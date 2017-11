Chile – Julián Alcayaga denuncia: Se están robando nuestro cobre

Julian Alcayaga, líder del Comité de Defensa del Cobre, abogado, economista y contador es candidato a diputado en el pacto Por Todo Chile, por el distrito 10 (Providencia, Ñuñoa, Santiago, Macul, San Joaquín, La Granja) y propone “Nacionalizemos el cobre, el agua y el Litio. Recuperemos Chile”.

ECONOMÍA

El Estado, debe tener un gran papel regulador de la economía, pero además, debe tener también un activo rol emprendedor. En concordancia con esto último, en un gobierno alternativo no se deben realizar nuevas privatizaciones de empresas públicas, ni tampoco de instituciones estatales, lo que involucra que no se licitarán a privados obras viales, tranques, puertos, hospitales, cárceles, etc. La Corfo debe no solo volver a financiar directamente a las PYMES, sino que debe volver a tener un rol productivo en sectores estratégicos de la economía como las biotecnologías, las energías renovables, la innovación tecnológica, creando empresas estatales aunque sea en alianza con empresas privadas nacionales o extranjeras.

La redistribución del ingreso debe ser el timón que guíe nuestra política económica, porque Chile es uno de los países con peor distribución del ingreso del mundo. La redistribución del ingreso, es necesaria no solo por razones de justicia social, sino y fundamentalmente porque para que haya crecimiento y desarrollo económico del país, es necesario redistribuir previamente el ingreso en favor en favor de los consumidores, puesto que es esa demanda efectiva la que genera el crecimiento, lo contrario es imposible. En consecuencia, en la redistribución del ingreso, una política fiscal y tributaria, es solo una herramienta posterior a una política económica de desarrollo, con un Estado, que controle la actividad privada en especial la concentración y centralización del capital.

MEDIO AMBIENTE

Chile es uno de los países más expuestos a diversas enfermedades de la vista y de la piel, por el debilitamiento de la capa de ozono, problema que también afecta al ecosistema a nivel mundial. Tenemos innumerables otros problemas que afectan la ecología o el medio ambiente a nivel nacional, como la grave contaminación de Santiago, la destrucción de la fauna marina por la incontrolada pesca efectuada por las industrias procesadoras de harina de pescado, la contaminación generada por la minería, la industria de la celulosa, la industria química, etc.

Existen muchas medidas ambientalistas que no implican grandes gastos, que solo requieren de decisión política para que se legisle o se dicten las medidas pertinentes. En este sentido, en lo que referente a la capa de ozono por ejemplo, se debe suprimir radicalmente la importación de todos los productos que contengan o utilicen aerosol, y dar un plazo razonable a la industria nacional que fabrique productos con estas características para que también los suprima. El aerosol es uno de los principales causantes del debilitamiento de la capa de ozono, así como lo es también el gas CFC presente en los refrigeradores. En el mundo ya existen refrigeradores ecológicos que no utilizan el CFC, por lo cuál se debe suprimir toda importación de refrigeradores que contengan CFC, y darle también un tiempo razonable a la industria nacional que los fabrique, para que se adapte a las nuevas tecnologías ecológicas. Varios países de Europa han adoptado estas medidas. Con mayor razón lo debe hacer nuestro país que es el más afectado por el debilitamiento de la capa de ozono.

MINERIA

Gracias al aumento del precio, el cobre ha representado en la última década alrededor del 50 % de las exportaciones chilenas. Los aportes de Codelco fueron alrededor de 9.000 millones de dólares tanto el año 2006 como el 2007, mientras que las mineras privadas produciendo más de 2 veces más que Codelco, pagaron al Fisco solo alrededor de 3.000 millones de dólares en esos mismos años. El año 2016, Codelco aportó US$ 942 millones, mientras que las 10 mayores mineras, produciendo casi 2 veces más que Codelco, tributaron solo US$ 19 millones.

