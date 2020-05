La crisis especial Covid 19 del capitalismo británico

Socialism Today. Número 238 Mayo 2020

por Hannah Sell

Gran Bretaña podría terminar con la tasa de mortalidad de los covidos más alta de Europa, alimentando la ira acumulada por el manejo de la crisis por parte del gobierno. Mientras que los dirigentes sindicales han abandonado el campo y la elección del liderazgo laborista de Keir Starmer fue una victoria para el establecimiento capitalista, esa ira encontrará una salida en una sociedad que se está poniendo patas arriba por la crisis. Escribe HANNAH SELL.



A primera vista, el gobierno británico no parecía el peor preparado para la pandemia del corona virus. El primer ministro Boris Johnson había llevado a los Tories (conservadores) a la victoria electoral sólo tres meses antes con la mayor mayoría parlamentaria del Partido Conservador desde 1987. En 2019, Gran Bretaña había sido considerada la segunda mejor preparada para una pandemia de 190 países, sólo superada por los Estados Unidos. Sin embargo, a medida que la pandemia se ha ido desarrollando, aunque ningún gobierno ha tomado las medidas necesarias para defender plenamente a la clase obrera de sus efectos, Gran Bretaña ha tenido una de las respuestas más ineficaces de las principales potencias capitalistas.

En el momento de escribir este artículo, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) del gobierno predice una caída gigantesca, sin precedentes, del 35% en la actividad económica en el segundo trimestre de 2020 y ha advertido de un mayor impacto en los niveles de vida que el causado por la crisis bancaria de 2008. Dos millones de personas han solicitado un crédito universal como resultado de haber quedado desempleadas. Mientras tanto, las muertes registradas oficialmente en los hospitales por el coronavirus han pasado a 17.000.

Está claro para todos que la cifra real es mucho más alta, con miles de muertes no registradas sólo en las casas de cuidado. Un destacado experto en pandemias, y miembro del grupo científico asesor del gobierno para emergencias (SAGE), Sir Jeremy Farrar, ha confirmado que Gran Bretaña está ahora en camino de sufrir el mayor número de muertes en Europa. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer antes de poder hacer un balance completo, está claro que el capitalismo británico ha tenido un rendimiento especialmente malo.

Una historia de cálculo de la insensibilidad

¿Por qué? Un factor importante fue la reacción inicial del gobierno a la pandemia. El jueves 12 de marzo Johnson advirtió que «muchas más familias van a perder a sus seres queridos antes de tiempo» en el curso de la pandemia. Al día siguiente, el asesor científico principal del gobierno, Sir Patrick Vallance, dijo la verdad, que el gobierno dependía del desarrollo de la «inmunidad de grupo», que se estimaba que requeriría cuarenta millones de personas que contrajeran el coronavirus.

Entonces se produjo una lucha indecorosa para retirarse de esta posición, con los Tories negando que su enfoque hubiera sido dar un paso atrás y dejar que el virus se desgarrara. Estaban bajo suficiente presión como para tener que publicar una negación oficial de que el asesor principal de Johnson, Dominic Cummings, hubiera dicho alguna vez que la estrategia del gobierno era «la inmunidad de la manada, proteger la economía, y si eso significa que algunos pensionistas mueren, qué pena». Sin embargo, el brazo de planificación digital del NHS – NHSX – seguía utilizando un documento el 23 de marzo que incluía la inmunidad de rebaño como parte de la estrategia del gobierno.

De hecho, el enfoque de cálculo inicial de los Tories ha sido la norma en la actitud del capitalismo británico hacia la salud pública. Se han hecho muchas comparaciones con la pandemia de gripe de 1918. Mató a 228.000 personas en Gran Bretaña. Nunca fue discutida por el gabinete británico, y ni siquiera fue discutida en el parlamento hasta finales de octubre de 1918, semanas después de que la segunda -y más mortal- ola del virus hubiera golpeado al país. No se hizo «notificable» a las autoridades hasta que la tercera ola golpeó en 1919. Aunque se entendía que las multitudes llevarían a la propagación de la enfermedad, y al igual que hoy, el consejo oficial instaba a evitar los transportes públicos atestados y a aislarse si se enfermaba, no se tomaron medidas serias. Las reuniones masivas continuaron y las fábricas funcionaron libremente, el único cambio fue que algunos relajaron sus reglas de «no fumar» ya que se creía que fumar mantenía la gripe a raya.

