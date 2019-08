Mauricio Hernández Norambuena, llegó extraditado a Chile

Mauricio Hernández Norambuena, prisionero político extraditado de

Brasil, es encerrado en Cárcel de Alta Seguridad

Este 20 de agosto en la madrugada Mauricio pisó territorio chileno,

mientras la solidaridad nacional e internacional se multiplica con el fin de

lograr su más pronta y definitiva libertad. En la presente nota van adhesiones actualizadas.Por Andrés Figueroa CornejoSorpresiva e ilegalmente, el

luchador social y prisionero político Mauricio Hernández Norambuena,

Ramiro, cautivo en diversas cárceles de Brasil desde hace 17 años y

medio, fue trasladado silenciosamente y sin aviso a sus abogados y

familiares, desde la Penitenciaría de Avaré a las instalaciones de la

Policía Federal de Sao Paulo el reciente 16 de agosto de 2019.

Rápidamente y en coordinación entre los gobiernos de Jair Bolsonaro y

Sebastián Piñera, este 20 de agosto Mauricio fue transferido en un avión militar de la Fach desde Brasil hasta la Cárcel de Alta Seguridad, CAS, de Santiago de Chile, donde permanece en situación de aislamiento

absoluto. Durante la mañana de este martes, la familia y el abogado del

combatiente antifascista pudieron visitarlo en su celda para constatar su estable situación sanitaria. El jurista y defensor de Mauricio, Alberto

Espinosa, luego de visitarlo, señaló en las afueras de la CAS que, de

acuerdo a lo expresado públicamente por el ministro de Justicia Hernán Larraín del gobierno de Sebastián Piñera, en orden a que existe un

compromiso de no aplicar la pena perpetua contra Mauricio, “debo

entender que las palabras del ministro de Justicia chileno sobre mi

protegido son serias, responsables, jurídicamente vinculantes, y que

obligan al Estado chileno a dar cumplimiento a este compromiso que

hasta ahora desconocemos en sus términos. Presumimos que se refiere a la reducción de la pena en los términos en los que estableció el Tribunal Supremo de Brasil, como en el Tratado de Extradición del Mercosur, al

cual Chile y Brasil están obligados”.

-¿Qué implica el Tratado?

“El Tratado señala que no se puede realizar una extradición para hacer

cumplir la pena de un presidio perpetuo o de muerte. Sin embargo, hasta ahora no se ha formalizado la rebaja de pena. Vamos a demandar de las autoridades políticas chilenas, como el ministro de Justicia, que nos

indiquen la forma en que se concretará la rebaja. Luego de ello, el

ministro Mario Carroza deberá determinar cuál sería la cantidad de la

rebaja penal.”

-¿Cómo vio de ánimo a Mauricio?

“Está con sentimientos encontrados. Por un lado, se siente contento

porque está más cerca de su familia y de sus amigos, pero por otra parte, permanece muy preocupado por su incierta condición judicial.”

-¿Cómo es su situación de cautiverio acá en Chile?

“Deben cambiar lo antes posible las condiciones carcelarias extremas en

las que está ahora mismo, que no difieran de las que sufrió durante más de 17 años en Brasil y que son calificadas de tortura. De hecho, está en

un confinamiento tipificado de Máxima Seguridad, un nivel superior al

de Alta Seguridad.”

Por su parte, el Comité por la Vida y la Libertad de Mauricio Hernández, convocó «a la solidaridad amplia, democrática y humanista de Chile, al

pueblo y sus organizaciones, a movilizarnos, a alzar nuestra voz y a

redoblar los esfuerzos para lograr que los derechos de Mauricio sean

respetados y para que, en un corto plazo, Mauricio pueda mirar el mar y caminar libre por las calles de cualquier lugar del mundo”. En lo

inmediato, se efectuará una manifestación solidaria y popular este mismo 20 de agosto, desde las 18.30 horas, en las afueras de la CAS, ubicada en Avenida Pedro Montt, en Santiago de Chile. La actividad se llama

“Bienvenido Mauricio Hernández Norambuena, Ramiro: Ahora vamos

por tu libertad!!



Las razones de la prisión política y la solidaridad ardiente

¿Por qué Mauricio Hernández Norambuena, Ramiro, durante su extensísimo confinamiento en los presidios de Brasil, bajo regímenes de

cautiverio diferenciados y calificados por organismos

internacionales de Derechos Humanos de ‘inhumanos y extremos’,

ha recibido la solidaridad explícita de innumerables artistas,

intelectuales, políticos y de los pueblos chileno e indígenas?