Esta diferencias entre los aportes de Codelco y las transnacionales mineras, nos indica que el cobre beneficia al país solo cuando es explotado por el Estado, y en consecuencia, la prioridad fundamental de un programa alternativo es nacionalizar la gran minería hoy en manos de las transnacionales, lo que es perfectamente factible realizar, porque el art. tercero transitorio de la Constitución de 1980, dejó vigente la reforma constitucional del Presidente Allende que nacionalizó ipso jure la gran minería del cobre. En consecuencia, la gran minería del cobre, se puede nacionalizar por simple decreto supremo del Presidente de la República. En realidad la gran minería del cobre ya está nacionalizada, lo que hace el Presidente de la República, es solo tomar posesión material de esos bienes nacionalizados.

PENSIONES

Todos los últimos estudios muestran que al cumplir la edad de jubilación, con los fondos acumulados en las AFP, la gran mayoría de los trabajadores que ingresaron al mercado laboral cotizando directamente a las AFP, (es decir sin bono de reconocimiento anterior), tendrán pensiones que no superarán las pensiones mínimas actuales.

La razón principal por la cual las AFP no entregan pensiones dignas a todos los trabajadores afiliados, es de lejos el verdadero robo de haberse apropiado de casi el 30 % de las cotizaciones de los trabajadores, mediante la cotización adicional y el seguro de invalidez y sobrevivencia(SYS). Pero este es un robo legal, porque está autorizado por una ley de la dictadura, el DL 3.500.

El Estado debe otorgar una pensión básica, a todas las mujeres a los 60 años de edad y a todos los hombres a los 65 años de edad, la que también será otorgada a toda persona que sea declarada inválida. Esta pensión no debe ser financiada por el Presupuesto Nacional, si no que por una cotización específica a las ventas o cifra de negocios de todas las empresas, instituciones financieras, etc., que será una suerte de cotización patronal, que suprimió la dictadura y que existe en todos los países del mundo. La cotización basada en las ventas o los ingresos y no sobre la masa salarial, tiene varias ventajas: por un lado no penaliza a las empresas que emplean mucha mano de obra, por otro lado no penaliza a la producción nacional en relación a los productos importados, y finalmente porque serán todos los consumidores del país y no sólo los trabajadores activos, o los empresarios, los que participarán en su financiamiento.

La otra ventaja de este sistema basado en una cotización-impuesto sobre el consumo, que llamaremos cotización de seguridad social, es que nunca estará desfinanciado puesto que bastará con aumentar levemente esta cotización, que pagará el conjunto de la población, para que este sistema se autofinancie.

TRABAJO

Se debe impulsar entonces una verdadera reforma laboral, que termine con el arcaico y retrógrado código laboral actual, y que de realmente espacio a la protección, negociación y participación a los trabajadores en la empresa. El diálogo y la participación de los trabajadores en la empresa, no es tan sólo un deber de justicia social, sino que también un instrumento para mejorar la productividad de las empresas. En consecuencia, los pilares de la reforma laboral pasan por el restablecimiento del derecho a huelga que hoy prácticamente no existe, y el fortalecimiento de la negociación colectiva y del rol de los sindicatos en ella.

La semana de trabajo ha pasado en Europa a ser de 35 hrs., y desde hace unos 70 años que era de 40 hrs., mientras que en Chile recién el año 2005 ha pasado a ser de 45 hrs. La reforma laboral que debemos implementar, debe establecer una rebaja inmediata de la semana de trabajo a 39 hrs. en un máximo de 5 días, y en las empresas que trabajen en jornadas continuas con más de 5 días por semana, la semana de trabajo no debe sobrepasar las 37 hrs., y debe quedar prohibido que en jornada continua se trabaje en solo dos turnos de 12 horas.

A trabajo o cargo similar, los trabajadores de empresas contratistas y subcontratistas deben ganar lo mismo que los trabajadores de las empresas mandantes.