Para la clase capitalista, cuyos intereses, si no siempre inmediatos y directos, representan los Tories, la prioridad no es la salud de la población sino la de su sistema. Cuando no se toma ninguna medida para contrarrestar la enfermedad no tiene consecuencias económicas o políticas negativas para el capitalismo no se toma ninguna medida. Por ejemplo, en todo el mundo, entre 2010 y 2018 murieron un promedio de 500.000 personas al año a causa del paludismo. Se estima que costaría alrededor de 90.000 millones de dólares erradicar el paludismo a nivel mundial para 2040, menos del 5% del actual paquete de estímulos del gobierno de los Estados Unidos solamente. Sin embargo, mientras que la malaria ha sido erradicada en Europa desde alrededor de 1950, sigue siendo rampante en el mundo neocolonial.

Históricamente, incluso cuando el capitalismo británico ha tomado medidas decisivas para mejorar la salud pública, lo ha hecho tardíamente. La Ley de Salud Pública de 1875, por ejemplo, introducida por el primer ministro tory Benjamin Disraeli, fue el resultado de decenios de campaña en favor de medidas para mejorar las horrendas condiciones insalubres de los centros industriales de Gran Bretaña. La Ley, que imponía a las autoridades locales la obligación de construir sistemas de alcantarillado, reflejaba que los ricos no podían aislarse con éxito de las epidemias de cólera y tifus, lo que llevó a la clase capitalista a la conclusión de que no tenía más remedio que adoptar medidas serias.

Johnson se vio obligado a dar un giro de 180 grados

El giro en U del coronavirus no tomó décadas de campaña, sino cuestión de días. El gobierno de Johnson se dio cuenta de que se enfrentaría a disturbios masivos y que podría ser expulsado de su cargo si mantenía su estrategia de inmunidad de rebaño mientras otras economías importantes se bloqueaban, con el aumento del número de muertos y el NHS abrumado.

Estaba claro que esto último estaba en las cartas. El «Ejercicio Cygnus», un simulacro de pandemia para todo el gobierno en 2016, lo había predicho. Sus conclusiones nunca se hicieron públicas ni se actuó en consecuencia, aunque el «registro nacional de riesgos» de 2015 del gobierno había calculado que había una posibilidad entre una de cada veinte y una de cada dos de que una pandemia golpeara a Gran Bretaña en los próximos cinco años. En cambio, parece que, como parte de la campaña de austeridad, las reservas de equipo de protección personal (PPE) diseñadas para hacer frente a una pandemia se habían reducido drásticamente. El valor de las reservas había caído en un 40% entre 2013 y 2019.

Aunque los conservadores se vieron obligados a cambiar de táctica, el bloqueo en Gran Bretaña sigue siendo relativamente limitado, ya que la fabricación y la construcción, por ejemplo, todavía pueden funcionar. Los cierres en esas secciones que se han producido desde entonces han sido principalmente el resultado de la presión de la mano de obra.

Décadas de neoliberalismo y diez años de austeridad también han dejado al capitalismo británico con opciones limitadas más allá de la estrategia inicial de inmunidad de los Tories. La globalización ha dejado a la mayoría del mundo capitalista avanzado corto de medicina y fabricación de equipos de protección. Se estima que el 80% del PPE se produce en China y que una de cada dos dosis de vacunas en el mundo se fabrica en la India.

El tardío cambio de enfoque del gobierno les ha dejado rezagados en el desecho global entre los estados nacionales en cuanto a PPE, ventiladores, pruebas y medicamentos. Además, la particular debilidad de la industria del Reino Unido, destacada por el ministro de salud Matt Hancock en relación con la falta de capacidad de diagnóstico -aunque ya entonces había instalaciones de empresas privadas y universidades que podían haber sido requisadas- puso límites a lo que inicialmente se podía producir a nivel nacional.

