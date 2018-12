Desaparece hija de Moira Millán, líder mapuche en Argentina

La líder mapuche Moira Millán venía recibiendo amenazas contra ella y sus hijas desde hacía más de un año por su lucha en el caso del joven desaparecido y asesinado en 2017, Santiago Maldonado.

“Urgente, les pido ayuda, no podemos encontrar a mi hija, la última vez que tomamos contacto con ella fue él día jueves, les suplico quien la haya visto me avise. Estoy desesperada”, fue el mensaje que la dirigente y activista indígena y feminista de Argentina, Moira Millán, publicó la noche de este sábado tras la desaparición de su hija Llanka Millán.

Moira Millán es una reconocida weichafe (guerrara), oriunda de la comunidad Chubut, del pueblo Mapuche en Argentina, debido a su activa lucha en defensa de la recuperación de las tierras de los pueblos originarios, además de participar de manera activa en el movimiento Ni Una Menos, contra la violencia de género en su país.



Desde hace más de un año la líder indígena ha venido recibiendo amenazas de muerte y ataques contra ella y sus hijas debido a su lucha por la verdad en el caso de la desaparición y asesinato del joven Santiago Maldonado y luego de formar parte de una toma pacífica en el juzgado federal de Esquel, tras los violentos allanamientos a las comunidades de Cushamen, donde desapareció Maldonado.

Además de recibir constantemente llamadas telefónicas amenazadoras y violentas, en octubre de 2017 recibió en la puerta de su casa un animal muerto con un alambre atravesado en el corazón. Tras el hecho, Moira realizó una presentación de hábeas corpus en el juzgado de Esquel en favor de toda la comunidad, pero el recurso no le fue concedido.

“Cuando el enemigo tortura y mata un animal y lo deja en la puerta de tu casa diciéndote que el próximo cadáver será el tuyo, te habita la certeza de que tenes los días contados, y me pregunto con quienes cuento”, expresó la líder indígena en ese entonces.

La joven Llanka, de 19 años, fue vista por última vez la mañana del día jueves 20 de diciembre en el barrio San Martín de Córdoba Capital, cuando se disponía a tomar un bus hasta San Marcos Sierra, localidad cordobesa a 150 kilómetros de distancia. Su madre comenzó la búsqueda pública dos días después, esperando que su hija regresara a casa en ese período de tiempo.

Si bien surgieron informaciones de que Llanka habría aparecido, fue la propia Moira quien la mañana de este domingo envió un mensaje a través de su WhatsApp afirmando que eso no era así. “Desistan de decir eso porque en realidad no la hemos encontrado (…) Me pongo en la esperanza y en el corazón de ustedes para que esto se resuelva”, dijo la mujer.

La organización indígena Tupac Amaru denuncia que la desaparición de la joven mapuche se relaciona con las amenazas a su madre.

Me gusta: Me gusta Cargando...