de los representantes de las oligarquías, es el siguiente: “Se supone que la oposición somos la mayoría y el pueblo nos ha dado el mandato de legislar para el pueblo, y ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo cumplimos esa aspiración? Cuando vemos que la DC la Democracia Cristiana y los Radicales, legislan para la derecha, para el gobierno, sin importarles, todas estas situaciones que violentan, pues el pueblo pierde la fe en la política y la falta de fe produce violencia en los hogares y lógicamente también los niños. Este abuso de la DC y los Radicales también me violentan, y nos violenta a la oposición, ¿Qué podemos hacer? por el momento denunciar esta vergonzante situación, diciéndole al pueblo, aquí no somos mayoría, porque la DC y los Radicales votan por la derecha y no votan por el Pueblo.” Una verdad indesmentible que habla por si misma.

La respuesta de Auth fue referirse a Florcita como “El hombre de paz cedió su lugar a un sujeto agresivo y descalificador. El emblema de la diferencia clama hoy su frustración porque no votamos todos como él, el promotor de la democracia mutó en el más radical de los autoritarios”…“Para el diputado Alarcón nuestros votos son buenos si coinciden con el suyo, aunque en muchas ocasiones no sepa siquiera lo que se está votando. Y si nuestra reflexión nos lleva en ocasiones a votar distinto, pasamos a ser traidores. El mundo multicolor que promovía Florcita Motuda, pasó a ser una rígida escenografía en blanco y negro, con buenos y malos, leales y traidores, como los peores tiempos de la Guerra Fría, como las dictaduras actuales de izquierda y derecha”.

En este simple párrafo anterior y a pesar de sus juegos de piernas Auth se refleja de cuerpo entero, ¿Cuál es el mundo multicolor que sale a defender Auth? ¿La educación de mercado, la industria de la educación, la represión a los mapuches, el saqueo a los recursos y soberanía nacional, el desfalco de las AFP a millones de chilenos? ¿Cuáles son esas dictaduras de izquierda que equipara Auth con una simplicidad enorme a las dictaduras de derecha? Instalando esa falsa noción de superioridad de estar sobre el mal que gobierna al planeta, en realidad es un conocido crítico de los procesos emancipadores de los pueblos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, etc. Pero la crítica sería aceptable, sin embargo, siempre se ha montado en las estrategias que apuntan a desinformar y destruir la lucha de los pueblos, ¿de qué Pepe Auth hablamos? de aquel que al proyecto de rebaja de los sueldos de los parlamentarios presentado por el diputado Boric y Jackson contesto despectivamente “después de recibir una mesada cualquier sueldo les parece elevado” o de aquel que defendió la llegada de Mauricio Rojas al ministerio de Piñera “Conocí a Mauricio Rojas en Suecia…Estoy muy lejos de su posición política pero reconozco su capacidad intelectual y su apego a Chile. Celebro que alguien formado en el exilio sueco sea ministro aquí” de ¿cuál Pepe Auth? ¿Quizás de aquel que fue señalado por la ex tesorera del PPD y que lo acusó de haber pedido aportes a SQM cuando presidía el PPD?

Pepe Auth llama a definirse al FA “El voto del Frente Amplio no es el voto bueno y quien no vota como ustedes no es el voto malo, sin ese aprendizaje jamás podrán aspirar a gobernar la democracia” pero ¿a qué nos llama en realidad? ¿Quiénes son los aliados de Pepe Auth? ¿Cerca de quien nos quiere? Esta clarito, a las trasnacionales, a las oligarquías nacionales y extranjeras, a las fortunas de los multimillonarios que lo alimentan y lo aplauden hoy.