Un factor aún más importante son los enormes recortes que han tenido lugar en el sector público. Al comienzo de la crisis, Gran Bretaña tenía poco más de 4.000 camas de cuidados intensivos, uno de los números más bajos de Europa. Italia, por ejemplo, tenía 8.000 y Alemania 28.000. No se trata sólo de camas de cuidados intensivos. En general, el Reino Unido está en el 35º lugar en la tabla de la liga mundial en cuanto al número de camas de hospital por cada mil personas.

Los recortes también están en la raíz de la grave falta de pruebas en Gran Bretaña. Hasta 2003, el Servicio de Laboratorios de Salud Pública proporcionó una red de más de 50 laboratorios. El Nuevo Laborismo en el gobierno recortó drásticamente eso y lo centralizó como parte de su aplicación de las políticas neoliberales a los servicios de salud pública (ver el artículo de Jon Dale en la página 13 sobre el verdadero legado del Nuevo Laborismo en el NHS), lo que resultó en una grave falta de instalaciones para realizar pruebas. A partir del 1 de abril, las pruebas en Gran Bretaña fueron una de las más bajas de Europa, por cabeza, detrás de Dinamarca, Alemania, Italia y Austria. Mientras que el 4 de abril Alemania había realizado más de 1,3 millones de pruebas, la cifra para Gran Bretaña era sólo de 152.000.

La tasa de mortalidad por el virus no sólo será más alta en Gran Bretaña debido a los efectos directos de la austeridad en la atención de la salud, sino también por el consiguiente aumento de los niveles de pobreza. Las muertes por enfermedades respiratorias son tres veces más altas en Gran Bretaña que la media europea, con tasas de mortalidad más altas en regiones con altos niveles de pobreza – Gales del Sur, Glasgow y Liverpool encabezan la tabla.

No obstante, el bloqueo ha tenido algún efecto en la disminución de la propagación del virus. En el momento de escribir este artículo, el NHS no se ha visto abrumado a pesar de las grandes presiones en algunas áreas. Sin embargo, el gobierno no tiene una idea clara de cómo salir del encierro antes del desarrollo de una vacuna, y hay claramente divisiones de gabinete en la cuestión; sin una clara cadena de mando mientras Johnson sigue convaleciente del coronavirus.

Neil Ferguson, el prominente asesor gubernamental y epidemiólogo, ha roto filas para decir que el camino para facilitar el cierre es «el énfasis en la ampliación de las pruebas y el rastreo de contactos» y expresar su frustración por el hecho de que el gobierno no haya actuado de manera decisiva en esa dirección, comparando la cantidad de planificación realizada para Brexit con la ausencia total de planificación para una epidemia.

Acumulando la ira de la clase

A pesar de su pésimo manejo de la crisis, en esta etapa, como muchos otros gobiernos, los Tories tienen buenas calificaciones en las encuestas. Sin embargo, sería un gran error imaginar que esto representa un apoyo arraigado o duradero.

Las comparaciones entre la lucha contra el coronavirus y una guerra se han convertido en algo común. Como suele ocurrir en las primeras etapas de una guerra, existe un cierto estado de ánimo en el que es necesario apoyar al gobierno ahora, para derrotar al «enemigo», dejando las quejas sobre sus fallos hasta después de que el virus haya sido tratado. Al final de la segunda guerra mundial la ira de clase acumulada se expresó con la derrota de Churchill y una avalancha para los laboristas. En el futuro la clase obrera también hará pagar a Johnson por el sufrimiento generalizado que ha causado el manejo de la crisis por parte del gobierno.

