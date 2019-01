Venezuela: fracasa intentona golpista.

fuente :Resumen Latinoamericano, 21 enero 2019

Siendo las 02:50 Hrs., un grupo de Guardias Nacionales adscritos al Desur Tiuna parroquia CARICUAO Liderados por el sargento José Gregorio Bandres tomó por asalto la unidad de control Policial Macarao golpeando al capitán Soto Martinez a quien lo metieron en el calabozo llevándose 10 Fusiles AK y 14 pistolas. Desde allí se trasladan al Puesto de Comando del Desur Petare, llevandose secuestrados al 1er teniente Palacio Martinez y teniente Marin Estrada el quien logró alertar al comandante de zona 43 . Allí extrajeron la cantidad de 45 fusiles y 04 pistolas. Saliendo con rumbo a la Urbina .

El comandante del Zonal 43 GB Elio Estrada Parede se activa con fuerzas de reacción y se traslada hasta el Desur Petare recibiendo la información que los “desertores armados” salieron para la Unidad especial Cotiza. Entonces se ordenó la activación del plan de defensa y seguridad de Caracas con los cuerpos militares y policiales. Detectado el grupo de Guardias Nacionales en el Comando de la Unidad Especial de Seguridad Cotiza, intentando salir de la misma enfrentándose con la unidad de Reaccion al mando del Comandante Estrada quien ordenó el cerco de la unidad. Finalmente la Situación pudo ser controlada y todos los sublevados fueron detenidos y se encuentran actualmente a cargo de la la Justicia militar, donde están siendo interrogados.

Por lo demás, los acontecimientos tuvieron poco eco en la población cercana a los hecho, solo se sintieron un par de cacerolas y algunos pocos vecinos ligados a la oposición salieron a la calle pero fueron rápidamente disueltos con gases lacrimógenos. Desde las redes, el golpista fascista Julio Borges y el ex fiscal golpista Ortega Díaz, se pronunciaron a favor de los sublevados, pero no tuvieron eco. Sí hay que decir, que quienes más se plegaron a la intentona fueron los medios hegemónicos que convirtieron en un “gran levantamiento” pero la realidad es la única verdad. Otra vez no pudieron con la Revolución bolivariana.

Luego de neutralizada esta acción terrorista fueron capturados y puestos a la orden del DGSIM, veintisiete (27) Guardias Nacionales en el Comando de la Unidad Especial de Seguridad Cotiza, lograndose recuperar el siguiente material:

• 39 Fusiles Ak-103.

• 14 Pistolas Calibre 9mm.

• 01 Carabina 37mm/38mm.

• 01 Lanzador Múltiple.

• 3100 Cartuchos calibre 7,62×39.

• 740 Cartuchos calibre 9mm.

• 89 Cargadores de Fusil Ak-103.

• 25 Cargadores de Pistola 9mm.

• 10 Chalecos antibalas.

• 103 Artificios Lacrimógenos.

• 04 Extintores.

• 04 Máscaras Antigas.

