¿Las elecciones de la UE sacudirán el “proyecto europeo”?

Sonja Grusch, SLP (CIT Austria)

¿Es una elección entre nacionalismo y europa? ¿Entre la extrema derecha y los derechos democráticos? ¿O hay más?

En toda Europa, políticos y partidos han comenzado sus campañas para las elecciones al Parlamento Europeo en mayo. Las encuestas de opinión apuntan a un final de la “gran coalición” entre el PPE (Partido Popular Europeo) y las fracciones parlamentarias de la socialdemocracia. Especialmente los últimos están preocupados por las elecciones, que podrían hacer que pierdan más apoyo y caigan a niveles históricamente bajos en las encuestas. Esto podría provocar crisis en los partidos gobernantes y / o gobiernos en varios países europeos.

Además, el probable aumento de los partidos populistas de extrema derecha y derecha atemoriza a muchos, especialmente a los jóvenes del continente. Su fortalecimiento también es un problema para las clases dominantes europeas. Esto no se debe a que tengan un problema fundamental con sus posiciones racistas, sexistas y antidemocráticas. Pero debido a que el final de la “gran coalición” y el ascenso de la extrema derecha pueden aumentar la influencia de Rusia y, junto con la profundización del conflicto entre la UE y los Estados Unidos, pueden acelerar las tendencias centrífugas dentro de su “proyecto Europa”.

El telón de fondo económico de la crisis.

El telón de fondo de la crisis de la UE es la situación económica y las crisis subsiguientes de las instituciones políticas. Los efectos de la crisis económica de 2007 no se han superado, y la recuperación tan elogiada no se ha extendido a capas más amplias de la sociedad. Y ahora la débil recuperación ya está llegando a su fin, poniendo a la clase dominante en una posición difícil.

El pronóstico de crecimiento económico está lejos de ser optimista, especialmente debido al débil desempeño de grandes economías como Alemania, para lo cual la OCDE tuvo la mitad de su pronóstico, Francia e incluso más Italia, que probablemente entrará en recesión en 2019. La inseguridad en La relación con Gran Bretaña y Brexit, que podría tener efectos de amplio alcance en la UE y el euro, es un factor preocupante para las clases dominantes de Europa.

Los representantes más serios del capitalismo saben que no tienen el dinero para prometer un mayor gasto público para ganar votos. Son conscientes de la creciente ira y temen las protestas y las luchas de clase que se avecinan. Los debates agitados continúan detrás de las cortinas sobre cómo o si una recesión podría posponerse mediante intervenciones. Sin embargo, al mismo tiempo, son conscientes de que su posición inicial es incluso más difícil que en 2007, ya que la situación de la deuda ha empeorado.

El retorno del nacionalismo refleja las necesidades económicas, la oposición a la UE y la ausencia de la izquierda que ofrece una alternativa socialista real.

Los capitalistas están atrapados por sus propias necesidades contradictorias. La UE siempre tuvo varias funciones para el capitalismo europeo. Su objetivo es proporcionar un paraguas para unir recursos con el fin de fortalecer el impacto colectivo de los estados miembros de la UE cuando se trata de otros bloques económicos, especialmente los Estados Unidos y originalmente Japón. Más tarde, esto cambió hacia China y, por razones más geopolíticas, Rusia. Esto se refleja en los debates sobre un ejército europeo y el aumento de las tensiones con los Estados Unidos. Aunque está pintado como un conflicto con Trump “loco”, hay un trasfondo económico más sólido para esto, enraizado en las medidas proteccionistas tomadas y en los intereses imperialistas en competencia.

Otra función ha sido mantener a los países de Europa del Este y los Balcanes bajo el control europeo. Por último, pero no menos importante, la UE puede utilizarse como un arma contra la clase trabajadora europea para implementar las medidas “necesarias” para mantener a cada estado, así como al capitalismo europeo, competitivo. Durante un período de crecimiento económico, las presiones competitivas del capitalismo entre los intereses nacionales dentro de la UE podrían pasar a un segundo plano. Pero, al menos desde el inicio de la crisis económica de 2007, estos han regresado.