En esta etapa, sin embargo, la clase capitalista está llevando a cabo una enorme ofensiva propagandística – de nuevo similar a una guerra – para fomentar un ambiente de unidad nacional detrás del gobierno. Parte de esto es una cínica campaña para celebrar a los héroes del NHS, incluso incluyendo un «envoltorio» financiado por el gobierno para cada gran diario que pide a la gente que participe en el aplauso semanal para los trabajadores del NHS. Sin embargo, los trabajadores del NHS no se pierden de vista que, aunque los conservadores los elogian ahora, han presidido una década de recortes, privatizaciones y restricciones salariales. Incluso ahora, en medio de la crisis, con los hospitales quedándose sin PPE para el personal, el Ministro de Salud se ha negado a discutir cualquier perspectiva de un aumento salarial para los trabajadores del NHS.

El cierre tendrá un profundo efecto en la conciencia de clase, en particular de la minoría de trabajadores que todavía están físicamente en el lugar de trabajo. Cuando el comité SAGE propuso el cierre, estimó que había cinco millones de trabajadores «en servicios esenciales e infraestructura crítica» que permanecerían en el lugar de trabajo. Muchos de ellos, como los trabajadores sociales, están entre los sectores peor pagados de la clase trabajadora. Ahora está claro – para ellos y para el público en general – que juegan un papel crucial en el funcionamiento de la sociedad. Esto en sí mismo aumentará su confianza colectiva.

Además, estos trabajadores esenciales han librado innumerables batallas por los EPI y las medidas de salud y seguridad adecuadas. Algunos – incluyendo los trabajadores de la basura, correos y construcción – han llevado a abandonos. Otros han obtenido victorias sin tener que recurrir a eso. Los conductores de autobuses de Londres -26 de los cuales han muerto hasta ahora por un coronavirus- han tomado medidas, con el miembro del Partido Socialista Moe Manir como protagonista, para bloquear las puertas delanteras de sus autobuses (donde se sienta el conductor y se hacen los pagos) para que los pasajeros entren por las puertas centrales o traseras. Como resultado de este elemento de control obrero impuesto por los conductores, el alcalde laborista blairista de Londres, Sadiq Khan, ha tenido que aceptar que todos los viajes en autobús serán ahora gratuitos.

Hay muchos otros ejemplos similares. Al mismo tiempo, muchos sindicatos han informado de un aumento del número de miembros, ya que los trabajadores -ya sea que se encuentren en su casa o en su lugar de trabajo- recurren al movimiento obrero para defender sus intereses.

Sin embargo, las cúpulas del movimiento sindical y los dirigentes laboristas no han adoptado el mismo enfoque de lucha que los trabajadores de primera línea. Al igual que en la guerra, la clase capitalista ha intentado incorporar a los dirigentes del movimiento obrero en su campaña de «unidad nacional» que, en realidad, no es una campaña para proteger la salud de la población sino el sistema capitalista.

Aunque ningún dirigente sindical se ha unido formalmente al gobierno, la declaración del coronavirus de la TUC resume su enfoque, pidiendo al gobierno que «reúna un grupo de trabajo de sindicatos y empresarios para ayudar a coordinar el esfuerzo nacional». Lamentablemente, incluso algunos líderes sindicales de izquierda han sucumbido. Mark Serwotka, secretario general del sindicato de funcionarios del PCS, ha propuesto, por ejemplo, «aparcar» las demandas de sus miembros hasta que la crisis de la corona haya terminado.

La victoria de Starmer es una victoria para el capitalismo

Al mismo tiempo Keir Starmer, el recién elegido líder del Partido Laborista, ha dejado clara su voluntad de mantener a los Tories en el cargo. Que esté dispuesto a hacerlo es sólo un indicio de que su asunción del liderazgo representa una importante victoria en la campaña de la clase capitalista para hacer una vez más del Laborismo un partido en el que se puede confiar para gobernar en sus intereses.

En 2015, cuando Jeremy Corbyn fue lanzado a la dirección del Partido Laborista como resultado de decenas de miles de personas que se inscribieron como partidarios registrados y afiliados para votar por él, la clase capitalista temía la posibilidad de un partido obrero de masas con un programa socialista que se formara a partir de la oleada de Corbyn. Tal desarrollo era una posibilidad real, pero requería movilizar a los entusiasmados por Corbyn en una campaña decidida para democratizar y transformar el Partido Laborista, eliminando los diputados y consejeros procapitalistas que dominaban el partido entonces, y desafortunadamente aún hoy.

