¿Y el Caso Frei?: Subsecretario Castillo renuncia por sus dichos sobre consultorios

«Por fin el Gobierno se dio cuenta de una persona tan descriteriada y que ha hecho tanto daño», declaró a nuestro medio Carmen Frei, hija del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Por su parte, el mandatario Sebastián Piñera ya nombró al nuevo subsecretario de Redes Asistenciales: Arturo Zúñiga Jory.

Fue en la Radio Santa María de Coyhaique donde el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, declaró que “los pacientes siempre quieren ir temprano a un consultorio. Algunos de ellos, una fracción de ellos, porque no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social”.

Los dichos de la autoridad fueron repudiados desde todos los sectores políticos, incluido el oficialismo. Tanto es así, que este jueves Castillo presentó su renuncia al Presidente Sebastián Piñera.

La ex autoridad era fuertemente cuestionada por la oposición, en especial, por la Democracia Cristiana, pues la colectividad de la falange acusa que Castillo ocultó información clave sobre la autopsia realizada al ex presidente Eduardo Frei Montalva, razón por la que lo tildan de encubridor del crimen perpetuado en dictadura.

Pese a los diversos pedidos para que Castillo fuera removido de su cargo por su implicancia en el Caso Frei, fueron sus desafortunadas declaraciones las que finalmente sellaron la suerte de la ahora ex autoridad.

Consultada por nuestro medio, la hija del ex presidente Eduardo Frei Montalva, Carmen Frei, celebró la salida de Castillo, pues lo calificó como una persona carente de criterio.

“Por fin el Gobierno se dio cuenta de una persona tan descriteriada y que ha hecho tanto daño, por eso le pidieron su renuncia”.

Carmen Frei

De todas formas, la también ex senadora criticó la tardanza del Gobierno para sacar a Luis Castillo del cargo, así como también el motivo por el cual fue removido.

“El Gobierno lo mantuvo a pesar de todo lo que estábamos diciendo respecto de una persona que no daba confianza. Lo mantuvieron para que no dijeran que hubieron presiones para sacarlo, pero nosotros no hicimos presión, sino que lo que dijimos siempre fue que es una persona que no procedió bien en el caso de mi padre”, sostuvo Carmen Frei.

Quien también dio declaraciones a nuestro medio fue el diputado DC Gabriel Silber. El parlamentario sostuvo que para el Ejecutivo era insostenible mantener a Castillo en el cargo.

“Claramente estos hechos, cuando el propio fuego amigo gatilla declaraciones de propios parlamentarios de derecha, era obviamente irresistible la permanencia de Castillo en el Gobierno.

Gabriel Silber

Si bien el legislador valoró la marginación de la ex autoridad del Gobierno, criticó que el Presidente Piñera no hiciera las cosas en su debido momento.

“Siempre es positivo, desde el punto de vista ético era imposible mantener a Castillo en un cargo tan importante como subsecretario, pero nos hubiera gustado que el Presidente Piñera hubiese escuchado en su minuto la interpelación de la Democracia Cristiana respecto de los graves cargos que pesaban sobre Castillo“, concluyó Silber.

El mandatario Sebastián Piñera ya nombró al sucesor de Castillo: se trata de Arturo Zúñiga Jory, ingeniero comercial de la Universidad Católica y ex jefe de gabinete del Ministerio de Salud.

