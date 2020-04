América Latina: El Coronavirus contagió el Cronograma Electoral. Por Aida García Naranjo M.

El Coronavirus contagió el Cronograma Electoral



Aida García Naranjo Morales (*)



Vivimos un escenario de Coronavirus e incertidumbre, la actual cifra de casos positivos con el COVID19 en el mundo supera un (1) millón 680,500 casos , con un número de fallecidos superior a 102,000 personas, y a ello hay que sumarle: la emoción más antigua y poderosa que es el miedo. La ciudadanía está en la necesidad de escenarios positivos. Hoy por hoy, hay desenlaces qué pueden significar un costo de vida personal y familiar. La cuarentena lo más probable es que se extienda, al igual que otras medidas restrictivas, en la mayoría de países afectados por la pandemia. Habrá un reacomodo global en un mundo con múltiples transiciones

Si bien es cierto hay poco espacio para la política fuera del Covid19, en muchos países no sólo se eliminaron eventos públicos, fútbol y reuniones sociales, sino también elecciones.



Cuadro #1

Calendario Electoral de América Latina y Perú antes del Coronavirus



Elecciones Legislativas Perú (26 de enero). La Oficina Nacional de Procesos Electorales, establece prórroga para que los partidos políticos presenten su rendición de gastos de campaña para las elecciones congresales del 26 de Enero.

Elecciones Locales Perú (29 de Marzo). Elecciones complementarias en el distrito de Chipao. Ayacucho. (JNE. Suspende Elecciones Municipales Complementarias de Chipao, Ayacucho https://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Nota/8247.)



Plebiscito Chile (26 de abril)

Elecciones Presidenciales Bolivia (3 de mayo)

República Dominicana (17 de mayo)

Elecciones Legislativas Chile (26 de Octubre).La constituyente si se ratificaba en el plebiscito de Abril

Venezuela (Diciembre)

Otras elecciones locales México. Brasil , Chile , Paraguay Republica Dominicana, Uruguay y Costa Rica

Elaboración propia.11.04.20.



Fuentes : CSL, Coordinadora Socialista Latinoamericana; JNE, García Naranjo M, Aida.



La pandemia del coronavirus, tras golpear a China y a la Unión Europea, tiene como epicentro a EEUU, país con más infectados en el mundo. Nueva York se convirtió en el gran foco de la pandemia y en América Latina el Coronavirus está instalado ampliamente, alterando profundamente el panorama político y también el electoral de la región.



El pasado 29 de Marzo debieron realizarse elecciones locales en el distrito de Chipao, en Ayacucho; el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) , en virtud del estado de emergencia, dispuesto por el Poder Ejecutivo., suspendido las elecciones municipales complementarias, sin determinar nueva fecha.



La próxima semana debería haberse celebrado un plebiscito en Chile para decidir si se reforma o no la Constitución. Cuando se acordó convocarlo (noviembre de 2019) el centro de atención del país estaba puesto en la crisis política y social que se vivía. Seis meses después la pandemia se extiende por Chile y ha transformado todas las prioridades de este país y de otras de las naciones latinoamericanas.



Esta cita en Chile prolongaba (después de las legislativas peruanas y las municipales peruanas (distrital) y dominicanas) una serie de elecciones que deberían haber tenido lugar en la región a lo largo del año: En un solo semestre Chile, sin haber superado ninguno de los problemas que explican el estallido social del pasado octubre, ha cambiado sus prioridades radicalmente.



Por el momento, en el país andino la pandemia ha pospuesto las presidenciales. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia aplazó la celebración de las elecciones presidenciales que se debían realizar el 3 de mayo a causa de las medidas adoptadas en el país para enfrentar el Covid-19. No sólo ordenó la suspensión de todas las actividades de campaña electoral durante los 14 días de cuarentena decretados por el gobierno , sino que el tribunal anunció que definirá una nueva fecha para las elecciones tras consultar con los diferentes partidos políticos La mayoría de las organizaciones políticas bolivianas han respaldado el aplazamiento de las elecciones, salvo el MAS de Evo Morales, el partido al que las encuestas colocaban como favorito



En el Perú el calendario de las elecciones generales del 2021 debe ser modificado.



El Perú enfrenta la pandemia con un sistema de seguridad social mínimo y focalizado, el que ha tenido que desbordar; con un débil y abandonado aparato de salud desestructurado y sin recursos, al que se suman pobreza e informalidad. La crisis muestra todas nuestras carencias y la gran debilidad en que dejamos el Estado Peruano, que hoy nos juega una mala pasada con un saldo de 5,800 compatriotas contaminados y 169 fallecidos, solo por causa del COVID 19 al 11 de Abril ( cifras aun con subregistro) La llamada «técnica del martillo» no ha golpeado ( aun ) la curva hacia abajo del Coronavirus, pero sí de la economía, que hace uso de nuestras reservas fiscales. Habrá sin embargo siempre un lugar enorme para la esperanza y la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte.



Hoy es importante señalar que, en febrero del 2020, el JNE ya tenía un borrador de cronograma listo para los comicios. En efecto, de acuerdo al programa de Elecciones General del 2021, este 10 de abril es (era) la fecha límite para cualquier modificación en la normativa electoral. Y el 11 del presente mes está (estaba) previsto el cierre del padrón electoral y finalmente, el 20 de abril será (seria) el último día de plazo para que los partidos políticos se adapten a las nuevas reglas

Por otro lado, desde que se inicio el estado de emergencia por el COVID-19, el 16 de Marzo, el pleno del JNE no ha podido sesionar. De acuerdo al diario El Comercio, solo el magistrado Jorge Rodríguez Vélez presentó ante el Jurado Electoral una iniciativa para que se ampliara por 60 días, el plazo a partir del 13 de abril.