Como el Partido Socialista ha advertido constantemente, la política que los líderes de la izquierda del Partido Laborista siguieron – que era principalmente comprometerse con la derecha con la esperanza de pacificarlos – estaba destinada a conducir a la derrota. Cada debilidad mostrada por la izquierda laborista se ha enfrentado a la agresión de la derecha laborista, y detrás de ellos la clase capitalista, que estaba decidida a aniquilar el corbinismo.

Esto fue resumido por el veterano blairista Tom Harris, escribiendo en el Telegraph, que defendió el contenido del recientemente filtrado expediente interno del partido diciendo: «La conclusión a la que se llega no es que el Partido Laborista es, como siempre ha afirmado, una amplia iglesia de diversas opiniones y prioridades, sino que es una incómoda alianza de dos partidos separados, cada uno con objetivos y principios separados, divergentes e incluso opuestos. Y cada lado ve la derrota del otro como un prerrequisito necesario para su propio éxito».

Que este fue el enfoque del ala pro-capitalista del Partido Laborista, incluso dentro de la oficialidad del partido, está confirmado en cada detalle por el expediente (ver el artículo de Dave Nellist en la página nueve, Saboteadores en el corazón del aparato del Partido Laborista). Además del sucio abuso personal que los funcionarios de la derecha utilizan contra los individuos de la izquierda, el informe describe una campaña sistemática desde el interior del cuartel general del Partido Laborista con el objetivo de asegurar que los Laboristas pierdan las elecciones generales de 2017.

En esa ocasión, aunque los laboristas no ganaron, el enorme aumento de su voto – el mayor desde 1945 ya que los trabajadores estaban entusiasmados con el programa antiaustero de Corbyn – fortaleció la posición de Corbyn a pesar del sabotaje de la derecha. Sin embargo, esto no se aprovechó y las nuevas concesiones que se hicieron a la derecha en los años siguientes, en particular, pero no sólo en Brexit, condujeron a la derrota en 2019, que la derecha ha utilizado ahora con éxito para recuperar la posición de liderazgo.

No habría sido posible ganar con un candidato abiertamente blairista, y en su lugar Starmer se planteó como deseando la unidad, y adoptó aspectos del programa de Corbyn. Sin embargo, la realidad es revelada por aquellos que lo apoyaron, incluyendo los dos principales grupos blairistas del Partido Laborista y George Osborne – el hombre que como canciller Tory fue responsable de la más viciosa austeridad desde los años 30.

Aunque Starmer podría estar preparado para unirse a un gobierno nacional, no es el escenario más probable que se le pida que lo haga. El Financial Times, el 6 de abril, acogiendo con beneplácito la elección de Starmer como «una perspectiva de retorno de un partido de oposición competente», le advirtió que se resistiera a «resistirse a ser arrastrado con demasiada fuerza» al actual gobierno porque «aunque Boris Johnson sigue manteniendo el apoyo en una emergencia nacional, gran parte de éste será superficial y de corta duración». La clase capitalista, a menos que no vea otra alternativa, preferiría que Starmer no se desacreditara por asociación con el gobierno tory, ya que puede ver la posibilidad de necesitarlo para reemplazarlo en un futuro no muy lejano.

Tienen razón en preocuparse. La crisis del coronavirus está poniendo el mundo patas arriba. Las consecuencias políticas, sociales y económicas serán profundas. A corto plazo, el enfoque de los Tories sobre el bloqueo está causando enormes dificultades. Antes de la crisis, alrededor de un millón de personas al año utilizaban los bancos de alimentos. Desde que comenzó el bloqueo, los bancos de alimentos en todo el país han reportado una triplicación – o más – de sus usuarios, y la falta de suficientes suministros de alimentos para satisfacer sus necesidades. Los disturbios del verano podrían estar en la agenda con el saqueo de alimentos y artículos de primera necesidad siendo más importantes que los de 2011.

