Chile increible: Piñera, ministros, FF.EE., PDI, militares… todo el Estado contra los secundarios

por Carlos Reyes P./ La Tercera.

Las palabras del Mandatario se dieron minutos después que la ministra de Educación, Marcela Cubillos, realizará un punto de prensa para referirse a ese hecho.

El Presidente Sebastián Piñera se refirió a la suspensión de la PSU de Historia esta tarde a raíz de la filtración de una de las versiones del facsímil del examen.

A través de Twitter el Mandatario aseguró que “297 mil jóvenes debían rendir PSU, pero más de 80 mil no pudieron porque un grupo de violentistas les arrebató ese derecho”.

Para añadir que “los violentistas serán juzgados y sancionados por la justicia y los estudiantes tendrán otra oportunidad de rendir la prueba e iniciar una nueva vida en la educación superior”.

Las palabras de Piñera se dieron minutos después que la ministra de Educación, Marcela Cubillos, realizará un punto de prensa para referirse a ese hecho.

La titular de la cartera le pidió al Demre investigar filtración de la prueba, aclarando que los exámenes ya rendidos son “100% válidos”.

En tanto, el Cruch definirá este jueves el futuro del examen, el cual hasta ahora está en calidad de “pendiente”.

Apareció Cubillos: ministra confirma que desde el próximo año Mineduc se hará cargo del proceso de admisión para la educación superior

por El Mostrador.

Hasta hoy Marcela Cubillos no había dado declaraciones, un punto que tenía incómoda a La Moneda, donde insistían que en el marco de un evento como el de la PSU, la jefa de cartera debería marcar presencia. Pero la ministra reapareció esta tarde con un discurso duro, anunciando querellas contra los responsables de los hechos de violencia –apuntando directamente a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES)- y endosando toda la responsabilidad del proceso al Consejo de Rectores (Cruch) y al Demre. En un tono similar se pronunció el Presidente Sebastián Piñera, quien vía Twitter hizo una condena contra los “violentistas que les arrebataron el derecho” a rendir la PSU a más de 80 mil jóvenes.

A la ministra de Educación Marcela Cubillos se le había criticado por mantenerse absolutamente al margen del proceso de PSU 2020. Sin embargo, esta tarde, luego de la suspensión de la Prueba de Historia a nivel nacional, y la seguidilla de incidentes que obligaron a cancelar la rendición de los otros tests en más de 100 establecimientos, la secretaria de Estado apareció con una declaración pública.

Hasta hoy Cubillos no había dado declaraciones, un punto que tenía incómoda a La Moneda, donde insistían que en el marco de un evento como el de la PSU, la jefa de cartera debería marcar presencia. Pero su silencio duró solo hasta esta tarde, cuando la ministra, acompañada del subsecretario de Educación Superior Juan Eduardo Vargas, reapareció con un discurso duro, anunciando querellas contra los responsables de los hechos de violencia –de los que apuntó directamente a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES)- y deslindando responsabilidades.

Lo anterior, porque fue enfática en recordar que el Mineduc no es responsable del actual proceso, sino que el sistema está en manos del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la Universidad de Chile y el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Cruch) y que solamente desde el próximo año el sistema quedará a cargo de su cartera.

“Acá no hubo encapuchados ejerciendo violencia, hubo personas con nombre y apellido que llamaron a boicotear un proceso”, dijo la ministra, quien anunció que el Mineduc respaldará las querellas que interpondrá Interior y organizaciones de apoderados.

Es más, Cubillos apuntó al Ministerio Público, insistiendo en que “la violencia tuvo cara y tuvo nombre. Acá hay voceros y organizaciones como la ACES que llamaron a ejercer la violencia. No hay disculpas por parte de la Fiscalía para hacer valer responsabilidades”.

En un tono similar se pronunció el Presidente Sebastián Piñera, quien vía Twiter hizo una condena a la violencia. “297 mil jóvenes debían rendir PSU, pero +de 80 mil no pudieron pq un grupo de violentistas les arrebató ese derecho. Los violentistas serán juzgados y sancionados x la Justicia y los estudiantes tendrán otra oportunidad de rendir la prueba e iniciar una nueva vida en Ed. Superior”, dijo.

