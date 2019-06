Comités de vivienda de Valparaíso: “Queremos seguir siendo del Puerto”

DIARIO LA QUINTA

Grupo de comités de vivienda que aglutina a más de 300 familias de Valparaíso trabaja decididamente en solucionar su problema habitacional con la convicción de que seguirán siendo del Puerto.

Determinados a seguir viviendo en su ciudad, más de 300 familias porteñas, agrupadas en los comités de vivienda “Marítimo Portuario”, “El Chaday”, “Carlos Van Buren” y “La Nueva Vida”, trabajan decididamente para solucionar su problema habitacional, sin dejar los cerros de Valparaíso.

Para cumplir este objetivo, el pasado viernes 21 realizaron una visita a los terrenos del fundo El Pajonal, ubicado en la parte alta del cerro Merced, para conocer los paños disponibles y solicitar al Gobierno Regional adquirir uno de ellos para poder seguir viviendo en el puerto.

La consejera regional Nataly Campusano (FA) acompañó al grupo y, junto al representante de los dueños del terreno, recorrieron las distintas alternativas evaluando las ventajas y desventajas de cada una.

Al respecto, Campusano manifestó que “esto es un gran avance para estos comités de vivienda, que podamos pensar y evaluar ya el terreno en el que, en caso futuro, podrán tener sus viviendas, pero no podemos dejar de lado que esta región tiene un déficit importante en lo que es la problemática de la vivienda, donde el gobierno central no ha tenido ningún tipo de medidas. Es cuestión de escuchar el discurso del presidente Piñera este 1° de junio donde no involucró nada relevante para Valparaíso en materia de vivienda, por lo tanto, creo que las diferentes actorías de la región debiesen estar presentes y hacer lo necesario para poder ayudar a tantas familias que quieren acceder a la vivienda y que esta sea digna”.

La dirigenta del comité de vivienda “La Nueva Vida”, María Tapia, explicó que “estamos asumiendo nuestro deber al organizarnos y cumplir con cada uno de los requisitos que el sistema nos impone para acceder a un subsidio de vivienda. Somos parte de las más de 9 mil familias que no tienen casa en la región y queremos tener nuestra vivienda en la ciudad donde vivimos, donde tenemos nuestra familia, nuestros amigos y nuestra historia. No nos queremos ir de Valparaíso, queremos seguir siendo del Puerto, por eso buscaremos el apoyo del Gobierno Regional para que invierta en este proyecto”.

La dirigenta precisó que “nosotros aportaremos nuestros subsidios”, monto total que superaría los 9 mil millones de pesos, “los que se invertirán en la construcción de nuestro barrio, y esto dará dinamismo económico y empleo para las vecinas y vecinos de Valparaíso. Por eso consideramos que la compra de un terreno por parte del Gobierno Regional es una inversión y no un gasto”.

Robinson Delgado, asesor territorial de la CORE Nataly Campusano, destacó que “lo que nos dejan de enseñanza estas vecinas y vecinos es el nivel de conciencia que tienen sobre sus derechos y la dignidad con la que plantean sus demandas. Entienden que lo que están pidiendo no es un favor, ya que detrás de esto hay un trabajo de cada uno de ellos para mantener a sus organizaciones absolutamente comprometidas con el fin último que es poder no solo tener una casa o departamento, sino que entender que la única manera de sentirse seguros y protegidos es tener una comunidad que los cobije. Han logrado romper el cerco del individualismo y han avanzado hacia un proyecto colectivo y colaborativo”.

