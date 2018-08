Juan Luis Berterretche *

Santa Catarina, agosto de 2018

En los primeros días de agosto de este año las mineras Vale S.A. y BHP Billiton anunciaron que esperan cerrar en 2025 la reparación de los daños causados con el rompimiento de la represa en Mariana (Minas Gerais) diez años después del desastre. Para eso estiman gastar R$ 12 billones lo que corresponde a menos del 8 % de la cifra que el Ministerio Público Federal exigía a las empresas -R$ 155 bilhões- en el Término de Transacción y Ajuste de Conducta (TTAC) firmado con ellas en 2016.

Las manipulaciones de las empresas mineras involucradas en el desastre del Rio Doce lograron postergar hasta 2018 cualquier iniciativa respecto a encarar su responsabilidad en el crimen ambiental. Pero había una actividad internacional cuya sede era Brasil que impedía posponer indefinidamente el tema: recordemos que Brasil era sede del VIII Foro Mundial del Agua que se desarrolló en Brasilia en marzo de este año.

Esa fecha impostergable era imposible que no tratara el desastre de Mariana, el peor en la historia de Brasil en una cuenca fluvial, y quizá el más perjudicial para las poblaciones afectadas en todo el continente americano. Los participantes internacionales querrían saber que se estaba haciendo para encarar el asombroso desastre minero. De modo que lo mejor sería enfrentar y preparar una escenificación potable de la situación.

Y eso fue lo que montaron para el VIII. Foro Mundial del Agua. De ahí que la Fundação Renova, una iniciativa de la Vale y la BHP Biliton controladoras de Samarco, (un join venture o acuerdo empresarial de las mineras responsables de la catástrofe), se adelantaron a registrar esa institución cuatro meses después del desborde de agua barro y desechos químicos de noviembre del 2015 con el objetivo de controlar directamente la situación financiera, política y social que se desplegaría luego de la firma del primer Término de Transacción y Ajuste de Conducta (TTAC) cuando el estado debió intervenir bajo presión social, de inmediato al colosal crimen ambiental.

En los años en que las mineras fueron postergando encarar soluciones a la inundación y sus destrozos, la Fundação Renova se presentó como una iniciativa de cierto modo independiente de los causantes directos del crimen, que administraría toda la inversión que deberían volcar los responsables para la recuperación ambiental.

Se nombró un director-presidente de Renova, Roberto Waack, con ciertos antecedentes dudosos de ambientalismo. Era un biólogo, empresario de Amata, una empresa que se propuso administrar una floresta estatal como un negocio atrayente y lucrativo y “con todas las garantías ambientales”.

Ahora con su responsabilidad en Renova está encargado de hacer potables todas las iniciativas de una Fundación que en lo esencial, pretende reducir los costos para las acusadas corporaciones mineras.

Y durante el VIII Foro del Agua con representantes internacionales de todo el mundo, presentaron a la Fundação Renova como la vedete de superación del desastre y un instrumento ampliamente democrático para encarar las soluciones a una catástrofe ambiental. “Son más de 70 organizaciones juntas con el objetivo de dirigir, monitorear y elevar el debate sobre la recuperación” afirmo Waack. Y agrego: “Además, existe un consejo consultivo que trae la voz de quien fue afectado, un panel de especialistas y la curaduría del Ministerio Público, siendo que el proceso pasa por una auditoría independiente.”

Un nuevo Término de Transacción y Ajuste de Conducta (TTAC)

El 25 de junio de este año luego de sucesivas postergaciones las empresas firmaron un nuevo Término de Transacción y Ajuste de Conducta (TTAC) con los ministerios públicos y gobiernos estaduales y con eso, lograron que se suspendieran las acciones judiciales que corrían contra Samarco.

El acuerdo prevé que los programas de recuperación del Rio Doce planificados hasta ahora sean revisados. Es necesario tener claro que desde el desastre en 2015 es poco y nada lo realizado en términos de reparación ambiental real.