No nos cabe duda que la pandemia del coronavirus ha contagiado también el Cronograma Electoral Nacional y que tendrá incidencia en la modificación del calendario para el desarrollo de las elecciones generales del 2021. Pero la actual emergencia nos llevaría necesariamente a un escenario distinto y un cronograma diferente.

Según el artículo 82 de la Ley Orgánica de Elecciones, el presidente Martín Vizcarra debe convocar a comicios con 270 días de anticipación. Es decir, el inicio de la campaña sería normalmente el 17 de julio, y la primera y segunda vuelta el 10 de abril y el 30 de mayo del próximo año. Por lo que tendría que haber una nueva norma considerando la pandemia . No debemos olvidar el Art 178 de la Constitución Política del Perú , faculta al JNE a velar por la legalidad y realización de los procesos electorales

Cuadro #2

Cronograma Electoral según Borrador del Jurado Nacional de Elecciones

11 de Abril 2020 Fecha máxima para aprobar cronograma electoral

16 de Abril 2020 Plazo máximo de adecuación al nuevo reglamento de Inscripción de partidos políticos

28 de Abril 2020 Plazo máximo para convocatoria de elecciones primarias

04 de Mayo 2020 Plazo máximo dentro del cual los partidos políticos antiguos deben convocar a elecciones internas

15 de Julio 2020 Plazo máximo para que el presidente Martin Vizcarra convoque el proceso electoral 2021

02 de Agosto 2020 Dia de las elecciones internas

15 de Noviembre 2020 Dia de las elecciones primarias



Es en esa situación, que el Presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, invocó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a realizar cambios en el cronograma electoral de las próximas elecciones presidenciales en el Perú. Esto debido a la emergencia nacional que vive el país ante el incremento de casos de contagiados por el Coronavirus (COVID-19)

Según Merino de Lama “Lo que pasa es que este tema de la reforma electoral pasó a un segundo plano y en este momento, frente a la coyuntura, donde se ha ampliado la emergencia, la cuarentena, definitivamente los plazos -podríamos decir- están vencidos, entonces, invocaría al Jurado Nacional de Elecciones para que haga una modificación del cronograma electoral”, manifestó en Exitosa. “En principio creo que (el JNE) tendría la principal responsabilidad y luego nosotros como Congreso tendríamos que articular para que -en principio- podamos ver la modificación de esta norma que va a afectar a varios partidos políticos”, expresó Merino. Por último, Merino de Lama “sostuvo que tales modificaciones irán acorde con “la decisión política de todos los grupos parlamentarios” ya que la mayoría de bancadas saben que “más de la mitad de partidos políticos” no participaran (¿?) en las siguientes elecciones presidenciales el 2021. “No se ha planteado fechas tentativas, lo que se ha planteado es que dentro de la convocatoria que pueda hacer el presidente se puedan hacer algunas modificaciones que permitan darle apertura a los demás partidos políticos, agrupaciones políticas que en este momento no estarían en condición de participar”, agregó.

Escenarios deseables





Como se puede observar en el cuadro Nro.#3 , existen 19 partidos que no llegan a completar los 24, 800 militantes inscritos en su padrón partidario, el número exacto de los militantes que faltan por afiliar se puede observar en el Cuadro #3 (tercera columna) ; todo ello en un contexto de Estado de Emergencia , (ampliado hasta la cuarentena /40 días) que impediría para llegar a la meta establecida en la nueva Ley de Partidos, cuyo plazo , como se ha señalado anteriormente, vence el 16 de Abril del 2020, según la disposición establecida por el JNE , el 24 de Febrero , en que se emitió la Resolución 127-2020.



Particularmente considero que una ampliación del plazo (40 días) es insuficiente ya que muchos de los actuales partidos inscritos cuentan con un número largamente distante al actual requisito legal.



Véase en el cuadro Nro. 3 como hay organizaciones que solo cuentan con 4,413 militantes (Solidaridad Nacional), 5,761 (Avanza País), 6268 (Frente Amplio) y 6351 (Podemos Perú). Sin embargo lo importante es lo que hace la diferencia, entre Avanza País y Solidaridad Nacional y Podernos Perú y Frente Amplio, esto es, los dos últimos se encuentran en el Congreso, con bancada partidaria; por lo cual son los que podrían tener la posibilidad de promulgar nuevas normas en materia electoral.





Cuadro #4

Partidos con Bancadas en el Congreso y Numero de Curules por Organización Política









En este escenario probable se estaría poniendo fuera de la carrera electoral a los nuevos partidos que buscan inscribirse , por lo que no tendrían el plazo suficiente para cumplir con el requisito de la nueva ley, en tanto el Congreso, aplicaría esta Disposición Complementaria solo para los partidos ya inscritos.



Como ya vemos, el escenario deseable es que las fuerzas políticas con registro vigente que actualmente no cumplen con los requisitos de 24,800 afiliados presionen por la necesidad de la modificación del cronograma electoral y de la ley y ello, se aplique con un trato igual a los nuevos partidos, para ejercer en igualdad de condiciones derechos políticos fundamentales. Solo así se expresara un mecanismo de renovación de la clase política o nuevas organizaciones políticas inscritas, para participar en el proceso electoral 2021



La magnitud, la duración y la complejidad de esta pandemia, es también un escenario de disputa, de desafíos, de liderazgos y sobre todo de oportunidades. Abramos los espacios de Dialogo Nacional para hacer buena política, para salir de la naturalización del estado de emergencia y la militarización. Y….al «día siguiente», afírmenos una democracia plural y no volvamos a la normalidad porque esa «normalidad» excluyente porque era el problema y construyamos el Perú del Bicentenario.





(*) Ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social (11/04/2020) de Perú.



