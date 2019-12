EL ATROPELLO DE OSCAR EN LA PLAZA SITIADA



por Ignacio Vidaurrazaga Manríquez



Hoy el informe médico informa sobre la condición de Oscar: “tiene cuatro fracturas de pelvis, uretra diseccionada, poli trauma. Se encuentra con sonda directa a la vejiga”. Su estado es de gravedad y se ha informado que estaría fuera de riesgo vital. En el curso de esta mañana Oscar fue trasladado desde la Posta Central a la Clínica Las Condes.

Oscar Pérez Cortez, tiene 20 años y estudia en un preuniversitario. Ayer, fue a la manifestación a la Plaza Dignidad como varios centenares o miles de muchachos y muchachas, tras el propósito de no dejar ese icono de la protesta en manos de las fuerzas policiales con las que el intendente monto una indudable provocación. Estaba preparado frente a los disparos a los ojos, que han causado tantas mutilaciones. También, respecto del agua tóxica de los guanacos. Y con certeza, frente a las lacrimógenas y sus efectos. Pero, no pudo prever que además podía ser atropellado y aplastado entre dos zorrillos blindados, en un acto criminal a plena luz del día y ante decenas de cámaras y centenares de manifestantes.

Su madre María Cortez ha manifestado: “mi hijo Oscar fue brutalmente, intencionalmente atropellado y aplastado por dos zorrillos. Milagrosamente está con vida. ¡Esta barbarie avalada por el monstruo del interior y el Estado de Chile debe parar!” En el día de ayer su familia presento querella criminal ante la Fiscalía Oriente.

Esto sucede cuando se dispone un millar de efectivos, centenares de vehículos y se actúa como fuerzas de ocupación de un país enemigo. Junto con realizar una exhibición de fuerzas policiales dotadas de medios comprobadamente letales y mutiladores el resultado queda a la vista. Luego, las explicaciones y lamentaciones del intendente son para la televisión. Y agravan su responsabilidad.

La ficha técnica para ese vehículo lo convierten en una peligrosa arma como colisionador: “Dada sus características de blindaje, doble tracción y protección lo convierten en un vehículo ultraresistente y multifuncional como herramienta de exploración visual, enfrentamiento armado o disturbios y como unidad móvil de control operativo del procedimiento a cargo de oficiales”. Aplastar o apachurrar a un manifestante entre dos vehículos revela procedimientos criminales. Ya no sería suficiente el amplio arsenal con que cuenta Carabineros. Los miles de heridos en estos meses dan cuenta de su uso mutilador. ¿Quién lo conducía? ¿Quién es el mando radial o efectivo de ese vehículo? ¿Qué hacen vehículos blindados en medio de manifestantes? ¿Están ahí para hacer del atropello otra arma “disuasiva”?

A estas horas ya se conoce la detención por la Fiscalía Centro Norte del cabo Mauricio Carrillo Castillo conductor del carro J-023 de Fuerzas Especiales. ¿Un cabo-conductor será el único responsable? ¿Qué seguirá sucediendo con el general jefe Mario Rozas? ¿Con el intendente que idea estas ocupaciones? ¿Con el ministro del interior Blumel?

Habíamos visto motos policiales atropellando manifestantes. Carros lanza-aguas y vehículos de transporte de detenidos, pero lo de ayer inaugura una nueva forma de herir e incluso matar.

Cuatro informes internacionales sobre violaciones a los Derechos Humanos en Chile, aún no consiguen frenar las múltiples formas de reprimir las manifestaciones de la protesta social. Sin la aplicación de protocolos y respaldados de Chadwick a Blumel las fuerzas policiales actúan con la impunidad de fuerzas de ocupación. Siguen las denuncias de abusos sexuales en comisarías, de disparos al rostro y mutilaciones y de abusos de poder reiterados que las redes sociales continúan informando como en un sin fin.

El gobierno de Piñera, desgastado y con un exiguo apoyo como lo demuestran las encuestas, con una coalición fragmentada hace del acrecentamiento de la represión su herramienta de contención del movimiento de protesta, que a pesar de todo se prolonga por más de dos meses.

Mañana a beneficio de otros jóvenes heridos y mutilados como Oscar Gacitúa se prepara un concierto. Mientras esté ocurriendo, semanas después otro joven: Oscar Pérez estará en estado crítico. Estamos en presencia de la reiteración de comportamientos, lo que continúa construyendo sistematicidad en las violaciones a los DD.HH.

Pd. La información sobre el estado de Oscar, es antes de las 11:00 de hoy. Y creo esta es la noticia de los hechos ocurridos ayer en la tarde noche en las inmediaciones de la Plaza de la Dignidad.



Ignacio Vidaurrázaga Manríquez 21.12.2019