En la práctica, este acuerdo firmado hace menos de un mes es una revisión de los términos aprobados en 2016 entre las mineras y el Gobierno Federal, y los gobiernos estaduales de Minas Gerais y Espírito Santo, ahora sin la participación del Ministerio Público Federal (MPF). Que en realidad era la preocupación central de las mineras: que el MPF el más exigente con la responsabilidad de ellas, no tuviera intervención en los acuerdos. Recordemos que en 2016 se vivía todavía en la era “lulista”, aunque ya mucho más accesible en beneficio de los intereses empresariales. Con el TTAC actualizado se suspendió una demanda civil de R$ 20.000 millones (US$ 5.300 millones) interpuesta por la Unión de Estados contra las mineras, que aún no había sido homologada por la Justicia. Como siempre la “Justicia” brasileña colaborando con los intereses empresariales que, por el momento solo estaban interesados en postergar cualquier resarcimiento a los múltiples afectados por el enorme siniestro.

El nuevo TACC suspende pero no extingue la demanda civil de R$ 155.000 millones (o R$ 155 bilhões en portugués o US$ 41.000 millones) impuesta por el MPF en 2016 contra las mineras. Esto no quiere decir que es posible que de alguna forma acaben pagando lo que firmaron en 2016.

La idea es que, dentro de dos años, se haya firmado un tercer y concluyente (?) acuerdo donde las grandes cifras que se definieron inmediatamente luego de la tragedia se acomoden en definitiva a los intereses de Samarco.

Por el momento la Fundação Renova informó que dispondrá de R$ 12 bilhões que irían a cubrir las indemnizaciones individuales. Para Roberto Waack, diretor-presidente de Renova, ese valor es adecuado para el cumplimiento inmediato de indemnizaciones personales. Un tema sobre el que hasta ahora poco se había avanzado.

Según la información interesada de Waack hasta el momento -dos años y ocho meses después de la tragedia se pagó R$ 1 billón (R$ mil millones) en compensaciones. “El compromiso es la reparación integral”, dijo Roberto. Waack, el 26 de junio, cuando los afectados por el desastre empezaron a reaccionar contra el nuevo acuerdo del TACC. El ejecutivo de Renova dijo que el 16% (R$ 12 bilhões) del valor originalmente firmado será destinado solo a indemnizar las víctimas de los 29 municipios de Minas Gerais y Espírito Santo afectados por el trágico evento. “Hasta fin de año debemos concluir un gran volumen de esas indemnizaciones” afirmo Waack

El Ministerio Público desconforme

El nuevo acuerdo y los valores anunciados generaron críticas entre los procuradores del Ministerio Público. El procurador José Adercio Sampaio, coordinador de la Força Tarefa Rio Doce, del Ministerio Público de Minas Gerais, y uno de los principales críticos de las mineras, sintetizó el nuevo acuerdo: “Tengo una obligación de R$ 155 billlones, reconozco de esa obligación solo R$ 20 billones y estoy dispuesto a pagar R$12 billones.” “Ese es el escenario” “Estamos hablando de la recuperación de una cuenca hidrológica -la del rio Doce- que es la tercera en tamaño de todo Brasil. Es una tarea que como mínimo puede abarcar 20 o 30 años. Recordemos que al principio se habló que sería necesario la recuperación de 5 mil nacientes y afluentes del rio Doce, pero los estudios preliminares mostraron la necesidad de recuperar, solo en nacientes, 30 mil. Con esa magnitud y amplitud del problema que estamos encarando, es totalmente irrespetuoso querer imponer hoy plazos o valores estrictos”. Afirmó Sampaio.

Movimiento de los Damnificados por Represas -Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).

Hasta pocos días antes del VIII Foro del Agua, Roberto Waack denunciaba que existía un “ambiente de guerra” contra la Fundação Renova, y que resultaba muy difícil negociar con los representantes sociales de las víctimas del desastre ambiental. Hasta esa fecha todavía no integrados en cualquier organismo decisorio. En realidad desde el primer momento Renova fue identificada como un órgano que seguía las directivas de los criminales ambientales. Y por tanto no ofrecía ninguna garantía de imparcialidad.

Por otra parte en el organismo que toma las decisiones de la Fundação no existía espacio para las víctimas del desastre. Ya el Ministerio Público había sugerido que se integrara de “alguna forma” a los damnificados. En el VIII foro del Agua estuvo presente una oradora que habló en nombre de las víctimas, alguien cooptado de último momento para blanquear la imagen de la Fundação, en el evento internacional.

El Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) tiene una larga trayectoria en defensa de las víctimas en una extensa zona de grandes ríos represados, cuyos empresarios poco se interesan con los pobladores costeros y sus únicos e imprescindibles medios de vida. Por lo tanto el MAB tiene una gran experiencia en la lucha contra empresas abusivas.

Para el MAB la actuación de la Fundação Renova fue bastante similar a lo que conocen por experiencia de arbitrariedades empresariales. Thiago Alves del MAB denunció de inmediato que Renova “gasta más dinero cooptando personas envueltas en el proceso que dando efectividad a lo que se gasta.” “Estamos hablando de la construcción de una posibilidad de vida de los afectados por el crimen ambiental. Y no debemos centrarnos solamente en la experiencia de las poblaciones en las riberas del rio Doce sino de toda la sobrevivencia de los pobladores que dependen del rio Doce e incluso los que viven en ciudades.” “es también equivocado marcar un límite de años para la restauración de la cuenca.” Como intentan las mineras con la fecha límite del 2025″ Ante estas severas críticas el presidente de la Fundação Renova volvió a insistir que las cifras mencionadas por las mineras para las actividades indemnizatorias: se tratan de un “piso” y no de un “techo” definitivo.

Qué es esta nueva versión neoliberal de minería a cielo abierto

Contrariamente a la antigua minería, que se desarrollaba principalmente bajo tierra y en mucho menor volumen, es una extensa explotación de recursos naturales en la superficie del planeta. Para los países coloniales es un modelo de expropiación en gran escala de sus recursos naturales sin ninguna preocupación por las consecuencias que esto signifique para la naturaleza y el medio ambiente.

En general los residuos de la separación del mineral que se extraiga quedan depositados en enormes piletas en forma de lama retenida por diques. Esas piletas funcionan como bombas de tiempo, con la amenaza permanente de su rompimiento y liberación en derrames de barro contaminado que arrasen todo lo que encuentren por el camino. Ese fue el proceso desatado con la ruptura del principal dique de contención en Mariana.

En términos de explotación capitalista la minería en Brasil combina la expropiación de recursos minerales sin pagar al país ni un centésimo por la apropiación del mineral que se trate: todas desarrollan sus actividades en zonas francas donde están liberadas del sistema impositivo que rige en el país; incluso los transportes que utilizan para trasladar sus minerales a los puertos, como los trenes que llevan de la mayor minera de Vale S.A. en el estado de Pará -Ferro Carajas S11D- hasta su puerto oceánico en Sao Luis, se benefician del régimen de zona franca. De igual manera en Oriximiná, en la villa de puerto Trombetas, Mineração Rio do Norte (MRN) dedicada a la extracción de la bauxita, utiliza navíos graneleros que transportan el mineral hasta el puerto oceánico que también están bajo régimen de zona franca. Recordemos que Vale S.A. posee el 40% de las acciones de MRN.

A la vez que el trabajo necesario para realizar la separación del mineral, y toda la mano de obra utilizada en el proceso, se realiza a través de una extrema explotación salarial. Cuando se lanzaron los planes de esta nueva versión de minería hace más de tres décadas las promesas del gobierno y las mineras era que con ella llegaría el progreso y mejores condiciones de vida. A lo largo de los años de la actividad minera los pésimos indicadores socio-económicos existentes en dichas regiones no manifestaron cualquier alteración. En ninguno de los municipios vecinos a las mineras de Vale S.A. la renta per cápita de los trabajadores alcanzó el salario mínimo nacional. Como contrapartida se sufre allí la más amplia desforestación y son las regiones en donde más se asesinan campesinos en la lucha por la tierra. Expropiación y explotación son los únicos dos términos que se ajustan con perfección a la actividad de las mineras, provocando siempre además destrucción ambiental y violencia extrema contra las poblaciones.

