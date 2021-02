Vídeo Debate : “Capitulación entre adultos. Grecia 2015: una alternativa era posible. Éric Toussaint autor del libro.

A continuación el vídeo de la presentación y debate en torno al libro “Capitulación entre adultos. Grecia 2015: Una alternativa era posible” organizado por Anticapitalistas el pasado 29 de enero. El autor del libro Éric Toussaint, portavoz internacional del Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (CADTM), y Daniel Albarracín, economista y sociólogo, dialogan y analizan en profundidad las lecciones extraídas de su participación en la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública griega, de la que Eric Toussaint fue coordinador y Daniel Albarracín miembro, con el objetivo de seguir luchando contra la austeridad y las políticas neoliberales de la UE.



Velo aquí➡️https://youtu.be/obESKu9Hk6k





Compartimos algunas declaraciones que Eric Toussaint hace en el desarrollo de la conversación:



«Si dediqué tiempo para redactar este libro, es porque estoy convencido de que, basándome en hechos reales, era realmente factible implementar una estrategia diferente de la implementada por Alexis Tsipras. Mencionando una cosa importante, que Tsipras no respetó el funcionamiento ni el debate democrático de su propia organización.»



«Frente a la agresividad del Banco Central Europeo, la alternativa implicaba suspender el pago de la deuda griega, para ahorrar 6000 millones de Euros, que fue lo que Grecia gastó entre febrero y junio de 2015. Para pagar al FMI y a otros acreedores Tsipras y Varoufakis, el ministro de finanzas, tuvieron que vaciar la liquidez de todos los organismos públicos. Cuando la deuda reclamada por el FMI era totalmente espuria, odiosa, y se podía demostrar públicamente en base a la auditoría de la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública griega.»



«Es fundamental sacar lecciones de esta experiencia, yo diría que lo que demuestra el comportamiento de Tsipras es que haciendo concesiones a tus enemigos (la Comisión Europea y el FMI en este caso) van a aumentar sus exigencias. Si muestras debilidad en tu voluntad de lucha, estás perdido en la negociación. Para ganar una negociación hay que tener una correlación de fuerzas favorable. En el caso de una huelga, se trata de parar la producción e impedir la salida de los productos. En el caso de un gobierno se trata de suspender el pago de la deuda e impedir la salida de capitales. Si Tsipras hubiese hecho esto, los acreedores (FM, BC) se hubiesen visto obligados a sentarse a negociar. Pero Tsipras se quedó en la retórica, en la imagen, no en la lucha real.»



De los trabajos realizados por la Comisión de la Verdad sobre la deuda pública griega se extraen lecciones muy importantes, de las que aprender para el futuro y de las que también han emanado propuestas que tienen que seguir siendo elaboradas. Precisamente, de todas estas lecciones bebe el proyecto ReCommonsEurope, iniciado en 2019 por CADTM, EReNSEP y el sindicato vasco ELA, que da continuidad a este trabajo de elaboración proponiendo un programa y contribuyendo a debates estratégicos para construir una alternativa para los pueblos de Europa (en su primera fase) y para/con los pueblos del Sur (en su segunda fase). ReCommonsEurope responde a esta preguna: ¿Qué tendrían que hacer las fuerzas populares si llega a formar un gobierno en Europa?



E. Toussaint: «Estoy convencido de que es fundamental llevar a cabo la batalla de las ideas, para mostrar hasta qué punto los programas de las organizaciones políticas actuales están vacíos y no dan herramientas para luchar cuando hay una posibilidad real de implementar una estrategia alternativa. Estamos intentando crear alianzas con quienes han sido capaces de entender esto. Como es el caso de las organizaciones y las personas con las que hemos elaborado este proyecto. Para el CADTM el programa no es solamente responsabilidad de los partidos políticos, sino que los movimientos sociales y los sindicatos tienen que debatir de manera conjunta (todas las fuerzas políticas) sobre cómo tiene que ser ese programa. Manteniendo la independencia de los movimientos sociales, porque en caso de que se llegue a formar un gobierno, son los movimientos sociales quienes van a presionar a los partidos políticos en el gobierno en caso de que no cumplan con el programa elaborado de manera conjunta.»



