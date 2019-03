BOLSONARO PERSONA NON GRATA EN CHILE/ BOLSONARO NON GRATO NO CHILE

BOLSONARO PERSONA NON GRATA EN CHILE

El Presidente Sebastián Piñera ha invitado al electo Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a visitar nuestro país. Bolsonaro ha declarado públicamente su admiración por el dictador Augusto Pinochet, validando expresamente la tortura y los asesinatos. Además, ha emitido declaraciones de marcado carácter racista, homofóbico y misógino. Por otra parte, ha propuesto restar a su país de los acuerdos internacionales que buscan frenar el cambio climático y recortar importantes derechos sociales. Por todo ello, y por las nefastas consecuencias que pueden tener para nuestro país y los países de la región los efectos políticos de la invitación de Piñera, la visita de Bolsonaro violenta la recta conciencia democrática del pueblo de Chile.

¡Manifestemos activamente nuestro repudio a esta innoble visita!

¡Declaremos a Bolsonaro persona non grata!

CIUDADANOS POR LA MEMORIA

Santiago, 4 de marzo de 2019.

Correo: ciudadanosporlamemoriaXXI@gmail.com

Twitter: @CiudadanMemoria

BOLSONARO NON GRATO NO CHILE

O presidente Sebastián Piñera convidou o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, para visitar nosso país. Bolsonaro declarou publicamente sua admiração pelo ditador Augusto Pinochet e validou a tortura e o assassinato patrocinados pelo Estado. Além disso, ele emitiu declarações de caráter marcadamente racista, homofóbico e misógino. Por outro lado, ele propôs retirar seu país de acordos internacionais que buscam conter a mudança climática e cortar direitos sociais importantes. Por tudo isso e pelas conseqüências desastrosas que os efeitos políticos do convite de Piñera podem ter para o Chile e os países da região, a visita de Bolsonaro é violentamente perturbadora para a consciência democrática do povo chileno.

Expressamos ativamente nosso repúdio a esta visita vergonhosa!

Declaramos Bolsonaro persona non grata!

CIDADÃOS PARA A MEMÓRIA HISTÓRICA

Santiago, 04/03/2019.

E-mail: ciudadanosporlamemoriaXXI@gmail.com

Twitter: @CiudadanMemoria

