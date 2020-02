Feministas cautelan su seguridad ante el 8M: “Sabemos la amenaza que experimentamos al salir a las calles”

Durante este miércoles organizaciones presentaron un recurso de protección para garantizar que “se respete el derecho a reunión, a manifestación, y a que las concentraciones no sean reprimidas”.

Diario Universidad de Chile. Miércoles 19 de febrero 2020

En el marco de una nueva conmemoración del 8 de marzo, organizaciones feministas acudieron a la Corte de Apelaciones para presentar un recurso de protección contra el intendente metropolitano, Felipe Guevara, y el general director de carabineros, Mario Rozas, esto con el objetivo de asegurar que se respete su derecho a reunión durante las manifestaciones del 8 y 9 de marzo.

Una de las principales preocupaciones de las organizaciones feministas ante las convocatorias para conmemorar el Día Internacional de la Mujer es la seguridad, en especial bajo el contexto de violencia policial que se ha dado los últimos cuatro meses.

Por ello tomaron esta acción, con la que pretenden “se respete el derecho a reunión, a manifestación, y a que las concentraciones no sean reprimidas, esto para asegurar la vida e integridad física y psicológica de quienes participen en ambas jornadas”.

Javiera Manzi, vocera de la Coordinadora feminista 8M, señaló que “sabemos la amenaza que experimentamos por salir a las calles, porque conocemos la amenaza que experimentamos de parte de un gobierno, de una intendencia que se han hecho cargo de la represión y que han sido cómplices de la violencia político sexual que hemos vivido en estos cuatro meses de movilizaciones y revuelta”.

“Estamos aquí entonces para interponer este que va ser el primer recurso de protección que presentemos y nos llamamos a todas las compañeras y compañeres, de todos los territorios, a levantar sus propios recursos, vamos a hacer público un instructivo para que puedan replicar esta acción”, agregó.

Francisca Fernández, también vocera de la coordinadora feminista 8M, indicó que ante la gran violencia que se ha dado de parte de la policía en las manifestaciones, no creen que pedir un permiso en la Intendencia garantice el derecho a reunión.

“Después de cuatro meses de movilización no hemos visto ningún tipo de protección a la garantía constitucional al derecho que tenemos las ciudadanas a movilizarnos en las calles, y es por este motivo que nos parece mucho más prudente, en el marco de la fuerte represión que han tenido las distintas movilizaciones de todo tipo en los distintos territorios de Chile, presentar un recurso de protección en vez de solicitar permiso para movilizarnos en las calles”.

En tanto, Antonella Orsini, de la Red de Actrices Chilena, señaló que tal como ha ocurrido en otras marchas, la mejor forma es que las mujeres se cuiden entre ellas.

“Nos queremos que Carabineros ni el intendente nos manden personas en las cuales no confiamos, menos el intendente que ya sabemos lo que le hizo a su esposa. Nosotras nos protegemos solas, tal cual la marcha del 8M del año pasado, cuando nosotras mismas asumíamos los cargos de seguridad y nos protegíamos”.

Similar acción que señaló Alondra Carrillo, también vocera de 8M.

“El año pasado nosotras también convocamos a esta marcha, también la levantamos y la organizamos y fuimos nosotras las que nos encargamos de la seguridad, fuimos nosotras las que nos encargamos de cuidarnos a nosotras mismas, no fue nadie más. No fue la intendencia, no fue el gobierno, no fueron los carabineros, porque los carabineros no nos cuidan, nos violan, nos disparan, nos matan, nos mutilan, esa es la razón por la que estamos presentando este recurso”.

Marzo ha sido denominado por las organizaciones feministas como el mes de las y les que lucha, y tienen preparado, para ello, diversas actividades, entre ellas la marcha del domingo 8, que se realizará al medio día e irá desde Plaza Baquedano hasta Los Héroes, mientras que el 9 de marzo será la huelga general. Para ninguna de estas acciones se solicitará el permiso que exige la autoridad, sin embargo, piden que se respete su derecho a reunión.

Me gusta: Me gusta Cargando...