Mauricio desde muy joven se integró a la lucha antifascista que libró la

sociedad chilena en contra de la dictadura cívica y militar representada

por Augusto Pinochet, a través de su militancia política, primero en las

Juventudes Comunistas, y luego en el Frente Patriótico Manuel

Rodríguez, tanto en el formado al alero del Partido Comunista, como al

que luego se autonomizó de esa tienda.

Mientras que en países del mundo que sufrieron genocidios y crímenes de lesa humanidad bajo el horror del nazi-fascismo, y durante las tiranías que enlutaron a América Latina, muchas personas que asumieron la

misma conducta política y ética que Mauricio Hernández, hoy ocupan cargos públicos y reciben honores planetarios. Mauricio, no. Muy por el

contrario.

En 1993, en Chile, Mauricio fue detenido y acusado de ser el autor

intelectual del ajusticiamiento de uno de los principales artífices de la

dictadura, Jaime Guzmán, y de la retención involuntaria de Cristián

Edwards. Por ello fue condenado a dos cadenas perpetuas.Tres años

después, en la Operación Vuelo de Justicia, Mauricio fue rescatado junto a otros tres miembros del FPMR, en helicóptero desde la Cárcel de Alta

Seguridad en Santiago, el 30 de diciembre de 1996.Una vez en libertad,

Mauricio se incorporó, de acuerdo a sus principios y convicciones políticas, al internacionalismo latinoamericano, y colaboró con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. En ese marco de práctica

política internacionalista y en una acción urbana en Sao Paulo, Brasil,

Mauricio fue detenido el 3 de febrero de 2002, junto a otros luchadores

chilenos, argentinos y colombianos, por su participación en la retención

involuntaria del publicista brasileño Washington Olivetto. Debido a esa

acción fue condenado a 30 años de presidio. Desde esa fecha, Mauricio sufrió un sistema especial de castigo. Fue trasladado a diversas cárceles de Brasil en Régimen Diferenciado Disciplinario, que lo mantuvo en

aislamiento permanente. Ahora su confinamiento continúa en Chile.

Abajo se agrega el listado de adhesiones solidarias nacionales e

internacionales con la causa de la libertad de Mauricio. Es posible que

más de alguna persona y organización se quedara en el tintero del

presente cronista. De todos modos, para sumarse basta escribir al correo

electrónico andresfigueroacornejo@gmail.com



¡LIBERTAD A MAURICIO HERNÁNDEZ NORAMBUENA!

Comité por la Vida y la Libertad de Mauricio Hernández Norambuena,

Ramiro.

Suscriben solidaridad:Coordinadora Nacional de DDHH y Organizaciones Sociales

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos AFEP

Liga Argentina por los Derechos Humanos.

Congreso de los Pueblos de Colombia, Capítulo Chile.

Asociación Micaela Vive (Perú)

Comisión FUNA

Casa de Miguel. ONG Red Solidaria.

BRISA Brigada Salvador Allende

Corporación Memoria Borgoño

Antifascistas de la Garra Blanca

Radio Primero de Mayo

Radio Tamara Frecuencia Liberada

Coordinadora 5 de noviembre (Temuco)

Colectivo 29 de marzo

Plataforma informativa Aquí en Vivo Ahora.

Ejército Cultural del Pueblo (Temuco)

Comité por la Libertad de Ramiro El Bosque.

Organización Te quiero libre ya!!

Comité por Ramiro Bélgica

Vida y Libertad Coordinador

Prensa Digital Laguna Verde (Quinta Región)

Colectivo 19 de Noviembre (Valparaíso)

Casa de la Memoria Valparaíso.

Colectivo Amauta.

Editorial Rodriguista.

Colectivo de Familiares y Amigos de Rodriguistas Caídos

Resumen Latinoamericano. Medio Independiente.

Kaos en la Red. Medio Independiente.

Agrupación de Médicos Dra. Eloísa Díaz

MIT Movimiento Internacional de los Trabajadores.

Familia Pellegrin Friedman

Héctor Llaitul. Vocero de la CAM

Igor Goicovic. Historiador

Rafael Agacino. Profesor e Investigador independiente.

Tito Tricot. Sociólogo

Pablo Sepúlveda Allende. Médico Internacionalista.

Claudio Pérez. Historiador

Eduardo Artés. PC (AP)

Roberto Márquez. Illapu.

Juanita Palma. Illapu.

Lalo Meneses. Panteras Negras.

Joaquín Figueroa. Músico.

