Adultos mayores de Valparaíso demandan gratuidad de pasajes en locomoción pública

A través de la recolección de firmas y de diversas actividades culturales e informativas, agrupaciones de adultos mayores buscan “ser una voz más potente en la defensa de las personas mayores”.

La articulación de las luchas sociales es la única forma de ejercer mayor presión frente a la autoridad que, muchas veces, hace oídos sordos a sus justas demandas. Así lo han entendido diversas agrupaciones sindicales en la lucha contra el sistema de pensiones administrado por las AFP y el derecho a una jubilación digna; organizaciones estudiantiles y de docentes en la lucha contra las últimas reformas anunciadas por el Gobierno, para que se salde la “deuda histórica” y por el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad; y agrupaciones ambientales para denunciar casos de violación al derecho básico de vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación, entre muchas otras demandas.

Así también lo han entendido las organizaciones de adultos mayores en Valparaíso que hoy se han unido para exigir se respete su derecho a vivir con dignidad y seguridad y a tener acceso a recursos culturales, educativos y recreativos. Derechos que, debido a sus escuálidas jubilaciones, se ven coartados por el costo del transporte público.

En una declaración pública dada a conocer hoy, diversas organizaciones de adultos mayores señalaron que “al vivir en una de las regiones más envejecidas de Chile, nos ha llevado a la imperiosa necesidad de unirnos en un encuentro ciudadano, el que se ha propuesto como objetivo ser una voz más potente en la defensa de las personas mayores”.

El lanzamiento de esta campaña, denominada “Los adultos mayores se movilizan” se realizó en la Plaza Cívica de Valparaíso, espacio que se ocupará para un gran encuentro ciudadano el próximo martes 30 de julio, a partir del mediodía, con música en vivo, stands informativos y clases de tango, como una forma de visibilizar y sensibilizar a la población y para, como señala el comunicado, “solicitar a las autoridades pertinentes, en forma urgente, gratuidad de pasajes en la locomoción pública”.

La declaración, firmada por la Unión Comunal de Clubes de Adultos Mayores, la Asociación Chilena de Pensionados y Montepiadas, la Mesa Comunal de Trabajo para las Personas Mayores de Valparaíso, la Asociación Marina Mercante, el Comité Regional del Adulto Mayor-SENAMA, la Corporación Ferroviaria Santiago Watt, la Unión de Obreros Ferroviarios, la Sociedad Santiago Watt, la Sociedad de Profesionales Portuarios y la Sociedad Mutualista de Jubilados Portuarios, pone de relieve los diversos problemas que enfrentan, entre ellos “las dificultades propias de esta ciudad y las de esta región que, por su topografía, nos obliga a transitar difícilmente por sus calles”.

“Hemos aumentado como población”, continúa el comunicado, precisando que es la más avejentada y empobrecida, por lo que, “si en el país se promueve la ‘activa participación ciudadana’, se considera imperiosa la necesidad de la gratuidad en la locomoción pública para los adultos mayores”.

A su vez, las organizaciones afirman que “hemos logrado el apoyo efectivo de la ciudadanía, lo que se traduce en 17.000 firmas en la actualidad”, las cuales servirán para “apelar directamente a las autoridades del país, tanto gubernamentales como en el Congreso, a los señores senadores, diputados y consejeros regionales, a que apoyen nuestra petición de obtener gratuidad en los pasajes de la locomoción pública, por lo que se hace necesaria una modificación a la ley vigente que incluya gratuidad permanente de pasajes a las personas mayores”.

También hicieron referencia a la licitación del transporte público en la región, la cual se ha ido postergando desde el año 2011, situación considerada “de extrema gravedad ya que nos obligan a utilizar un sistema de transporte de pésima calidad”, precisando que, “independiente de la modalidad que se determine en el transporte público, se debe incorporar la gratuidad del pasaje a este grupo etario”.

CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS

La movilización de las agrupaciones de adultos mayores ha obtenido logros significativos, como el descuento de 50%, desde el mes de noviembre de 2018, en la tarjeta Metroval para personas que acrediten ser beneficiarios de la pensión básica solidaria o ingresos equivalentes, y, desde el 1 de mayo, la gratuidad en el pasaje de los ascensores de los cerros de la ciudad puerto para adultos mayores y estudiantes. Sin embargo, aún queda el tema pendiente de la gratuidad en el transporte público del Gran Valparaíso para pasajeros de la tercera edad, situación que esperan revertir a través de la campaña de recolección de firmas de la ciudadanía.

Luisa Sepúlveda, vocera de la Mesa Comunal de Trabajo para los Adultos Mayores, explicó que la campaña partió el 1 de octubre de 2018, impulsada por un grupo de personas, fundamentalmente mujeres. “Nosotros funcionamos en la Oficina del Adulto Mayor, pero no pertenecemos ni a la OCAM ni a la Municipalidad; somos un grupo de personas de buena voluntad que después del curso de la Escuela de Verano que se nos da vimos que siempre había muchos problemas, entonces dijimos juntémonos para buscarles una solución. Allí empezamos un grupo como de 20 personas”.

Sepúlveda comentó que “el alcalde (Jorge Sharp) recién asumido nos invitó a reunirnos y nos planteó que estaba preocupado por el alto número de adultos mayores de la comuna y que no había ningún tipo de ordenanza para los adultos mayores, por lo tanto, nos pedía si nosotros podíamos redactar la ordenanza; quería que fuera una ordenanza redactada según las necesidades propias de los adultos mayores. Nos gustó el desafío, fue complejo porque ninguna de las integrantes dominamos el lenguaje legislativo o jurídico”.

El documento fue redactado y enviado al equipo jurídico del municipio porteño. “Allí vieron que el contenido estaba acorde a la ordenanza, pero que el lenguaje no era jurídico; entonces una abogada que participó en la creación de la Oficina del Adulto Mayor se ofreció a trabajar con una persona de nuestro grupo y ahí se llevó a lenguaje legal”, lo que permitió que pasara a régimen interno y luego al Concejo Municipal para su aprobación.

Cumplida esa primera tarea, la agrupación comenzó la segunda etapa de “juntar firmas y a movilizarnos; que la gente se dé cuenta de esta necesidad, que nos visibilicen que no tenemos rebaja de pasajes, cuando en las zonas extremas ya la tienen por ley y nosotros no; la región del Biobío también la tiene, a través de las autoridades con los empresarios. Entonces desde el 1 de octubre estamos con la recolección de firmas en los diferentes espacios públicos o donde nos invitan”, comentó Sepúlveda.

“Ahí empezamos a gestionar con diferentes congresistas, y el mismo alcalde nos ofreció armar una reunión con diferentes diputados y senadores de acá de la zona. Estamos comunicándonos con congresistas de cualquier color político, nosotros no somos de partidos políticos”, recalcó. “Nosotros tenemos la única preocupación que este y el otro gobierno dan muchas posibilidades culturales, recreativas, gratuitas a los adultos mayores; conferencias sobre la salud, sobre alimentación sana, etc. ¿Y los pasajes? Imagínese, tenemos que ir cuatro veces al consultorio a pedir la hora, el día que nos dan la hora, el día que nos tenemos que sacar sangre, el día que tenemos que ir a buscar los remedios; a veces no nos alcanza ni para ir dos veces al consultorio; con las pensiones tan bajas, es imposible”.

Publicado el 25/07/2019por editorPublicado en Regional, ValparaísoEtiquetado Adultos Mayores, Eventos, Municipalidad, Transporte.

