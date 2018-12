Senador Insulza le presta apoyo a general Soto: declara no estar disponible para sacarlo

“Si no sabía el general director de Carabineros, ¿cómo iba a saber el ministro del Interior?”. Frase con la que el senador PS José Miguel Insulza se desmarcó de los cuestionamientos y solicitudes de renuncia al ministro Andrés Chadwick y el general director de Carabineros, Hermes Soto, por el caso Catrillanca.

Las críticas de la oposición se intensificaron tras la revelación de videos del operativo donde murió baleado el comunero, que derrumbaron las primeras versiones que ambos entregaron sobre la base de los testimonios de los hoy ex carabineros que participaron del procedimiento.

En conversación con radio Pauta.cl, Insulza manifestó: “Si no sabía el general director de Carabineros, ¿cómo iba a saber el ministro del Interior? No podemos estar todos los días diciendo que tiene que renunciar alguien. Conmigo no van a contar”.

“No creo que haya evidencia alguna de que el general director de Carabineros o alguna autoridad de Gobierno supiera que esos videos existían”, añadió.

En esta línea, el senador expresó que “la única información que puede tener un Gobierno es la que viene de parte de la policía, por eso es tan grave. Pasó también con la operación Huracán”.

El también ex ministro expresó que “yo le creo al general Soto”, por lo que “no estoy disponible para debilitar más a la institución policial del país. No estoy de acuerdo con sacar al general Hermes Soto”.