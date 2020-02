Los empresarios han formado una estructura disciplinada para sus intereses

Los capitalistas disponen de variados servicios distribuidos para distintas tareas en una misma red.

Unos convencen: Escuela, Universidad, Religión, Literatura, Arte, Deporte, Entretención…

– La estrecha relación entre la familia Luksic y el Ejército de Chile quedó en evidencia luego de una investigación que revela que desde el 2012, varios oficiales de la institución han viajado a Estados Unidos con el fin de «capacitarse» gracias al financiamiento de la familia más adinerada del país, según el ranking de Forbes. Los documentos a los que tuvo acceso Ciper, indican que un total de 20 generales, tenientes, mayores y coroneles se han visto beneficiados con cursos en Universidad de Harvard y Georgetown, entre los que se encuentran tres de los actuales altos mandos de la institución: el comandante de Operaciones Terrestres, general Esteban Guarda Barros; el comandante de la División de Adquisiciones, general Germán Arias Athanasiu; y el comandante de la II Brigada Acorazada Cazadores, general Christian Bolívar Romero. De los 20 favorecidos, otros 6 fueron parte del alto mando del Ejército y los 11 restantes ocupan cargos de influencia. Los valores por cada curso financiado por la familia Luksic van desde el 10 mil a los 100 mil dólares. Según datos recopilados por Ciper, los miembros que han viajado a tierras norteamericanas con ayuda del grupo Luksic, se han matriculado en tres cursos diferentes. El Mostrador

– «Hay muchos intereses, no solo de los terratenientes. Son políticas continentales que se implantan, como fueron las dictaduras. No es que los militares se volvieran locos de golpe. No, tenían un proyecto». Hubo una formación de «80.000 militares latinos que pasaron por la Escuela de las Américas y las academias militares de EE.UU.». Adolfo Pérez Esquivel en ‘Conversando con Correa’. RT

Otros formalizan: Política, Periodismo…

– El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó el miércoles un controvertido proyecto de ley que autoriza la actividad minera y de generación eléctrica en tierras indígenas. Un texto al que se oponen de manera frontal los pueblos originarios y organizaciones ambientalistas. RT

– Ascanio Cavallo, periodista y analista político, en conversación con el Diario Financierose se refirió al papel que han tenido las redes sociales desde el estallido social. En ese contexto, criticó el uso de WhatsApp y Facebook para informarse. Mostró su preocupación por el rol que han jugado las redes sociales que «no son medios» advirtiendo que a su parecer “llegó la hora de empezar a combatir las redes”. Hay que detener la dictadura de las redes. “Es nuevo que te vayan a gritar cosas a tu lugar de trabajo o te funen. Bueno, no tan nuevo: también hacía eso la CNI, también te iba a funar. Dicho de otro modo: las redes sociales están cumpliendo un papel fascista”, opinó. The Clinic.cl

Hay los que violentan: Milicia, Policía, Sicariato…

– El viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Vershinin, aseveró el viernes que el asesinato por EE.UU. del comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, fue un “acto atroz” que violó el derecho internacional. Hispantv

– El comandante del Ejército Nacional de Colombia, Eduardo Zapateiro, ha dado sus «sentidas condolencias» a la familia de Jhon Jairo Velásquez Vásques, conocido como ‘Popeye’, quien fue jefe de sicarios del narcotráficante Pablo Escobar y que murió este jueves de un cáncer de esófago. «Lamentamos mucho la partida de ‘Popeye'». Velásquez ha reconocido que asesinó directamente a por lo menos 300 personas y que como jefe de sicarios del Cartel de Medellín participó en unos 3.000 homicidios en las décadas de 1980 y 1990.RT, Sputnik

– ¿Quiénes son los “poderosos” que protegen a ‘Popeye’? ‘Popeye’ aseguró que había una larga lista de políticos y empresarios que lo protegían en la sombra. Seguramente estará protegido todo el tiempo, pues se trata de uno de los sicarios más temidos del país y sus enemigos no serán pocos. Pero además porque en la última década se convirtió en el testigo de decenas de los más importantes y sonados procesos judiciales del país. Uno de ellos, el esclarecimiento del asesinato del líder Luis Carlos Galán (candidato a la presidencia de Colombia en 1989 fue asesinado durante la campaña). Semana

– Aída Merlano, en una comparecencia ante la Justicia venezolana por voluntad propia, ha denunciado que está siendo “perseguida” por el presidente colombiano, Iván Duque, debido a que dispone de pruebas suficientes para hacer “caer” a varias figuras destacadas de la clase política de su país. “Tengo pruebas, vídeos, audios, pruebas escritas, contratos y licitaciones amañadas. Todos caerían con las pruebas que yo tengo”, ha advertido este jueves ante un tribunal de Caracas. «Cuando entregue las pruebas de corrupción no solamente cae Iván Duque, sino Álvaro Uribe, Santos, casi media clase política y el partido conservador completo», indicó la excongresista. La exlegisladora colombiana ha exigido protección a las autoridades venezolanas, tras afirmar que entró de manera ilegal en Venezuela ante la seguridad de que en Colombia iba a ser asesinada. Hispantv, Telesur

– La FARC, el partido político surgido del acuerdo de paz en Colombia, anunció que 107 excombatientes y familiares abandonarán una zona donde llevaban a cabo su proceso de reincorporación social y económica, obligados por las amenazas y el asesinato de 12 antiguos rebeldes. RFI

– Dos excandidatos de oposición en Colombia, afiliados a Colombia Humana y el Polo Democrático Alternativo, fueron asesinados este jueves en la noche en el municipio Palmira, del departamento Valle del Cauca. De acuerdo con la prensa local, ambos iban a bordo de un vehículo cuando hombres que se desplazaban en una moto le dispararon varios veces. Telesur

– La Fiscalía General de Michoacán informó de un nuevo fallecido, Raúl Hernández Romero, quien según su familia había desaparecido el viernes donde se localiza el santuario más grande de la mariposa monarca en México, un guía de turistas en la biosfera de la mariposa monarca. Su cadáver con signos de violencia fue hallado este sábado y se suma al homicidio de Homero Gómez González, reconocido protector del insecto cuyo cuerpo sin vida se encontró el miércoles pasado. Ambos protectores de la mariposa monarca denunciaron en diversas ocasiones la tala clandestina de bosques de pino u oyamel en el ecosistema al que cada año arriban millones de mariposas monarca. DW, Univisión

– «Le pegaron de manera alevosa y violenta»: CDE presenta querella por muerte de Álex Núñez tras golpiza de Carabineros de Chile. Se detalla que los uniformados agresores persiguieron a Nuñez “omitiendo realizar cualquier procedimiento al amparo de la ley” y que le pegaron “de manera aleve y violenta, propinándole repetidamente golpes de puntapié en la zona media del cuerpo y, especialmente, en la cabeza, dejándolo abandonado en estado de extrema gravedad en la vía pública”. Núñez fallecería dos días después en la exPosta Central, por un «traumatismo encéfalo craneano». El Mostrador

El objetivo es simple: Explotar la humanidad y el planeta. Enriquecer siempre usando formas de la violencia.

– La población en situación de calle de la ciudad de Sao Paulo, la más poblada de Sudamérica, aumentó 60 por ciento en los últimos cuatro años, según datos del Censo de Población difundidos por la prensa local. Xinhua

Es el sistema.

POR UNA CIVILIZACIÓN SOSTENIBLE SOLIDARIA

Mientras no haya movimientos y partidos civilizatorios todos ellos, como las masas ciudadanas, son conservadores.

