Chile – Empresarios salmoneros de Magallanes presionan para cooptar y establecer negociaciones no deseadas por las comunidades locales

http://www.ecoceanos.cl/2018/12/empresarios-salmoneros-de-magallanes-presionan-para-cooptar-y-establecer-negociaciones-no-deseadas-por-las-comunidades-locales/

Luego de hacer Lobby político para debilitar la Ley Lafkenche y bloquear la tramitación de los Espacios Marino Costero de los Pueblos Originarios, las compañías salmoneras han establecido una estrategia para cooptar a las comunidades y presionarlas para establecer negociaciones que las agrupaciones no desean.

Punta Arenas, 17 de diciembre de 2018. (Ecoceanos News)– La mega industria salmonera está imponiendo una agresiva expansión territorial en las costas de la región de Magallanes para cuadruplicar su producción de salmónidos en los próximos años. Para defender esta expansión, los empresarios también están implementando una estrategia para cooptar y neutralizar la resistencia de la ciudadanía y comunidades locales, lo cual se evidencia en las acciones de sus ejecutivos que realizan un acercamiento asistencialista a la población local y organizaciones sociales, para utilizarlas con fines propagandísticos frente a los consumidores e importadores en los mercados internacionales.

Pero las movidas de los salmoneros también se orientan a la clase política ya que un activo lobby sobre funcionarios de gobierno y parlamentarios logró el año pasado eliminar la protección ambiental para las aguas circundantes al recientemente creado Parque Nacional Kawésqar, zona estratégica para la entrega de nuevas concesiones salmoneras.

La patronal salmonera nacional, SalmónChile, y la Asociación de Productores de Salmón de Magallanes, ahora están impulsando la neutralización de la Ley Lafkenche, y así eliminar las solicitudes de Espacios Marino Costeros de Pueblos Originarios (EMCPOs), que han presentado las comunidades Kawesqar.

Para esto, ejecutivos de las empresas han realizado acciones directas con dirigentes y representantes de comunidades, centros educacionales y municipalidades para dar a conocer sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial. Pero además han presionado a dirigentes para sostener estas reuniones, las cuales varias comunidades rechazan.

Así queda en evidencia, por ejemplo en una carta a la que tuvo acceso radiodelmar.cl, donde Oscar Garay, gerente de Farming de la compañía Salmones Magallanes, presiona insistentemente a Leticia Caro de las comunidades kawesqar Nomades del mar para establecer negociaciones. Garay señala que “comprendo que existe una mala imagen de la industria por cosas que han pasado en otras regiones”, pero “nosotros, le guste o no a algunos, también hacemos uso del territorio, el que el Estado Chileno otorgó en concesiones”.

Frente a la negativa de la dirigente Kawesqar de establecer conversaciones y de las críticas a las compañías salmoneras, Garay señala de manera populista que “yo tampoco quiero que vengan más empresas y hayan muchas salmoneras porque entiendo perfectamente que trae muchos elementos asociados como más barcos, barcazas, viajes marítimos, gente trabajando en el mar, etc que perturba, por su sola presencia al entorno cuando es en demasía. Creemos que con las empresas que están ya es suficiente”.

La afirmación de Garay es falsa, ya que su empresa Salmones Magallanes fue comprada primero por la mega salmonera AquaChile, la que ya había adquirido a la salmonera FríoSur. Semanas mas tarde, ambas fueron adquiridas por Agrosúper, holding externo a la región de Magallanes de propiedad de Gonzalo Vial (Ver: http://www.natalesonline.cl/2018/09/10/agrosuper-el-gigante-que-viene-a-magallanes/)

En su sitio web Salmones Magallanes afirma que “Nos comunicamos y actuamos de forma honesta, planteando nuestras ideas e inquietudes de forma transparente a quien corresponda. Trabajamos con honradez…,”.

La presente denuncia deja en evidencia la actual estrategia de compra de comunidades y dirigentes locales de parte del empresariado salmonero, así como el fallido intento de cooptación de las comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, realizada por este operador regional de la industria salmonera.

Ver:

1.Carta de Oscar Garay – Salmones Magallanes

Asunto: solicitud de reunión

De: Oscar Garay

Para: Leticia Isabel Caro Kloger

Estimada Señora Leticia:

Soy Oscar Garay, de Salmones Magallanes. Le agradecería pudiese darme la posibilidad de reunirnos. Ojalá este semana, ya que la próxima no estaré en la región. La semana pasada María Eugenia Aguayo, nuestra encargada de Relaciones públicas y relacionamiento comunitario la estuvo ubicando. El tema es acercamiento, que conozca nuestra realidad y posibilidad de acuerdo de cooperación. Yo iría para Punta Arenas, ideal si puede ser este miércoles en la tarde o jueves a cualquier hora del día.