Medidas económicas desesperadas

En medio del pánico por la magnitud de la crisis económica, el gobierno británico y el Banco de Inglaterra, al igual que los gobiernos y bancos centrales de las otras grandes potencias capitalistas, han hecho pedazos el libro de normas neoliberales. Han intervenido en la economía a gran escala. El gobierno prometió más de 400 mil millones de libras esterlinas para apuntalar el negocio durante el cierre. El Banco de Inglaterra prometió comprar 200 mil millones de libras de bonos del gobierno del Reino Unido para financiar este gasto. Esto empequeñece los rescates de 2008 y, a diferencia de ellos, involucra a toda la economía en lugar de sólo al sector financiero.

Como siempre, la clase capitalista está dispuesta a hipotecar el futuro para salvar su sistema hoy. Las sumas que han prometido han evitado, al menos por ahora, un colapso del crédito corporativo y la consiguiente quiebra de franjas de empresas. Esperan contra toda esperanza haber evitado un daño a largo plazo a la economía, permitiendo una recesión en forma de «V», con una recuperación tan pronunciada como la caída, llevando la economía rápidamente de vuelta a donde comenzó.

Si lo logran, será el mejor resultado para la clase trabajadora, entre los que habrá una búsqueda generalizada de una alternativa al capitalismo, sea cual sea la situación económica inmediatamente posterior a la crisis. La crisis ha demostrado cómo los capitalistas, para salvar su sistema, recurrirán a niveles de intervención estatal que estaban denunciando como «impensables» y «marxistas» pocas semanas antes. Esto, combinado con el papel de la clase obrera al llevar la mayor carga de la crisis, creará la posibilidad de construir un apoyo masivo a las ideas socialistas. Si la economía se recuperara con relativa rapidez, también aumentaría la confianza de los trabajadores en la adopción de medidas militantes para exigir lo que les corresponde en materia de aumentos salariales y mejora de los servicios públicos.

Sin embargo, si bien es seguro que habrá algún «rebote» cuando la economía se reabra, existen importantes obstáculos para una recesión en forma de «v». Algunos están relacionados con el tiempo que dure el bloqueo y, aún después de que se haya levantado, si la población volverá a los niveles anteriores de comer y socializar en espacios concurridos.

Cuanto más tiempo continúe el encierro, más duradero será el daño, en particular debido a la considerable brecha entre el apoyo gubernamental anunciado y la realidad de lo que está disponible. El plan que permite a los empleadores reclamar hasta el 80% de los salarios de los trabajadores con permiso de ausencia, por ejemplo, se anunció el 20 de marzo, pero el dinero sólo se desembolsará a finales de abril como muy pronto. Mientras tanto, los empleadores han anunciado su intención de cesar a un cuarto de la fuerza laboral, alrededor de ocho millones de personas. Como demuestran las cifras de desempleo en rápido crecimiento, muchas empresas, especialmente las más pequeñas, pueden quebrar antes de que el dinero del permiso entre en funcionamiento.

Esto se verá incrementado por el fracaso de la puesta en marcha de los préstamos empresariales que se han prometido, ya que en esta etapa sólo una de cada cinco empresas que han solicitado se les ha concedido. Todos estos problemas son un reflejo de la debilidad de la infraestructura del Estado británico, con décadas de recortes y privatizaciones que lo dejan incapaz de hacer frente a una emergencia de manera eficaz. Por supuesto, esto se sentirá con mayor intensidad en aquellos trabajadores que pierdan sus empleos, y tengan que esperar muchas semanas para recibir cualquier ayuda estatal.

Contexto mundial

Además de los problemas inmediatos, existe también la grave debilidad subyacente de la economía británica y mundial. Una nueva recesión mundial estaba en la agenda antes de que el coronavirus llegara. En Gran Bretaña la economía no creció en absoluto en el último trimestre de 2019, y creció menos del 1% durante todo el año. La manufactura sufrió su mayor contracción en el último trimestre de 2019 en siete años. Y fue la peor registrada por el comercio minorista británico, con ventas que cayeron por primera vez desde que comenzó la actual serie de registros hace 24 años.