Toda la responsabilidad al Cruch y al Demre

La ausencia de Cubillos en la crisis había abierto todo un flanco para el Gobierno. De hecho, una exministra de Educación, como Mariana Aylwin, la emplazó por estar “muy ausente y no ha ejercido ningún liderazgo en esta crisis”. Por su parte, el presidente del Senado Jaime Quintana (PPD), también puso el foco en su falta de protagonismo al plantear que “no se había visto nunca a una ministra de Educación desentenderse de todo un proceso de admisión”.

Pero la ministra insistió en su estrategia de endosar toda la responsabilidad a los actuales responsables del proceso, esgrimiendo la tesis de que no quiso “interferir en un proceso cuya vocería está a cargo de las entidades responsables del sistema y de la gestión de la PSU”.

En esta línea fue insistente en que el Demre y el Consejo de Rectores tienen a cargo –hasta este año- el sistema de admisión universitaria y que sólo desde la próxima versión el proceso será responsabilidad de la cartera.

“Este es el último año en que el Mineduc no tiene responsabilidad en el sistema de admisión a la educación superior”, dijo enfática la secretaria de Estado, quien en este contexto además exigió al Demre una investigación a fondo por la filtración de la prueba de Historia.

Por su parte, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, señaló al respecto que “tenemos el mandato del Presidente, ahora que el sistema de admisión pasará a ser administrado por nosotros, de hacer los cambios que no se han hecho durante tantos años que permitan tener una prueba y un sistema de admisión más justo. Desde el año pasado hemos convocado a comités de acceso y trabajado con expertos de todo el país porque nosotros sí vamos a impulsar cambios que comenzarán a concretarse desde el proceso de admisión 2021”.

Vargas agregó que “este es un trabajo serio que hemos hecho apegados al itinerario establecido en la ley de Educación Superior aprobada durante el Gobierno anterior. En abril del año pasado convocamos a los comités técnicos de acceso para el nuevo sistema tanto en el sector técnico profesional como para el sector universitario. Hemos trabajado en conjunto desde entonces, revisando estudios y escuchando a más de una veintena expertos y organizaciones”.

Militares disparan balines a estudiantes secundarios en San Fernando.

por San Fernando Noticias

Esto paso el día de hoy [martes 7 de enero de 2019] en San Fernando..

Cuando los jóvenes se manifestaban camino a la plaza, Ejército de Chile sale de su cuartel y dispara con balines de goma a jóvenes y menores DE EDAD; este hecho ocurrido tras manifestación al rechazo DE LA PSU.

Brutal atropello de auto policial a joven en cercanías del colegio Santiago de Pudahuel.

por The Clinic /07 de Enero, 2020.

El hecho ocurrió en el contexto de las manifestaciones contra la PSU.

Balance:

ACES tras movilizaciones contra la PSU: “El Demre y el Cruch perfectamente la pudieron haber aplazado”.

Los voceros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Ayelén Salgado y Víctor Chanfreau, realizaron un balance por las protestas contra la Prueba de Selección Universitaria.

En el marco de la segunda y última jornada de rendición de la PSU, la que estuvo marcada por las movilizaciones lideradas por grupos de estudiantes secundarios y que terminó con la prueba de Historia suspendida luego de que se filtrara, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) entregó su balance.

Ayelén Salgado, vocera ACES, destacó que “han sido más de 10 las generaciones que han estado luchando para el fin de la prueba” y que “por fin este año se pudo instalar que esta prueba discriminadora y segregadora no se puede rendir nunca más”.

“El Demre y el Cruch perfectamente pudieron haber aplazado la PSU y la pudieron haber cancelado y haber buscado otro método de ingreso, pero los sobrepasó el no escuchar al pueblo, como lo han hecho siempre las autoridades de nuestro país, pero aun así salimos a la calle los secundarios junto al pueblo para decir fin a la PSU”, criticó la vocera.

En la misma línea, destacó que “hoy le decimos fin a la PSU, no solo porque es nefasta, porque no es pedagógica, es segregadora, sino por todo lo que significa y todo lo que viven al rededor de la PSU los hijos de los trabajadores y trabajadoras dependiendo si la dan o no y cuánto afecta a sus vidas”.