Saludos cordiales

Oscar Garay K

Carta 2. Respuesta de Leticia Caro – Comunidad Kawesqar Grupos Familiares Nómades del Mar

De: Leticia Isabel Caro Kogler

Para: Oscar Garay

Enviado: martes, 9 de octubre de 2018 23:18

Asunto: Re: solicitud de reunión

Sr. Garay,

Lo primero es que no comprendo por qué quiere juntarse conmigo, ya que creo que no tenemos nada en común. Lo segundo es que sí conocemos la realidad de la industria. Por esa razón no existen posibilidades de una reunión. Lo tercero es que, como indígenas Kawésqar que hacemos uso del territorio, no veo en que nos beneficia un convenio de cooperación.

No tenemos en lo absoluto ninguna intención de acercamiento con la salmonicultura, pues ésta representa todo lo que vulnera los derechos ancestrales y de uso consuetudinario, además de la memoria de nuestros antepasados.

Somos respetuosos de la cosmovisión de nuestro pueblo, la que se encuentra centrada en el Mar como base de subsistencia y espiritualidad, la salud, memorias, patrimonio tangible e intangible. La protección del fondo marino además es la base que sustenta a las especies marinas que han convivido hace más de 15.000 años en la Patagonia con los Kawésqar, y otras culturas ya desaparecidas. Por éstas y otras razones, es preciso mencionar que no existe ninguna posibilidad de convenios de cooperación, ni nada que a los sinónimos de estas palabras recurra.

De igual manera me despido de manera cordial, esperando quede clara nuestra forma de ver el mundo y nuestra postura frente a su solicitud.

Leticia Caro K.

Representante de la Comunidad Kawesqar Grupos Familiares Nómades del Mar



Carta 3. Respuesta de Oscar Garay

Estimada señora Leticia:

Sinceramente creo que no nos conoce realmente. Cree conocernos a través de una visión distorsionada que otra gente le ha comentado. Pero no hemos tenido la oportunidad de conocernos directamente y hablar cara a cara. Mi única intención es que nos conozca directamente y usted por si misma pueda sacar sus propias conclusiones. Realmente creo que se sorprendería que tenemos muchas más cosas en común de lo que usted piensa.

A mi también nos interesa la protección del mar. También consideramos el mar como base de la subsistencia de los pueblos de la humanidad. Y soy respetuoso de la cosmovisión holística e integral que tiene la comunidad Kaweskar y que tienen muchos pueblos ancestrales.

Nosotros, le guste o no a algunos, también hacemos uso del territorio, el que el Estado Chileno otorgó en concesiones, que de hecho son partes bien pequeñas y acotadas. Nosotros no extraemos nada del mar. Nosotros cultivamos el mar. Sembramos y cosechamos.

Yo tampoco quiero que vengan más empresas y hayan muchas salmoneras porque entiendo perfectamente que trae muchos elementos asociados como más barcos, barcazas, viajes marítimos, gente trabajando en el mar, etc que perturba, por su sola presencia al entorno cuando es en demasía. Creemos que con las empresas que están ya es suficiente.

Y en todo caso, aunque quieran venir más empresas, en la zona tampoco hay mucho espacio dada la zonificación que hubo el 2011 y redujo las áreas aptas para la acuicultura. La gente que dice que hay 900 solicitudes corriendo eso es falso, actualmente quedan 284 de las cuales ya están con causa de rechazo 251, así que con posibilidad de salir no creo que queden más allá de 30. Y eso creo que es positivo para todos.

Comprendo que existe una mala imagen de la industria por cosas que han pasado en otras regiones. Muchas cosas son falsas y algunas también ciertas, pero aquí en Magallanes se han extremado las precauciones para que el impacto sea el mínimo.

Yo no le pido que me crea que somos perfectos, pero si creo que es bueno y sano que nos conozca y ojalá nos visite y vea con sus propios ojos como trabajamos en la región y el real impacto que producimos y luego usted juzgue por si misma. Y si creo que generar un acercamiento podría ser beneficioso para usted y su gente. Es parte de nuestra responsabilidad social el poder cooperar y ayudar a las comunidades en donde estamos insertos.

Le saluda afectuosamente

Oscar Garay

Me gusta: Me gusta Cargando...