La UE siempre ha sido un compromiso entre los intereses nacionales que terminaría, en su forma actual, una vez que el precio de estos compromisos fuera mayor que los beneficios. La cuestión de cuándo se alcanza este punto depende de los diversos intereses económicos de los diferentes capitalistas. El crecimiento del nacionalismo entre las clases dominantes es solo un reflejo del hecho de que el capital, mientras opera a nivel internacional, todavía está, en general, vinculado a su propio estado nación. El hecho de que varios partidos en varios estados miembros de la UE se dirijan más o menos a la protección nacionalista no representa diferencias ideológicas, sino intereses económicos en competencia.

Los partidos del Partido Popular Europeo PPE y especialmente el bloque socialdemócrata están preocupados de que el fortalecimiento de las fuerzas populistas y de extrema derecha pueda acelerar las fuerzas centrífugas dentro de la UE. Rusia está aumentando su influencia a través de vínculos políticos y económicos con partidos de extrema derecha y gobiernos como el FPÖ austriaco, que firmó un tratado de amistad de cinco años con la “Rusia Unida” de Putin en 2016. Se dice que la Lega italiana se beneficia de un acuerdo petrolero muy rentable. con Rosneft. Hungría será el nuevo hogar de la sede del Banco Ruso de Inversiones Internacionales (IBB) que, a cambio, financiará algunos de los proyectos del Primer Ministro Orban. Es importante para la clase gobernante rusa fortalecer su influencia en Europa, no solo para deshacerse de las sanciones relacionadas con el conflicto Ucrania / Crimea, sino por razones políticas y económicas más amplias. Dada la creciente influencia que China intenta obtener en Europa, parcialmente a través de los Balcanes y la iniciativa ‘Belt-and-Road’, esto es preocupante para las clases dominantes con sede en Europa.

La socialdemocracia sustituye a la clase obrera por la UE.

Con su burguesificación, los partidos socialdemócratas encontraron que su nuevo mantra en la UE era la representación ideal de los intereses del capital. Al perder su base social y su conexión con la clase trabajadora, casi todos los líderes socialdemócratas abandonaron incluso cualquier discurso verbal de lucha popular y desarrollaron su ideología reformista en la idea de que un capitalismo bien organizado y funcional sería lo mejor para todos.

Ellos argumentan que un pastel más grande llevaría a una mayor participación para los niveles más pobres de la sociedad, incluso si la tasa de distribución no cambia. Para los líderes socialdemócratas, la UE y los instrumentos a su disposición se convirtieron en un becerro de oro. A medida que la democracia social tradicional perdió influencia a escala nacional en varios países, la UE y el Parlamento Europeo se han vuelto aún más importantes para sus líderes. Muchos líderes sindicales fueron más lejos en buscar a la UE para proporcionar reformas. Una lógica similar se aplica a otros partidos “progresistas”, como los Verdes, así como a las tendencias abiertamente neoliberales. Este concepto podría estar en peligro si no hay una mayoría para el bloque del PPE y el S&D después de las próximas elecciones. Entonces, aunque utilicen alguna retórica de izquierda o más social en la campaña, su principal orientación es mantener a la UE unida. Exagerarán el papel del parlamento de la UE que, en sí mismo, no es la potencia de Europa, sino que tiene una fuerte función de propaganda. Las decisiones más importantes las toma la comisión de la UE o incluso fuera de las limitadas estructuras “democráticas”. Si no se puede mantener el statu quo debido al crecimiento de las formaciones de derecha, nacionalistas y populistas, el futuro de su proyecto europeo está en peligro . El creciente apoyo a los diversos partidos populistas refleja principalmente la creciente alienación con la situación actual en cada país y en la UE, como tal. Las elecciones de la UE también serán una prueba para varias formaciones políticas nuevas o nuevas de la derecha, así como de la izquierda, que se han beneficiado de la alienación general en el período reciente, pero se convirtieron en parte del establecimiento y su política. La decepción con el desarrollo de estas formaciones, como en el caso de Syriza pero también del partido de Macron, En Marche, aumentará la alienación con la “política” y será un factor de complicación para los proyectos de izquierda en el futuro.

¿Valores europeos?

