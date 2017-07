Con sorpresa hemos visto un artículo firmado por la Comisión de Educación de Revolución Democrática, publicado en “El Desconcierto” el sábado 8 de julio, en cuanto a su posición acerca del proyecto de Nueva Educación Pública (NEP), impulsado por el gobierno de la Nueva Mayoría, que se tramita actualmente en el Congreso y que “les parece que constituye un paso relevante”, explicitando de esta manera su apoyo.

En la fraternidad de la necesaria discusión pública de un tema tan relevante como este, como humanistas queremos manifestar nuestro total desacuerdo con tal posición y denunciar cómo este proyecto, al igual que todas las reformas presentadas por la Presidenta Bachelet, no sólo no producen transformaciones reales, sino que en el mejor de los casos, intentan vanamente de que lo malo sea menos malo.

En este proyecto nuevamente no se va a la raíz de los problemas, puesto que se ha hecho una práctica sostenida de la Nueva Mayoría persistir en un arrastre inercial e intencional de políticas neoliberales, obviando la opinión de los principales actores de las demandas sociales, en este caso de los profesores. En efecto, al igual que en todas las propuestas de reformas presentadas anteriormente, el proyecto que se envió al Congreso no fue consultado y no consideró la opinión de los principales actores de la educación.

Sorprendentemente, la declaración de la comisión de educación de Revolución Democrática da cuenta de un desconocimiento lamentable del proyecto en trámite, pues no se refiere a los puntos sensibles y que son el pilar del modelo neoliberal en educación, asumiendo de un modo simplista que por el solo hecho de sacar del tema a los alcaldes el proyecto es bueno.

Se hace necesario, entonces, señalar algunos elementos que creemos relevantes para considerar a este proyecto, más de lo mismo, puesto que continúa persistiendo en el sello neoliberal de este gobierno: el proyecto NEP mantiene el voucher o financiamiento por asistencia y no contempla financiamiento basal, que es un cambio indispensable para sacar a la educación de la nefasta lógica de mercado. Eso entre otros aspectos:

1. No elimina la figura del sostenedor. Si bien este no será un alcalde, el proyecto indica que será un administrador local con las mismas atribuciones de los alcaldes.

2. El sostenedor tendrá las mismas facultades del alcalde para contratación de personal, administración de recursos y de implementación de planes de educación y, lo que no es menor, la ley contempla que puede ser cualquier profesional el que ocupe este lugar, no poniendo como requisito que sean profesionales de la educación.

3. Estos puntos, subvención y sostenedor, son los pilares del modelo de Estado neoliberal.

4. El Estado no se hace cargo de la educación pública, pues de 345 administraciones municipales se reduce a 68 servicios locales de educación con administración como organismos autónomos, sin dependencia directa del Ministerio de Educación.

5. La NEP no contempla que los servicios locales deban necesariamente hacerse parte de un plan nacional de educación y los deja al arbitrio de sostenedores.

6. El proyecto valida y mantiene las lógicas estandarizadas de educación y no se hace cargo de los efectos del Simce en las escuelas ni en los currículos pedagógicos. Es decir, los mantiene intactos.

7. La NEP no garantiza ni asegura recursos para que las deudas previsionales y salariales de los docentes, sean íntegramente canceladas antes del paso desde los municipios a los servicios locales. El Colegio de Profesores ha denunciado que esto va a generar una deuda histórica 2.0 y eso es demasiado grave como para soslayarlo

8. Cabe consignar que el 14 de junio, tras meses de difusión de la ley, el Colegio de Profesores realizó una Consulta Nacional Docente donde participaron casi 50 mil profesores colegiados y no colegiados, en que en un 80% de los maestros rechazó el proyecto.

9. Sorprende que la declaración de Revolución Democrática no haya considerado los antecedentes mencionados ni tomado en cuenta la opinión y puntos de vista, en este caso del mayor gremio del país, lo que da cuenta de una forma de acometer las demandas sociales sin sus actores reales. Más aún tratándose de un partido político que surge al fragor de los movimientos sociales, pretendiendo ejercer ahora, su acción política pasando por sobre los mismos.

10. Es conocido que nuestra candidata Beatriz Sánchez, junto a los voceros del Frente Amplio en ese momento: Tomás Hirsch y Manuela Veloso, en reunión con miembros de la directiva del Colegio de Profesores, manifestaron explícitamente su apoyo a la postura crítica que manifestó la directiva del Colegio de Profesores, antes de la consulta que se realizaría días después.

Aspiramos a que en el Frente Amplio podamos implementar políticas que recojan las demandas de los movimientos sociales y/o los represente.