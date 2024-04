Video: Ex Capitán Miguel Toledo: asesinato de tres carabineros “Yo sé quiénes son, Ojo, no son mapuche”

(360Noticias) El exoficial de Carabineros, Miguel Toledo, ha hecho explosivas declaraciones que sacuden los cimientos de la institución policial en Chile. En in video, Toledo denunció una serie de prácticas corruptas y montajes perpetrados por miembros de Carabineros, desafiando la narrativa oficial y exponiendo una red de corrupción que parece extenderse más allá de la fuerza policial.

El Capitán Toledo, ya con anterioridad a denunciado que algunos miembros de Carabineros han estado cobrando dinero por proporcionar seguridad a predios y transportar madera en la zona. Sin embargo, lo más increíble es su afirmación de que estos mismos individuos han estado orquestando montajes y autoatentados para justificar su presencia y demandar mayores recursos.“Yo sé quiénes son y no con mapuche”, afirmó Toledo, desafiando la suposición de que los ataques en la región siempre están vinculados a la comunidad mapuche. Según él, algunos mandos de Carabineros están más interesados en enriquecerse ilícitamente que en proteger a la población.

En relación con el asesinato de los tres carabineros en el capital ha señalado en un video:

“Ah, aquí no son civiles. Aquí no son civiles. No, aquí hay gente metida, ahí interna. Son los únicos. ¿Cómo pueden pasar? Yo siempre les he dicho, ¿cómo puede pasar gente ahí si eso está todo tapado? Hay un puro camino. Ahora ustedes saben lo que está pasando con Yañez (general). Se va a victimizar. Están desesperados… Esto se venía venir. Vean ustedes los videos de las empresas de seguridad que hay, todos armados. Todos armados con fusiles largos, bien armados.”Agrega “Entonces, ¿de dónde salió el ataque, viejo? Ah, aquí es imposible. Es imposible porque hay un solo camino. Yo, viejo, lo he dicho y lo dije. ¿Cuántas veces? Un solo camino. No tenéis por dónde arrancar. No tienen. ¿Por dónde? Pues no tienen por dónde. A la hora que ocurrió esto, era cerrar los caminos. Listo, se acabó. Ah, ¿me capta la idea o no? Cuando pasó el atentado… Quieren involucrar a un grupo terrorista, huevón, ¡que eso es falso! Es mentira.”

Señala “Ah, ¿me captas la idea? Oye, el empresario que salió y dijo que pagaba 130 millones de pesos a grupos armados y bueno, la prensa le pone grupos armados, pero no le puso que eran carabineros en investigaciones activas. Ah, eso se borró en tribunales. Entonces, yo no entiendo cómo no tenían un dron…”

Finalmente afirma ¿Tú crees que alguien arrancó para los cerros para allá? con un dron lo levantáis al tiro y lo encontráis. Yo sé quiénes son y no son mapu. Ojo, no son mapu…