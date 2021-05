Viva el Primero de mayo por siempre

PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE 01 DE MAYO DE 2021

*****

“..A venido de los cuarteles, papelina con la muerte y asesino mercenario, han cobrado del Estado, así es mi puto pais”

Arpaviejas

*****

1.- No se sabe mucho de la actitud de los patrones en este proceso. Por eso es importante dejar a la vista la odiosidad con la que miraban el actuar obrero y como, en sus escritos antes del 1 de mayo de 1886, ya ponían la atención sobre algunos líderes. No es menor constatar como se están refiriendo a 2 de los líderes que fueron ahorcados, luego de un juicio vil. El Chicago Mail sacó un editorial ominoso: “Hay dos rufianes peligrosos sueltos en esta ciudad; dos cobardes escurridizos que se proponen armar bronca. Uno se llama Parsons; el otro se llama Spies…. Obsérvenlos hoy. No les quiten el ojo de encima. Háganlos personalmente responsables de cualquier problema que ocurra. Denles un castigo ejemplar si ocurren problemas”.

Los patrones, los dueños de los medios de comunicación, ya habían condenado a muerte a los héroes de Chicago, incluso antes del primero de mayo de 1886.

2.- Son cientos, miles, los escritos que relatan este día con emoción, pese al tiempo transcurrido. No hay gran diferencia entre uno y otro, tan solo algunos énfasis que no inciden en el resultado final, que no es otro que exponer ante los trabajadores, ante el mundo, de qué manera los trabajadores pueden ver concretadas sus aspiraciones.

“Por fin, la fecha tan esperada llegó. La orden del día, uniforme para todo el movimiento sindical era precisa: ¡A partir de hoy, ningún obrero debe trabajar más de 8 horas por día!¡8 horas de trabajo! ¡8 horas de reposo! ¡8 horas de recreación!”

Era el 1 de mayo de 1886. Revivámoslo con emoción.



3.- Simultáneamente se declararon 5.000 huelgas y 340.000 huelguistas dejaron las fábricas, para ganar las calles y allí vocear sus demandas. En Nueva York, los obreros fabricantes de pianos, los ebanistas, los barnizadores y los obreros de la construcción conquistaron las 8 horas sobre la base del mismo salario. Los panaderos y cerveceros obtuvieron la jornada de 10 horas con aumento de salario. En Pittsburgh, el éxito fue casi completo. En Baltimore, tres federaciones ganaron las 8 horas: los ebanistas, los peleteros y los obreros en pianos-órganos. En Chicago, 8 horas sin disminuir sus salarios: embaladores, carpinteros, cortadores, obreros de la construcción, tipógrafos, mecánicos, herreros y empleados de farmacia; 10 horas con aumento de salario: carniceros, panaderos, cerveceros. En Newark, los sombrereros, cigarreros, obreros en máquinas de coser Singer, obtuvieron las anheladas 8 horas. En Boston, los obreros de la construcción. En Louisville, los obreros del tabaco. En Saint Louis, los mueblistas, y en Washington, los pintores.

En total, 125.000 obreros conquistaron la jornada de 8 horas el mismo 1° de mayo.

A fin de mes serían 200.000, y antes que terminara el año, un millón. No era la victoria absoluta; pero se había obtenido un resultado importante, por sobre, incluso, de algunas fallas en el movimiento obrero. “Jamás en este país ha habido un levantamiento tan general de las masas industriales” (expresaba un informe de la AFL) “El deseo de una disminución de la jornada de trabajo ha impulsado a millares de trabajadores a afiliarse a las organizaciones existentes, cuando muchos, hasta ahora, habían permanecido indiferentes a la acción sindical”.

4.- VIVA EL PRIMERO DE MAYO, POR SIEMPRE

*****

Del libro 1° de Mayo – Dia internacional de los trabajadores – Un largo camino de organización y lucha – de Manuel Ahumada Lillo

*****

Nuestra fuerza la Unidad Nuestra meta la Victoria



MANUEL AHUMADA LILLO

Secretario C.G.T. CHILE

Me gusta esto: Me gusta Cargando...