La UE siempre se vendió con mucha propaganda acerca de actuar como un proyecto de paz, un instrumento para la estabilidad social y la democracia, ¡y nunca lo fue! Pero con los ataques aún más agresivos contra los derechos democráticos de los gobiernos de derecha en Europa del Este y la amenaza de victorias electorales para las organizaciones de extrema derecha antidemocráticas, parte de las clases dominantes en Europa, por motivos de propaganda, vuelven al argumento de ” defensa de la democracia ”(al mismo tiempo que ataca los derechos democráticos).

Los temas principales en los que se concentra la extrema derecha serán los de “seguridad” y los refugiados. En ausencia de una crítica de izquierda al carácter capitalista y antidemocrático de la UE, será la oposición de extrema derecha, así como los partidos gubernamentales, como Fidesz, en Hungría, o la Lega, en Italia, lo que golpeará al tambor racista y combinará las críticas. De la UE con el nacionalismo.

Orban afirma que “la época de la democracia liberal ha llegado a su fin” es, en cierto sentido, más honesta de lo que dicen los liberales llamados defensores de la democracia. El autoritarismo de Orban no impide que compañías como BMW, Daimler, Continental, Bosch, Thyssenkrupp, Schäffler y Siemens inviertan miles de millones en Hungría. Es cierto que los gobiernos de derecha, como los de Polonia y Hungría, tomaron medidas para aumentar su control sobre los medios de comunicación y poner el aparato estatal, especialmente el sistema de justicia, completamente bajo su control. Pero no debemos olvidar que también Francia ha mantenido un estado de emergencia durante dos años.

Los manifestantes que exigen la independencia, como en Cataluña, son atacados por el estado español y llevados a los tribunales. Los estados miembros de la UE y la propia UE tomaron parte en los conflictos militares. La UE también financia a gobernantes dictatoriales y corruptos en el norte de África. Su política de “fortaleza Europa” causa la muerte de refugiados en sus fronteras todos los días. Al mismo tiempo, los líderes de la UE hablan de “nuestros valores” que deben ser “defendidos”. La brutal austeridad forzada a Grecia por la UE y la Troika (FMI, UE y Banco Mundial), así como la política contra la clase trabajadora y antisindical de la UE y los gobiernos nacionales que la componen, dejaron atrás la mentira. La propaganda sobre una “Europa social”. La UE, sus instituciones, e incluso aspectos del sistema capitalista, perdieron una gran cantidad de autoridad. La distribución cada vez más desigual de la riqueza y el hecho de que los ricos son cada vez más ricos, mientras que la clase trabajadora sufre corte tras corte, ayudó a desenmascarar la “unión social”. Esto se refleja en una disminución en el número de votantes en las elecciones de la UE, pasando de casi cada 2 de cada 3 votantes elegibles que en 1979 alcanzaron un poco más del 40% en 2014. También se refleja en un estado de ánimo general contra “la élite”, “el rico “y” el sistema “y culpar, correctamente, a la UE por los resultados de sus políticas (aunque los gobiernos nacionales también son responsables).

Las clases dominantes europeas son conscientes de que una reforma como la reducción de los costos de itinerancia para los teléfonos móviles en toda la UE no es suficiente para convencer a las capas más amplias de la sociedad de los beneficios de la UE dadas las experiencias de recortes brutales y ataques a los derechos democráticos dentro de la UE. Por lo tanto, necesitan enfatizar aún más la cuestión de los “valores”. Es muy probable que la campaña electoral para el parlamento de la UE se presente como una batalla entre el nacionalismo populista, por un lado, y los defensores de la democracia, por el otro.

Para defender su proyecto económico europeo, las clases dominantes temen el crecimiento de la extrema derecha. Los sondeos de opinión colocaron a la AfD alemana en 10-16% y a Rassemblement National (ex FN) en Francia, incluso a la cabeza. La investigación realizada por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR) espera que los diversos partidos populistas de extrema derecha y derecha alcancen entre un cuarto y un tercio de los escaños en el futuro parlamento de la UE.

¿Qué posición deben adoptar los socialistas?

