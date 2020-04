El gobierno de los capitalistas globales es responsable

La mayor parte del planeta y la humanidad es gobernada en realidad por los magnates transnacionales de manera fáctica.

Ellos tienen culpa en las muertes, el encierro, la desorganización de las formas de sustento en la pandemia del covid-19.

Esta crisis del virus se había previsto, lo sabían y no hicieron nada.

– Se sabía que esto sucedería. En su advertencia al mundo de 1994, The Coming Plague, Laurie Garrett concluyó: “Mientras la raza humana lucha, luchando por un territorio cada vez más abarrotado y recursos más escasos, la ventaja se traslada a la cancha de los microbios. Son nuestros depredadores y saldrán victoriosos si nosotros, el Homo sapiens, no aprendemos cómo vivir en una aldea global racional que les brinde pocas oportunidades a los microbios”. La respuesta global a Sars-CoV-2 es el mayor fracaso de política científica en una generación. Las señales eran claras. Hendra en 1994, Nipah en 1998, el SARS en 2003, MERS en 2012 y Ébola en 2014. Covid-19 es causado por una nueva variante del mismo coronavirus que causó Sars. China quedó marcada por su experiencia de Sars. Cuando el gobierno se dio cuenta de que estaba circulando un nuevo virus, los funcionarios chinos no recomendaron lavarse las manos, una mejor etiqueta para la tos y la eliminación de los tejidos. Pusieron en cuarentena ciudades enteras y cerraron la economía. Richard Horton, The Guardian

Las condiciones peores para la propagación del virus son parte de su programa de beneficios concentrados en unos pocos y carencias para la mayoría.

– El sistema de sanidad de EEUU, un obstáculo para la lucha eficaz contra el coronavirus. 27 millones de personas sin seguro abandonadas a su suerte en plena crisis de COVID-19. El aumento del desempleo hace que muchos pierden tanto su trabajo como sus planes de seguro médico. Sputnik

– Datos preliminares de algunos estados muestran que los barrios afroestadounidenses y latinos están siendo más fuertemente impactados por el coronavirus. La tendencia subraya las desigualdades económicas y en el acceso a la salud en EEUU. Lorena Arroyo, Univisión

– El coronavirus está infectando y matando desproporcionadamente a los afroamericanos en gran parte de los estados del sur, una región donde los afroamericanos tienen más probabilidades de vivir en la pobreza y sufrir enfermedades crónicas. The Guardian

Su forma de explotar la naturaleza sin otro objetivo que el lucro es otro factor de la pandemia.

– «La emergencia de enfermedades zoonóticas está asociada con frecuencia a los cambios medioambientales», consecuencia de «las actividades humanas, desde la modificación del uso del suelo hasta el cambio climático», indicó el PNUE en un informe de 2016. Segun Gwenaël Vourc’h, vicedirectora de la unidad de epidemiología veterinaria de INRAE, un instituto de investigación público francés, «la destrucción de ecosistemas cada vez más numerosos multiplica los contactos» entre especies. La deforestación, la agricultura o la urbanización que modifican el equilibrio entre especies sirven de «puente» con los humanos, según los científicos. Según Anne Larigauderie esta tendencia se mantendrá y aumentará la frecuencia de las pandemias por las modificaciones del uso del suelo, «combinadas con el aumento de los intercambios comerciales y los viajes». Por eso se necesita una respuesta sistémica, según Gwenaël Vourc’h. «Más allá de la respuesta indispensable a cada epidemia, hay que reflexionar en nuestro modelo», según la experta, y en concreto «reflexionar sobre nuestra relación con los ecosistemas naturales y los servicios que nos proporcionan». En el mismo sentido Anne Larigauderie pide «un cambio transformador para encontrar una solución a esta tragedia mundial» para que los sectores económicos como las finanzas, la pesca, los transportes o la energía tomen en cuenta el medio ambiente. «Ya existen estrategias eficaces para controlar la mayoría de zoonosis» indicaba el informe del PNUE de 2016, pero el principal problema es la falta de inversiones. «La integridad de los ecosistemas es la base de la salud y el desarrollo humano», según el organismo de la ONU. RFI

Centrada en la búsqueda de la riqueza y el poder total la cúpula invisible a través de agentes utiliza la crisis para su proyecto geopolítico.

– El jefe de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió contra el uso político de la crisis tanto a nivel nacional como internacional. RT

– Este jueves, en una entrevista con la cadena local Fox News, el senador demócrata estadounidense por Carolina del Sur, Lindsey Graham, acusó a China de ser responsable de la crisis sanitaria que se vive en EE.UU. y aseguró que los partidos republicano y demócrata, en respuesta, impondrán en breve un severo castigo al país asiático. “Es el Gobierno chino y la manera en la que se comporta lo que ha conducido a esta pandemia. Quiero que nuestra respuesta a esto sea tan aplastante que China cambie su conducta”. Es China “la que debería estar pagando a EE.UU., y no al revés”, insistió el senador. Hispantv

– La Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China declaró que las autoridades de Taiwán están usando el nuevo coronavirus para obtener la independencia. Hispantv

La crisis como siempre le sirve para justificar traspasos públicos a sus cuentas.

– El fundador y director ejecutivo de la compañía de inversiones Social Capital, Chamath Palihapitiya, afirmó que la Reserva Federal de EE.UU. debe abstenerse de la financiación a multimillonarios y fondos de cobertura en el país y dejar que sean «eliminados» en medio de la pandemia. Que el apoyo financiero a la mayor parte de los estadounidenses es más importante en este momento. RT

Para aumentar su enriquecimiento ese poder debilita la educación, vivienda, salud, públicas favoreciendo el agravamiento de las pandemias. Con sus medios dominantes ha establecido masivamente una ideología del individualismo, el acatamiento pasivo, la despolitización, el consumismo bloqueando una cohesión social solidaria y disciplinada efectiva para enfrentar estas situaciones.

El gobierno de la minoría publicita sus éxitos productivos, científicos, tecnológicos, su democracia, sin hacerse cargo de su responsabilidad como autoridad superior de la civilización en su aldea global.

Miles de millones de personas nunca han decidido sobre la destrucción del clima, la contaminación de los océanos, la extinción de especies, la destrucción de selvas, el agotamiento de los minerales… Sí ellos.

Lo peor es no señalar a quiénes mandan como agravadores de un hecho natural como una pandemia por virus.

POR UNA CIVILIZACIÓN SOSTENIBLE SOLIDARIA

Mientras no haya movimientos y partidos civilizatorios todos ellos, como las masas ciudadanas, son conservadores.

Contacto: romulo.pardo@gmail.com

