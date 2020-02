La creciente desigualdad en Corea del Sur que se narra en Parásitos, la película triunfadora en los Oscars

EL BLOG SALMÓN

Corea del Sur solía ser un país bastante igualitario, hasta hace poco. En las últimas generaciones la movilidad social se ha reducido bastante, al igual que aumenta la desigualdad en las personas.Eso ha hecho que los surcoreanos hayan desarrollado incluso una teoría propia de las clases sociales para explicar su situación socioeconómica.

Hace unos años tuvimos el famoso vídeo en el que el artista surcoreano psy parodiaba el estilo de vida del distrito más lujoso de Seúl, Gangam. Esto junto con la extensión del K-Pop y los éxitos de las empresas surcoreanas como Samsung, LG o Hyundai han hecho que el resto del mundo empiece a interesarse un poco más por lo que pasa en Corea, una nación dividida y con una historia y cultura diferente a la de sus vecinos de China o Japón.

La teoría de las cucharas

Los jóvenes coreanos han creado la teoría de las cucharas, una teoría según la cual las personas tenemos una clase social u otra de la cuál es muy difícil salir, representado por cucharas de distintos materiales. Basándose en la expresión inglesa “to born with a silver spoon”, las clases sociales hablan sobre aquellos que han nacido con una cuchara de oro, y por tanto son la élite de la sociedad (el 0,1%), los que han nacido con una cuchara de plata y están por debajo (el 3%) y los que tienen una cuchara de bronce o cobre, y son el 8% de la sociedad coreana. El resto se quedan en las dirt spoon, o cucharas de tierra. Además estas clases se transmiten de generación en generación y de ella se habla incluso en canciones de K-POP.

La idea es que una familia de cuchara de oro tiene un patrimonio de más de dos mil millones de wones y unos ingresos superiores a los dos cientos millones (aproximadamente 1.536.000 y 153.500 euros respectivamente), una familia de cuchara de plata tendría mil millones de patrimonio e ingresos de 80 millones de wones (aproximadamente 768.000 y 61.500 euros respectivamente), y una familia de cuchara de bronce tendría un patrimonio de 500 millones y unos ingresos de 55 millones (aproximadamente 384.000 y 42.000 euros respectivamente).

Además estas diferencias se incrementan. Estudiando a hombres, entre los nacidos en 1940 y 1959, el 64% habían ido a la universidad si sus padres lo habían hecho y el 35,9% eran pobres padre e hijo, en los nacidos entre 1960 y 1974 estos datos eran de 79,7 y 36,4%, pero en los nacidos entre 1975 y 1995, los datos eran 89,6 y 50,7%. Es decir, la situación se está volviendo peor con el tiempo (aunque hay quién opina que no es tanto al comparar con otros países).

Esto se describe en la película Parasite o en la vida que describe en Reuters de Hwan Hyeon-dong y Kim Jae-hoon, estudiantes en Seúl que viven en goshi-won, cubículos de la universidad de seis metros cuadrados en los que comparten baño y cocina, mientras que consiguen encontrar un trabajo mejor pagado. Típicamente en uno de los Chaebol, las super corporaciones surcoreanas que tienen una posición dominante a lo largo de decenas de industrias en Corea del Sur. No lo tienen fácil, el desempleo juvenil es del 8%, el doble que el del país.

Algunos internatuas surcoreanos hablan de Hell-Joseon, un meme según el cual Corea es una especie de infierno y del que quieren escapar, dada la fuerte presión que tienen en el sistema educativo y económico, que de hecho les ha llevado a estar en la parte alta de las estadísticas de suicidio del mundo.

Además se está acrecentando la desigualdad. En la presidencia actual, que iba a reducir las diferencias sociales, la diferencia entre los segmentos superiores e inferiores de renta ha pasado de 4,9 a 5,5 veces. Esto junto con los recientes escándalos, como que el ex ministro de justicia Cho Kuk y su conyugue, profesora de universidad, habían usado su influencia para que su hija entrara en la escuela de medicina, ha incrementado el resentimiento y la ira de muchos “cucharas de tierra” que se han sentido indignados por la falta de meritocracia.

Corea tiene métodos para reducir la desigualdad

Puede parecer entonces que Corea es un país dónde importa muy poco la desigualdad y no se pretende reducirla, el país asiático tiene establecido sistemas para reducir la desigualdad, otra cosa es que claramente no estén funcionando muy bien. Por ejemplo tenemos que el fundador de Samsung Lee Kun-Hee lleva tiempo rumoreándose su muerte, aunque oficialmente sigue vivo. De su herencia de 15.000 millones de dólares, sus herederos tendrán que pagar 7.000 millones de impuestos. Creo que ningún otro país de occidente tiene impuestos de sucesión tan altos para los más ricos.

En su momento fue condenado por un fraude fiscal de aproximadamente seis millones de euros, aunque fue indultado. Por sus problemas de salud lleva hospitalizado desde 2014, motivo por el que la policía no lo ha podido interrogar. De hecho, por este motivo algunos opinan que el presidente de Samsung ha fallecido, sólo que la familia no se atreve a hacerlo oficial para no perder su mayoría de control en la empresa.

Además Corea Del Sur destaca por sus buenos cuidados médicos, aunque en el parque de Tapgol en Seúl muchas personas mayores tengan que ir a por la comida gratuita que se reparte en el templo budista, estos ancianos tienen una alta esperanza de vida (se espera que para un niño nacido en 2030 esta superará los 90 años, según un artículo en The Lancet. Su sistema sanitario es gratuito para los más pobres.

Corea del Sur tiene muchas cosas buenas, es un gran ejemplo de un país que dejó de ser pobre, que a pesar de estar lastrado por tener un gran ejército por su estado de guerra con Corea del Norte, ha conseguido salir de la pobreza en un par de generaciones y tener una posición relevante, no sólo económica, sino también cultural con el auge del K-Pop. Pero no todo es perfecto en la península de Corea al sur de la zona desmilitarizada.