El estado de ánimo en relación con la UE es mixto y confuso, por decir lo menos. Esto fue demostrado por el voto de Brexit, que tuvo un fuerte elemento de la clase obrera de la revuelta social contra las políticas de austeridad y la UE de los patrones. El Partido Socialista (CIT en Inglaterra y Gales) pide un Brexit pro-trabajadores, dejando en claro que la solución no es un capitalismo más o menos europeo sino la lucha de la clase trabajadora y los sindicatos contra la austeridad y el capitalismo. Si Corbyn solicitaría un Brexit de trabajadores claro y sobre los sindicatos para luchar contra toda la austeridad, esto sería atractivo para los trabajadores, incluidos aquellos que votaron a favor de los partidos de derecha, en el pasado. El ala derecha de los conservadores y la agenda de austeridad crean las condiciones para el crecimiento de los partidos de derecha populistas. Al terminar los compromisos con los parlamentarios y concejales laboristas dominados por los blairitas, y movilizar a la clase trabajadora y los jóvenes con claros recortes y lemas y campañas socialistas, Corbyn puede abrirse camino bajo las fuerzas populistas de derecha.

Hay actitudes contra la clase trabajadora entre algunos activistas progresistas. Pintan a la gente de clase trabajadora que está furiosa con la UE y que consideran que votar por partidos populistas y / o de extrema derecha como “estúpidos” y “sin educación”. En lugar de hacer campaña por organizaciones de la clase trabajadora que realmente defienden los intereses de las personas de la clase trabajadora, estos activistas se refugian en esta “explicación” de arriba hacia abajo que ignora el efecto negativo de los llamados partidos de izquierda que simplemente administran el capitalismo y los líderes sindicales que no están preparados. a luchar La otra cara de esta moneda es la lógica del “mal menor”, que significa pedir un voto para los partidos socialdemócratas o verdes (o partidos pro-UE “progresistas” similares). ¡Esta estrategia significaría una continuación de exactamente las mismas políticas que sentaron las bases para que la extrema derecha construya su apoyo en primer lugar!

Pero también debemos tener en cuenta que la generación joven en Europa ha crecido en la UE y algunos de ellos son demasiado jóvenes para ser conscientes de los brutales cortes de la Troika en Grecia que comenzaron a principios de esta década. Esta generación ha sido enseñada en escuelas y universidades acerca de que “Europa” es un proyecto para la paz y la armonía. Ven las debilidades de la UE, pero también de manera confusa consideran que la noción de “Europa” representa una idea progresista e internacionalista. Cientos de miles de jóvenes y trabajadores viajan, estudian y trabajan en otros países europeos, y por lo tanto se benefician de este aspecto de la UE. Así que las iniciativas “pro-europeas” se hacen eco entre una capa similar de jóvenes jóvenes y bien educados que simpatizan con la idea de una Europa unida. Otros, especialmente los jóvenes, están cada vez más alejados de la UE debido a su brutal política contra los refugiados. Ven que la UE, en lugar de tomar medidas contra el cambio climático, prefiere satisfacer las necesidades de las grandes empresas, especialmente la industria automotriz.

Los votos dados por una parte frustrada de la población en toda Europa para los partidos populistas, a menudo de extrema derecha, y el voto del “mal menor” de una parte más joven de la población, en particular para los partidos “progresistas”, son dos lados de la La misma moneda: son producto, en parte, de la falta de auténticas organizaciones de la clase obrera luchadora, en los diversos países y a escala europea, armados con una clara política anticapitalista, antirracista y un programa socialista.

Una Europa de lucha.

No tenemos esperanzas ni ilusiones en el proyecto capitalista de la UE. Pero nuestra solución no se encuentra dentro del estado nación. Por eso apoyamos la lucha por la autodeterminación tanto en Escocia como en Cataluña, como parte de una lucha contra la austeridad. Relacionamos esto con la necesidad de romper con el capitalismo y plantear la demanda de las federaciones socialistas en esas regiones y en Europa en general. Desde 2007, en toda Europa, han tenido lugar protestas: manifestaciones, huelgas e incluso huelgas generales, contra las políticas de austeridad. Durante los últimos años, las protestas contra el racismo y el sexismo han involucrado un número creciente. Más recientemente, una nueva generación de jóvenes se puso activa en torno a la cuestión del calentamiento global que dio lugar a grandes protestas, incluida la adopción de métodos de “huelgas” de la clase trabajadora por parte de los alumnos y alumnos el 15 de marzo.