El año pasado el FMI advirtió que los enormes niveles de deuda global significaban que una recesión incluso la mitad de profunda que la de 2007-08 llevaría a que el 40% de la deuda corporativa en ocho grandes economías, incluyendo Gran Bretaña, se volviera tan cara durante una recesión que sería imposible de servir, llevando a la insolvencia de decenas de miles de empresas que emplean a millones de personas. Gran Bretaña se encuentra en la mitad de esas ocho grandes economías, con una deuda corporativa que antes de la crisis del coronavirus había alcanzado los 443.000 millones de libras esterlinas, tres cuartas partes más que el punto más bajo después de 2007 en 2010-11. Si bien el gobierno ha impulsado la economía para superar la crisis inmediata, es poco probable que sea suficiente para rescatar a las empresas que ya estaban al borde del precipicio y que ahora han sufrido caídas catastróficas en las ventas.

Para tratar de disminuir la profundidad de la crisis que se avecina, es probable que el gobierno tenga que encontrar la manera de continuar la intervención estatal que ha llevado a cabo en la actual emergencia, e incluso puede verse obligado a ir más allá. Los capitalistas británicos están aterrorizados de que, independientemente de las medidas que tomen, pueda ser imposible evitar el desarrollo de la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Si el gobierno se ve obligado a continuar o ampliar el giro keynesiano que ha dado al calor de la crisis, puede evitar los peores temores de los capitalistas, pero no detendrá el sufrimiento de millones de personas ni superará la crisis del capitalismo británico, con sus niveles históricamente bajos de inversión y ganancias de productividad. Ciertamente no sentaría las bases para un crecimiento sostenido y saludable.

No sólo porque, con la crisis económica del mundo en desarrollo, la crisis del coronavirus ha aumentado las ya crecientes tensiones nacionales entre las principales potencias capitalistas. Gran Bretaña, a medio camino de una Unión Europea cada vez más dividida, es particularmente vulnerable. Esto ha sido un factor que ha contribuido a que el gobierno no haya conseguido los medios para realizar pruebas y proporcionar PPE durante la crisis. Se prevé que la intervención estatal ya realizada en las últimas semanas aumente el déficit nacional para el ejercicio 2020-21 hasta el 14% del PIB, el mayor déficit de la historia en tiempos de paz. En el futuro puede exacerbar la crisis especial del capitalismo británico si los mercados mundiales juzgan que las deudas estatales de Gran Bretaña son más insostenibles que otras.

En un mundo incierto una cosa es cierta. La clase capitalista buscará hacer que la clase trabajadora pague por la crisis, tal como lo hizo después de 2008. Esto no significa necesariamente que puedan volver a la abierta austeridad del pasado, al menos a corto plazo. Tomemos el NHS: habiendo forzado a los hospitales locales a un déficit durante una década, cancelaron 14.000 millones de libras de deuda de un plumazo. Revertir esto en el período inmediatamente posterior a la crisis, o avanzar en la privatización del NHS, llevaría a un levantamiento. Por el contrario, estarán bajo una enorme presión para aumentar la financiación del NHS y los salarios de los trabajadores de la salud.

En su libro sobre la pandemia de gripe de 1918, Pale Rider, Laura Spinney describe cómo la gripe «avivó las llamas que habían estado ardiendo desde antes de las revoluciones rusas de 1917» al «resaltar la desigualdad» e «iluminar la injusticia del colonialismo y a veces también del capitalismo». La pandemia de 2020 tuvo lugar en el contexto, no todavía de una revolución exitosa, sino de los levantamientos mundiales contra la desigualdad y la creciente crisis capitalista.

Si bien el bloqueo ha limitado actualmente la lucha de clases, las llamas de ambas se verán masivamente alimentadas por la crisis del coronavirus. En Gran Bretaña y en otros lugares creará oportunidades para construir partidos obreros de masas, armados con programas socialistas, que serán vitales para el éxito de la transformación socialista de la sociedad.