Michelle Ribaut. Directora del documental Raúl Pellegrin. Comandante José Miguel.

Fernando Krichmar. Director de Cine. Cine Insurgente.

Carola Muñoz. Cantora.

Víctor Díaz Caro. Ex combatiente rodriguista.

Rodrigo Rodríguez Otero. Ex combatiente rodriguista

Fabiola. Ex combatiente rodriguista.

Gabriela Robles. Ex combatiente rodriguista.

Carlos Ríos. Ex combatiente rodriguista.

Claudio Molina. Ex combatiente rodriguista.

Ricardo Campos Urzúa. Ex combatiente rodriguista.

Richard Ledesma. Ex combatiente rodriguista.

Patricio Ramírez. Ex combatiente rodriguista.

Patricio Ortiz Montenegro. Ex combatiente rodriguista.

Jorge Angulo. Ex combatiente rodriguista.

José Miguel Carrera. Ex combatiente rodriguista. Internacionalista.

José Silva Hidalgo. Ex combatiente rodriguista.

Cristian Vidal Iglesias. Ex combatiente rodriguista.

Víctor Fernández. Ex combatiente rodriguista.

José Luis Galvez. Ex combatiente rodriguista.

Raúl Rigoberto Ávalos. Ex combatiente rodriguista.

Jetsabel Kareen Beltrami. Ex combatiente rodriguista.

José Rivera. Ex combatiente rodriguista.

Ramón Reveco. Ex combatiente rodriguista.

Iván Krajelvic. Ex combatiente rodriguista.

Roxana Fariña. Ex combatiente rodriguista.

Rodrigo Morales. Ex combatiente rodriguista.

Hernán Figueroa. Ex combatiente rodriguista.

Carlos Elo. Ex combatiente rodriguista.

Rodrigo Casanova. Ex combatiente rodriguista.

Francisco Peña Riveros. Ex combatiente rodriguista.

Miguel Peña. Ex combatiente rodriguista.

Guillermo Rodríguez. Ex PP. Trabajadores al Poder

Jaime Castillo Petruzzi. Internacionalista. Ex PP en Perú.

María Emilia Marchi. Casa de Miguel. ONG Red Solidaria.

Hugo Marchant. Ex Prisionero Político.

Marco Paulsen. Ex Prisionero Político.

Rosa Silva. Hija de Ejecutado político Mario Silva.

Beatriz Bataszew. Colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes

Higinio Espergue. Corporación Memoria Borgoño.

Patricia Zalaquett. Corporación Memoria Borgoño.

Luis Cortés Montenegro. Presidente del Sindicato Nacional SINTRASAR Chile

Juan Caripán. Sindicato SINTRACOM.

Marco Riquelme. MPMR

Manuel Cortés Iturrieta. Ex GAP de Salvador Allende. Internacionalista.

Víctor Chávez. Presidente Coordinadora Laguna Verde

Roberto Bermúdez Pellegrin. Médico Internacionalista, Venezuela.

Magdalena Isis Becerra. Ex dirigente Nacional UNTTHE, honorarios públicos.

Leslie Maxwell. Dirigente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores a honorarios del MINEDUC.

Juan Cuevas Cerda. Presidente de la Unión Bicentenaria de los Pueblos Capítulo Chile. UBP- Chile.

Mauricio Soto Valdivia. Presidente de la Federación de Sindicatos de La Polar.

Rodrigo Hidalgo. Sociólogo.

Daniela Cortés Bauer. Presidenta del Consejo Ciudadano de Coquimbo.

Luis González Herrera. Integrante Colectivo La Chusma.

Danilo Garcés Pasten. Integrante Colectivo La Chusma.

Marialina González Esquivel. Integrante Colectivo La Chusma.

Lalo Contreras. Trovador.

Rocío Chio Veyl. Cantora.

Jaas Newen Pangui. Cantautora.

Jessica Nauto. Poeta Popular

Leo Matus. Cantor y creador popular.

Paula Cordero. Coordinador por la Libertad de los PP en dictadura.

Claudia Jiménez. Coordinador por la Libertad de los PP en dictadura.

Manuel Sepúlveda. Coordinador por la Libertad de los PP en dictadura.

Marcela González Paredes. Coordinador por la Libertad de los PP en dictadura.

Fernando Pérez Banda. Coordinador por la Libertad de los PP en

dictadura.

Sandra Valdés. Desde Australia.

Rodrigo Aburto. Desde Australia

Carlos Mendoza. Desde Australia.

Juana Mendoza. Desde Australia.

Karin Hernández. Desde Bélgica.