Junto a esto, cuestiona que “de las 295 mil estudiantes que dan la PSU, sólo el 41% entra a la universidad, y entiendo la preocupación de los padres y madres que tanto se ha avalado en la prensa, entendemos que quieran que den la PSU, pero estamos preocupados porque todos y todas podamos entrar un día a la universidad quienes queramos entrar a la educación superior“.

Finalmente, Salgado sentencia “que se haya cancelado la prueba de Historia no es un triunfo para los estudiantes secundarios, sino para el pueblo en su conjunto que se pudo filtrar la prueba y difundirse”.

En tanto que sobre el actuar de Carabineros durante estas jornada, otro de los voceros de la ACES, Víctor Chanfreau, comunicó que “denunciamos con fuerza” que en las movilizaciones “han habido más de 100 estudiantes detenidos”.

“Tenemos claro que esto es responsabilidad de quienes los han mandado: autoridades educativas que poco saben de educación y sólo saben, como se vio demostrado con aula segura, reprimir a los estudiantes que nos estamos manifestando“, agregó.

Además, adelantó que “no les tenemos miedo, no vamos a parar las movilizaciones por una supuesta demanda ni por amenazas, detenciones, torturas y violaciones a los DD.HH. que están realizando. Los secundarios y el pueblo en su conjunto van a seguir movilizados en la calle y es el camino que tenemos claro hay que seguir”.

Por otra parte, Chanferau sostuvo que realiza un “balance exitoso, son más de 150 las sedes en que se suspende la PSU” y destaca que en ese contexto “se logra que se suspenda y cancele la PSU de historia“.

Junto a lo anterior, califica como “histórico que los secundarios nos hemos vuelto a juntar y demostramos de lo que somos capaces, como el 18 de octubre y las semanas previas con las evaciones a los metros”.

Finalmente, sentencia que el proceso de movilizaciones ha sido “exitoso porque nos unimos y nos supimos movilizar juntos contra la educación de mercado en general y su expresión más clara, como lo podía ser la PSU”.

Fuera de la institucionalidad: Quién es Víctor Chanfreau, vocero de la Aces y líder de las “funas”.

por Andrés Muñoz y Antonia Fava/ La Tercera.



Ayer en la mañana, Víctor Chanfreau (18), vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), llegó hasta el colegio República de Siria, local de rendición que el Demre le asignó para dar la PSU. Sin embargo, Chanfreau no fue con la intención de dar la prueba de Lenguaje, que empezaba a las 9 de la mañana. Su objetivo fue ser parte, o liderar, una de las tantas “funas” que su organización llamó a realizar ayer y hoy en todo el país en contra de la prueba de selección.

Finalmente, fueron 86 los establecimientos donde ayer se impidió la correcta rendición de la prueba, afectando así a 42 mil personas, un 14% de los que estaban inscritos para dar el test.

Víctor, en tanto, ha alcanzado notoriedad en las últimas semanas en su rol de vocero de las manifestaciones y también por su discurso “fuera de la institucionalidad”, como él mismo lo define. “Hasta que no veamos soluciones concretas no vamos a dejar de movilizarnos en contra de esta prueba segregadora universitaria”, comenta Chanfreau, que acaba de egresar del liceo Manuel de Salas, a La Tercera PM. Y agrega que la jornada de ayer fue un “éxito” ya que, según su cálculo, 140 establecimientos tuvieron que suspender la rendición

¿Qué le dirías a los estudiantes que pueden compartir algunas de las demandas pero que querían rendir la prueba?

Nosotros vimos, ayer y hoy, que no había enfrentamientos entre estudiantes que querían darla y los que no. Eso lo quisieron vender las autoridades. Lo que vimos era que había empatía, solidaridad, porque entendemos que la lucha colectiva va primero. Entendemos el miedo o la frustración que puede existir, pero este es un cambio para todos, no solo para los más ricos.

¿Qué te gustaría estudiar en la universidad?

Aún no lo defino.

Hace dos años que el dirigente secundario usa su apellido materno en primer lugar. Harambour es su apellido paterno pero, según cuenta, hace dos años decidió invertirlos para “homenajear” a su abuelo Alfonso Chanfreau, detenido desaparecido en 1974.