La UE y sus instituciones no son vistas correctamente como un instrumento para resolver cualquiera de estas preguntas. Los socialistas no deben dejar a quienes están enojados con la Europa de los patrones y su política de recortes a manos de la extrema derecha oportunista. Y no debemos dejar a los que quieren luchar contra los peligros antidemocráticos y racistas a las fuerzas liberales y pequeñoburguesas de la UE. Defendemos todos los derechos democráticos por los que ha luchado la clase obrera, pero nuestra respuesta no es la UE y sus estructuras antidemocráticas.

Defendemos los derechos sociales y democráticos de la clase trabajadora. Eso significa que exigimos que se ponga más dinero en el sector de la salud y la educación. Exigimos una reducción en la semana laboral y, al mismo tiempo, un aumento en los salarios. Exigimos que la riqueza sea tomada de los ricos para ser utilizada para las necesidades de los trabajadores y los jóvenes. Pero no nos detenemos allí, luchamos por “toda la panadería” (y no solo por una parte más grande del pastel). Exigimos derechos democráticos, no limitados a elecciones cada pocos años, sino con un poder real sobre la riqueza en la sociedad que se entrega a quienes la producen.

La UE, sus partidos e instituciones, no son una herramienta para detener el racismo y el crecimiento de la extrema derecha, ya que la UE es parte del problema, no la solución. Luchamos contra la Europa de los patrones, contra los recortes, el racismo y la extrema derecha. Eso significa el fin de esta UE, sus instituciones y su política de recortes y distribución de la riqueza de los pobres a los ricos. Exigimos la igualdad de derechos para todas las personas que viven en Europa, el fin de la fortaleza de Europa y que la riqueza de los superricos sea utilizada para una vida digna para todos, residentes y migrantes.

Luchamos por una Europa socialista unida dirigida democráticamente y construida sobre una base voluntaria. Eso significa que nuestra solución a los problemas en Europa no se encuentra en los estados nacionales, sino en el poder de la gente de clase trabajadora para dirigir y controlar la economía y la sociedad, sobre la base de las necesidades y no de las ganancias.

Somos conscientes de que esto suena utópico para muchos. Pero, ¿la noción de una Europa verdaderamente democrática, pacífica y social bajo el capitalismo no es realmente la opción utópica, dada la naturaleza y las contradicciones del capitalismo? También somos conscientes de que, dada la fuerza de la extrema derecha en las encuestas de opinión, se puede preguntar cómo podría lograrse esto. No debemos olvidar que después de la crisis económica de 2007, la primera reacción de la clase trabajadora y los jóvenes fue resistir las políticas de austeridad capitalistas. Había una enorme apertura para la izquierda, para las soluciones socialistas. Solo la capitulación de varias fuerzas de izquierda, como Syriza, en Grecia, a la “lógica” del capitalismo y su traición a las necesidades de la gente de clase trabajadora, sentó las bases para que la extrema derecha gane.

En 2016, cuando cientos de miles de refugiados desesperados llegaron a Europa, la primera reacción de las masas fue el deseo de ayudar. Solo cuando la izquierda y las fuerzas sindicales no respondieron a la pregunta de cómo financiar las necesidades de las personas que dependen de la ayuda (y se redujeron a los llamamientos morales, como hizo la UE), la extrema derecha comenzó a hacer avances. El hecho de que los líderes sindicales, en toda Europa, defiendan a la UE y, por lo tanto, también a sus políticas de privatización, desregulación y recortes en el estado de bienestar (o de lo que queda de ella) ha dado a la extrema derecha la oportunidad de llenar el vacío. .

Por lo tanto, una lucha exitosa contra la extrema derecha necesita más que apelar a los “valores europeos”. Necesita un cambio fundamental en la actitud de los sindicatos hacia la UE, y un cambio fundamental en la forma en que luchan por los intereses de las personas de clase trabajadora. Requiere organizaciones y partidos de la izquierda, socialistas y de la clase trabajadora que no caigan en la trampa de defender a la UE como un “mal menor” para la extrema derecha, sino que adopten una posición independiente de la clase trabajadora. Y necesita fuerzas socialistas que vinculen la lucha contra la extrema derecha con la lucha contra el capitalismo y por unos estados socialistas de Europa voluntarios, democráticos y unidos.

