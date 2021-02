La «sensibilidad» de los políticos

por Julio C. Gambina



Resulta de mucho interés seguir las declaraciones de los políticos en función gubernamental en el Foro Económico Mundial (FEM), el Foro de Davos, que estuvo funcionando “en línea” en estos días, preparando el encuentro presencial que se hará en Singapur en mayo próximo [1]. En rigor, no solo en este cónclave, sino que en estos días podemos leer diferentes apreciaciones ante la situación generada por la pandemia y la recesión mundial. Hay que seguir las intervenciones de quienes deciden en los principales países del sistema mundial para sorprenderse, o no tanto, quizá, para entender las lógicas de la política en estos momentos del desarrollo histórico.



Entre otros, se destaca el discurso del titular del gobierno de China, quien se asume como el heredero en esta coyuntura sobre el rumbo liberalizador, lo que se confirma con la diversificación de negociaciones para suscribir acuerdos de libre comercio. El último tratado fue con Europa, algo que preocupa a los aliados histórico del viejo continente: EEUU, que más allá del cambio de gobierno mantiene las disputas por la hegemonía mundial con el gigante asiático, el único con crecimiento en el 2020 y con pronóstico de importante recuperación para este 2021. Lo curioso es que en los 90 del siglo pasado, la liberalización se impulsó desde el llamado “Consenso de Washington” (FMI y Banco Mundial tienen sede en esa ciudad estadounidense, tanto como los organismos del gobierno de EEUU) y ahora, el presidente francés sostuvo la necesidad de abandonar ese consenso por los negativos efectos sociales y ambientales generados por el orden económico.



Interesante y provocador para nuestro tiempo escuchar a un dirigente comunista asumir el programa de la liberalización y a otro referente del poder capitalista global (Francia integra el G7) y socio con Alemania en la cumbre del poder europeo, resaltar que el “capitalismo no funciona” en las condiciones actuales. El dirigente chino propone cooperación internacional para la liberalización y el francés atender los problemas que genera la crisis entre los trabajadores y el ambiente. Vale detenerse también en el mensaje al personal del Tesoro de EEUU, suscripto por la nueva Secretaria en su primer día de actividad [2]. En el texto dirigido a 84.000 trabajadoras y trabajadores sostiene que “La pandemia ha provocado una devastación total en la economía. Industrias enteras han detenido su trabajo. Dieciséis millones de estadounidenses todavía dependen del seguro de desempleo.” Para atender esa situación recuerda como trabajaron en común desde la Reserva Federal (FED) y el Tesoro en la crisis del 2008 (Yellen estaba entonces en la FED), para recrear esas condiciones ante los problemas presentes. Bien vale recordar que todo lo que se hizo entonces fue para el salvataje del orden capitalista y no para resolver los problemas de los más necesitados.



Sigue la funcionaria en su escrito, que hay que abordar el desafío de las 4 cuatro grandes crisis actuales, según Biden: a) la pandemia, b) la crisis climática, c) una crisis de racismo sistémico y d) una crisis económica que se ha estado acumulando durante cincuenta años. Ese medio siglo al que remite nos remonta a comienzos de los 70 del siglo pasado, lo que podría suponer una consideración crítica a la respuesta a la crisis capitalista de aquellos años, precisamente las políticas “neoliberales”. Parece estar de moda en el poder mundial la crítica a las políticas hegemónicas en las últimas décadas. Culmina convocando a la sensibilidad de las trabajadoras y trabajadores del Tesoro para le informen qué cosas habría que hacer para resolver los problemas actuales.



A su vez, en el sitio del FMI [3] puede verse un video sobre el debate sostenido en el marco del FEM con funcionarios del FMI, el BM, el BID, la CAF, la CEPAL y el G20 sobre un “Plan Marshall para América Latina y el Caribe” luego de la pandemia. Más allá de la alegoría a la reconstrucción europea de la pos-guerra, los funcionarios de la banca internacional sugieren nuevos y más préstamos para atender los problemas de crecimiento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad. Cómo si no se tratara del endeudamiento, entre otras causas, la razón de esos problemas que ahora se adjudican al Covid-19. Hasta sugieren, con gran “sensibilidad”, no abandonar las políticas de atención a los más perjudicados. Todo dicho en simultáneo con la necesidad de avanzar en “reformas”, las que figuran en los contratos de toda asistencia financiera y que como varias veces señalamos son las reaccionarias reformas laborales y previsionales, entre otras.



Claro que al mismo tiempo sesionó en línea el Foro Social Mundial y luego de un trabajo de debate por dos años, hubo pronunciamiento de la AIP [4], en donde se caracterizó la crisis actual y se presentó la “Plataforma Política de la Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP)”.



Allí sugieren la “articulación popular como respuesta a la crisis” y una “plataforma” de luchas de contenido anticapitalista, antimperialista y anticolonial, por un feminismo de clase y popular, por una lucha antirracista y contra la discriminación; denunciando al Estado burgués y bregando por una nueva democracia popular y defensa de los recursos naturales como bienes comunes y una reforma agraria popular.



Se sostiene el control y estatización del sistema financiero, los paraísos fiscales y las empresas transnacionales, el derecho al trabajo para todos, con derechos laborales y salarios dignos por los derechos sociales y los derechos humanos, por el derecho a la educación y la soberanía del conocimiento, por los derechos de las personas de las diversidades sexuales, por los derechos de migrantes, refugiados, poblaciones en diásporas, pueblos indígenas y todos aquellos que son vulnerados en nuestras sociedades, entre otros aspectos. El texto culmina con una convocatoria a la unidad mundial de las luchas de los pueblos y a su articulación política.



El interrogante pasa por atender esta diversidad de sentires, pensares, pareceres y expresión de una diversidad de reivindicaciones democráticas y por cambios estructurales, o confiar en el lenguaje diplomático de los que deciden, desde siempre, el destino manifiesto de un orden capitalista que solo obtiene los resultados que ellos mismos critican.









Buenos Aires, de febrero de 2021.



Notas

[1]https://es.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/programme



[2] https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0003



[3]https://www.youtube.com/watch?v=NC7oqSR1Lfk&feature=youtu.be



[4] “Mundo desde abajo: Buscando alternativas. Asamblea Internacional de los Pueblos, AIP.” En: https://cctt.cl/2021/01/30/mundo-dese-abajo-buscando-alternativas-asamablea-internacional-de-los-pueblos-aip/

Fuente: BOLETÍN del CADTM