Militante del MIR y estudiante de Filosofía en la Universidad de Chile, agentes de la DINA lo detuvieron y lo enviaron al centro Londres 38, donde fue torturado. “Lo del apellido es un homenaje a mi abuelo, a mi familia. Aún no encontramos a mi abuelo, aún no hay un juicio justo, aún no hay pena para los violadores a los Derechos Humanos”, comenta Víctor.

De hecho, la exPresidenta Michelle Bachelet, en el primer año de su segundo mandato, en 2014, participó de un homenaje a Alfonso Chanfreau realizado en el colegio Gabriela Mistral en la comuna de Independencia, donde contó la cercanía que tenía su exesposo con el desaparecido estudiante. “Así que para mí también tiene un hondo sentido personal. De Alfonso nunca tuve la oportunidad de conocerlo, pero el padre de mi hija Sofía (Henríquez), que también es un ex gabrielino, siempre dijo que era el mejor amigo que él había tenido”, expresó Bachelet en esa oportunidad.

La funa al Frente Amplio

En abril del año pasado, Chanfreau fue elegido en una asamblea de la Aces como uno de los voceros junto a Ayelén Salgado. Según relata, esto se realiza a mano alzada, donde cada estudiante tiene un voto. En marzo de este año, asegura, se hará un cambio de las vocerías en otra “asamblea abierta” y ahí también podría ser la instancia donde la Aces tome postura de cara al plebiscito constitucional del 26 de abril.

Pero Chanfreau viene participando en varias manifestaciones y funas desde el 18 de octubre. Dos días después del acuerdo del 15 de noviembre, donde se firmó el pacto por una nueva Constitución y por la Paz, Chanfreau se encontraba en Plaza Italia. Según relata, al ver que miembros del Frente Amplio estaban llegando al lugar para dar un punto de prensa, junto a otros manifestantes, se acercaron para gritarles y expulsarlos del lugar.

“Nos engañaron, traidores, nos vendieron (…) ¿Qué hacían sentados con Felipe Kast?”, les gritó Chanfreau a varios representantes del Frente Amplio que se encontraban el lugar, entre ellas, la excandidata del bloque Beatriz Sánchez y las diputadas Catalina Pérez (presidenta de RD), Natalia Castillo (RD) y Claudia Mix (Comunes).

Consultado por esta funa, Chanfreau señala que se hizo porque “no creemos en esta vieja política que no escuchan a las bases y simplemente hablan de sus intereses partidarios”. “Era inaceptable que firmaran un acuerdo con la UDI, los mismos que fueron cómplices de asesinatos de tantos compañeros en dictadura, entre ellos, mi abuelo”, agrega el vocero de la Aces.

Las diferencias entre Aces y Cones

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios surgió el año 2000 de cara al “Mochilazo”, protestas que buscaban frenar la eliminación de beneficios estudiantiles como el precio del transporte. La Aces logró instalarse como la organización líder, siendo una de las protagonistas en 2006 de la revolución Pingüina.

En 2011 vinieron los problemas. La asamblea se dividió en dos facciones: una institucionalista, que creía necesario el diálogo con el mundo político, y otra más revolucionaria. A raíz de esto se produjo un quiebre y apareció en escena la Cones (Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios), que busca ser una alternativa de organización más cercana al diálogo con las autoridades políticas.

Desde el 18 de octubre pasado, las diferencias se profundizaron más aún. La Aces decidió dejar de participar de la mesa de Unidad Social, donde compartía espacio con la Cones desde julio, por los intentos de diálogo que tuvo la organización con La Moneda. “No podemos mantenernos en un espacio que no se declara ‘independiente de la política institucional”, declararon a través de las redes sociales.

Las formas de organización son distintas. En la Cones las vocerías se eligen en encuentros entre federaciones estudiantiles de todo Chile. Por su parte, la Aces realiza asambleas donde se vota a mano alzada por los representantes y no creen en el voto institucional. Según comentan exdirigentes secundarios, actualmente ambas coordinadoras tienen una baja representatividad en el universo de instituciones escolares del país.