Los actuales intentos de solución del derrame indican que las empresas no tienen planes para el destino del barro contaminado que se acumula indefinidamente en las explotaciones mineras en actividad. Cuando se rompió, en noviembre de 2015, la represa de Fundão, operada por Samarco en el distrito de Bento Rodrigues, en Mariana (MG), tenía 56,6 millones de m³ de lodo contaminado de rechazo del mineral de hierro. Como no tiene utilidad comercial, se acumula en enormes piletas y en “teoría” se resolverá su destino cuando finalice la operación industrial. En la realidad lo que interesa es la venta en el mercado internacional del hierro u otros minerales. Las mineras dejan de “presente” al país ese barro contaminado retenido en piletas inseguras.

De ese total mencionado, 39,2 millones de m³ se arrastraron desde Minas Gerais hasta el mar, llegando a la desembocadura en el océano Atlántico del río Doce, en Espírito Santo, y atravesando 29 municipios de los dos estados.

En caso de que se intentara una operación de retirar la lama acumulada, se trata de 1,8 millones de camiones. La caja de un camión carga 22 m3 en promedio, eso equivale a 15.680 piscinas olímpicas (con 50 metros de largo, por 25 metros de ancho y 2 metros de profundidad). O sea 2.500 metros cúbicos.

¿Y hacia donde se iba a transportar y depositar ese volumen de barro?

Obviamente ese problema no había sido previsto en la operación comercial. Lo que indica que el objetivo de las mineras al terminar la explotación sería dejar de “obsequio” al país esos millones de m3 de barro contaminado. Ahora los 400 técnicos contratados por la Fundação Renova para resolver los daños del derrame, comienzan a proponer soluciones.

Hasta ahora, Renova proyecta retirar solo 2 millones de m3 de barro del derrame en el depósito de agua de la hidroeléctrica Risoleta Neves, en Santa Cruz del Escalvado (M. Gerais). Renova compró una hacienda cercana a la hidroeléctrica. El lodo es dragado del que era depósito de agua y, por medio de una tubería, se envía el barro hasta la hacienda adquirida. Allí, es apilado de forma definitiva, formando una especie de morro de residuos. Serán en total 2 millones de m3 de lodo. A casi 3 años del desastre se están ubicando 5% de los 39,2 millones de metros cúbicos derramados en la cuenca del rio Doce.

Ha habido otros intentos de solución. En lo que se identifica como “trecho ocho” del derrame se plantaron 42 mil mudas de especies nativas en un área de 23 hectáreas, de las que sobrevivieron el 95%. Con esto se evita la erosión del suelo en la orilla del rio Doce y se impide el descenso del barro hacia el cauce del rio. Contribuyendo además con el retorno de la biodiversidad en áreas afectadas.

Renova proyecta la restauración de 40 mil hectáreas en toda la cuenca del río Doce: 10 mil hectáreas con el plantío de mudas y otras 30 mil hectáreas con manejo de regeneración natural. Y se está inclinando más a esta solución de recuperación de las áreas afectadas que al traslado del fango derramado. Se ha detectado también una fuerte regeneración natural de los bosques en muchas áreas. Como una respuesta positiva de la Naturaleza a los criminales ambientales de las empresas.

Toda esta dolorosa y delictiva experiencia de “nueva minería” demuestra que las mineras no solo dejan el agujero de su extracción mineral para el país, -como hemos mencionado varias veces en otras notas-, también en cada zona de donde arrasan con las riquezas minerales nos dejan peligrosas trampas de cuenta regresiva prontas para provocar nuevos desastres ambientales.

* Periodista e investigador uruguayo, miembro de la redacción del portal Desacato.info: http://desacato.info/

Referencias

VIII Foro Mundial del Agua 23/29 Marzo 2018

http://www.worldwaterforum8.org/en/news/final-release-8th-world-water-forum

https://www.fundacaorenova.org/es/noticia/participacion-y-conciencia-hidrica-pautan-debates-en-el-foro-mundial-del-agua/

Mineradoras estimam gastar 8% do que MP pediu para reparar danos em Mariana 05 08 2018

http://www.jornalfloripa.com.br/agencia/noticia.php?id=26766060

https://www.reddit.com/r/brasil/comments/93z23a/mineradoras_estimam_gastar_8_do

Me gusta: Me gusta Cargando...