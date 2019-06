Carabineros reprime manifestación pacífica de docentes en Intendencia de Valparaíso

DIARIO LA QUINTA

Profesores inician cuarta semana de paro nacional indefinido enfrentando agudización de la violencia policial contra manifestaciones.

Con el uso de armas químicas dispersó Fuerzas Especiales de Carabineros a un grupo de aproximadamente 200 docentes que se manifestaban alrededor de la Intendencia Regional de Valparaíso. La actividad se realizaba en el contexto de las acciones convocadas por el Colegio de Profesores para la cuarta semana del paro nacional indefinido.

Lo que partió como una manifestación tensa pero tranquila fue interrumpida abruptamente a eso de las 11:30 horas, luego que una treintena de profesores intentó “tomarse” pacíficamente el hall central del Edificio Esmeralda, acción que fue violentamente reprimida con el uso de bombas lacrimógenas lanzadas por FFEE al interior del edificio.

“Nosotros hicimos una toma pacífica a la Intendencia con un grupo reducido de profesores, ya que la Intendencia fue encadenada por los guardias”, declaró Andrea Tapia, vicepresidenta del comunal Valparaíso del Colegio de Profesores.

“Se ordenó el desalojo de la Intendencia de una forma totalmente brutal. Los profesores fuimos gaseados en la cara, un grupo reducido adentro de la Intendencia, que no eran más de treinta personas, y los que estábamos afuera fuimos golpeados por carabineros y no entendemos por qué. Nosotros no estábamos haciendo ningún tipo de desmán, el vidrio que se rompió fue por el accionar de carabineros que nos empezaron a golpear y por eso se quebró el vidrio”, aclaró la dirigenta del gremio docente.

“La represión que ha mostrado el gobierno en forma ascendente desde que partimos esta movilización no nos quita las gana de luchar; nosotros estamos convencidos que nuestra lucha es pública, queremos recuperar la educación pública, que este gobierno lo único que quiere hacer es matarla, cada vez con nuevas leyes como es la eliminación de ramos trascendentales para el curriculum de los niños, y eso nos da más fuerza para seguir adelante y si somos reprimidos, la historia los va a juzgar a ellos; nosotros vamos a quedar como los profesores que sencillamente estamos dando la cara por los niños que no tienen dinero en este país y que quieren estudiar y que tienen todo el derecho, igual que aquellos que tienen dinero. Tienen derecho a tener salas dignas; nosotros nos llovemos, nos morimos de frio adentro de las salas, y el gobierno de brazos cruzados, diciendo que este problema lo tenemos que solucionar nosotros. Pensamos que ya es el momento que la ministra nos deje de reprimir, hemos sido 80 mil personas en todas las marchas que se han convocado a nivel nacional. Es el momento que la ministra termine con su tozudez y se siente a dialogar con los profesores, más que nada por todos los niños de la educación pública de nuestro país”, concluyó María Tapia.

Diario La Quinta@LaQuintaValpo

#ParoDocente Con bombas lacrimógenas FFEE de Carabineros dispersa a docentes que se manifestaban pacíficamente en Intendencia de Valparaíso (vía @amaryservir1) @ColegioProfes #YoApoyoElParoDocente #FuerzaProfes312:15 – 24 jun. 2019Ver los otros Tweets de Diario La QuintaInformación y privacidad de Twitter Ads

Mientras esto ocurría en Valparaíso, en Santiago el directorio nacional del magisterio llegó hasta el Palacio de la Moneda para entregar una carta a la Presidencia de la República para reclamar “por la fuerza excesiva y sin sentido que las FFEE de Carabineros han ejercido contra docentes”, incluyendo el gravísimo caso de profesoras en Copiapó que fueron detenidas y desnudadas por carabineros luego de participar en una manifestación pacífica. A su vez, solicitan “una completa revisión de la actuación de los procedimientos policiales”.

SEMANA 4 DEL PARO NACIONAL

Para esta semana, la cuarta desde que comenzara el paro nacional docente, se han programado una serie de acciones, entre ellas un “Cacerolazo de los patipelaos” este miércoles 26, entre las 20:00 y 20:30 horas, en todo el país.

El presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, y del comunal Santiago, Hugo Gerter, analizan la movilización docente en el inicio de la cuarta semana del paro:

(Fotos: Twitter/@DDHHSUTRA2012)

Me gusta: Me gusta Cargando...