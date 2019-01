por Vladimir Safatle

Es necesario hacer callar a quien no acepta la vida impuesta por el nuevo gobierno. Asumió en Brasil el primer gobierno electo de la extrema derecha. Con él, no hay negociación alguna posible. Ni él busca alguna forma de negociación con aquellos que no comulgan con sus credos, que no alaban a sus torturadores y que no creen que “es duro ser patrón en Brasil”.