Myriam Aravena. Desde Australia.

Carlos Lafferte.

Alejandro Flores. Desde Holanda.

Patricia Parga-Vega. Desde Bélgica

Araceli Ferreira. Movimiento Evita.

Nelson Cariz

Guillermo Cariz

Mónica Pizarro Rodríguez. Radio Primero de Mayo

Marco Cariz Villanueva

Rodolfo Balbontín Leal

Laura Escala Illanes. Desde España.

Daniel Montecinos Ortega. Desde España.

Óscar Salas Salazar. Antropólogo Social.

Fernando Marín Montes. Profesor e investigador. Centro de Estudios

Amauta.

Pedro Piñones Díaz

Ángela Tuzzio

Cristina Musa

Miguel Riffo

Claudia Umaña

Víctor Cabello Madrid

Miguel Yáñez

Cristián Meneses Vidal

José Carvajal

José Guillermo Saavedra. Desde Suecia.

Maritza Decebal- Cuza. Desde Suecia.

Teresa Figueroa Gómez

Federico Sotomayor.

Hernán Osvaldo Figueroa Gómez

Rosa Graciela Figueroa Gómez

Ernesto Javier Figueroa Morales

Lautaro Alonso Ferrada

Flor Salas

Carolina Vera

Horacio Días Olivos

Maritza Decebel-Cruz

Pedro A. Fernández

Fernando Alan López Bonifacio, Sociólogo FCPyS-UNAM

Brenda Porras Rodríguez, Maestra en Estudios Latinoamericanos

FFyL-UNAM

Colectivo La Voz del Anáhuac, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona

Carmen Castillo, Cineasta y documentalista

Víctor Manuel Gavilán, ex preso político, Calgary-Canadá

Partido FARC en Venezuela

Lina Arregoces, Directora Centro de Investigación y Estudio de Fronteras (CIEF)

Juventud Rebelde Venezuela

Alfonso Daza, Director Asociación Tecnológica Prolibre

Centro de Promoción y Formación en Derechos Humanos Venezuela. (CenProForDHVenezuela).

RESOLVER. Red de Solidaridad con Venezuela Revolucionaria

Radio-Orinoco.com

José Cheo Sánchez

Tito Carreño, Poeta y fotógrafo

Brigada Antifascista Norma Vergara

Centro Social Pukará Las Compañías

Colectivo Neltume La Serena

José Manuel Hernández, Edmonton, Canadá

Inquietando desde el Margen

Izquierda Guevarista de Chile

Comité por la Recuperación del ex cuartel Borgoño

Revista El Topo

Manuel Sandoval, presidente Sindicato Jumbo.

Sindicato Interempresas Trabajadores de los Combustibles #SINTRACOM

Asociación «Mutual» ex-Presos Políticos del MIR y la Resistencia Popular.

AIT

Presidente del Sindicato a Honorarios de la UMCE – Ex Pedagógico, Iván Muñoz

Espacio liberado El Jardín, de Cerro Novia

CUR

Periódico El Irreverente

Mijail Lemuñir Guevara, ex dirigente estudiantil U Arcis, Director de la Corporación Por El Fomento Del Arte, el Patrimonio y la Memoria Popular

Coordinadora Nacional Anti Apec

Radio Partisana TvSur

Carlos Casanueva Troncoso, Secretario ejecutivo, Movimiento Continental Bolivariano MCB

Luis Avilés Núñez, Trabajador de izquierda

Asociación Nacional de ex Prisioneros y Prisioneras Políticas Salvador

Allende

Hernán Aguiló, ex Dirección Nacional del MIR de Chile

Asociación Bolivariana de Asuntos Humanitarios, Patria es Solidaridad

Héctor Z. Siluchi, Artista Visual, ex militante del PC.

Margarita Iglesias Saldaña, historiadora, Universidad de Chile

Iniciativa Sindical

Fundación por la Memoria San Antonio

-Ana Becerra Arce (sobreviviente de campo de detención y exterminio Cabañas Rocas de Santo Domingo)

-Isabel Soiza Quiroz

José Enrique González Ruiz. Profesor de la Universidad Nacional

Autónoma de México.

Regional Oeste Elena Chaín – MIR

Colectivo Rodriguista Estudiantil

Partido de los Trabajadores

Patricio Tapia Gómez, Presidente Sindicato Interempresa ex 2, Trabajadores del Gas

Eduardo Soares, Gremial de Abogadas y Abogados de Argentina

Partido Igualdad

Solidaridad y Memoria

Hijas de la Rebeldía