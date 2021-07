Uruguay – Falleció el compañero Julio A. Louis

Fundación Vivian Trías

SE NOS FUE JULIO LOUIS

Con hondísimo pesar informamos el fallecimiento del profesor, amigo y colaborador de esta casa, Julio Louis.

Garabed Arakelian

Supo aunar docencia y militancia No era un docente neutro, era militante y cuando lo era ejercía la docencia. No fue acomodaticio con sus ideas, por el contrario tenía como característica un perfil de dureza basado en sus convicciones. Las mantuvo en la cárcel de la dictadura sometido a cruentas torturas, Podemos decir que fue indoblegable. Pero no eludía la discusión y ell intercambio de opiniones e ideas. Y supo reservar un espacio para sus amistad y sus seres queridos.

Hasta siempre!!



Eduardo Aparicio

Murió el entrañable compañero Julio Louis, ahora la pena me impide decir lo que siento, un revolucionario consecuente, dedicó toda su vida a la militancia a favor de la emancipación del hombre, apuntando al ideal socialista, desde el marxismo revolucionario que fue su estrella polar. Sus compromisos fueron múltiples y siempre firmes. Su valor intelectual, su capacidad de reflexionar, estudiar y trasmitir enorme. La integridad de su persona, en temimos de valores, solidaridades, lealtades y calidad humana fue una constante, para quienes lo tratamos y compartimos tantas cosas con él. Fue parte de este proyecto de Claridad, con su lucidez y entrega, como fue su característica.

Hasta siempre, tu ejemplo y generosidad nos acompañarán

Heber Freitas

Un gran gran docente, un colega amigo insobornable, coherente en sus ideas en cualquier circunstancia. Recibí el honor de que me invitara a escribir el prólogo y presentar alguno de sus libros. Un imprescindible que dejó su huella. Quería, admiraba a Vivian Trias siempre. Abrazo eterno Maestro…



Maxi Santos

Un verdadero docente

Hace un rato me enteré que se nos fue Julio Louis. Será muy conocido para algunos pero prácticamente un desconocido para muchos ya que creo que por lo poco que lo conocí en el IPA y en la Fundación Trias, no tenía ni buscaba grandes reconocimientos.

Como un desconocido, lo conocí sin querer en el IPA cuando se lo invitó a una charla sobre la Historia del CEIPA y, luego, también lo grabé con Flor Argul para un futuro documental que no se ha materializado. Con su hoja de apuntes – por la edad, decía – nos paseó por los años 60, contando sus experiencias que acercaban a ese tiempo tan lejano e interesante para los jóvenes de izquierda. Lo relataba así como ponía en su currículum de presentación, “militante del CEIPA”.

Un segundo encuentro con Louis fue a través de sus libros sin pretensión de ejercicio retórico rimbombante intentaba explicar, en clave marxista, los hechos del pasado. Los dos primeros libros en el IPA fueron sobre las colonias y las independencias que por su tipo de escritura, nos resultaba muy amena y atrapante para quienes hacíamos nuestras primeras armas en el marxismo. Se notaba que era profesor. Además, en este ejercicio de intentar pensar el presente en clave histórica nos llamaba mucho la atención que el libro terminara ayer – en tiempos históricos – tratando de ver el proceso en “Nuestra América” de los últimos 500 años.

El tercer encuentro se dio en la Fundación Vivian Trías, casi al mismo tiempo que en el IPA en el que esas pocas veces siempre constituyeron acercamientos amenos y honestos con ese señor que había escrito los libros que usábamos en el IPA y que, además había escrito aproximaciones a Trias que nos permitían la cercanía posible de no haberlo conocido.

Sabía que en estos últimos momentos estaba grabando videos para Canadá. Y uno se queda pensando en esa vocación y compromiso con la docencia y con la Historia que no la dejó ni a último momento. Además de su cercanía con los de abajo que lo llevó a estar siempre enviando material y poniéndose a disposición del Centro de Estudiantes para compartir, desde su lugar, posibles lecturas de la realidad y del pasado como función pedagógica para el futuro.

Una gran pérdida para la Fundación.

Saludos, compañeros y compañeras.



Pablo Modernell

Pésima noticia, recuerdo que a mi generación del IPA (93) nos dió clase de Americana, honorariamente en el local de FOSE, bien cerquita del IPA, recuerdo que de negó incluso a que le pagásemos los boletos de ómnibus hasta Las Piedras.

Junto con esa sencillez y generosidad solidaria, recordamos la firmeza de sus principios y la solidez teórica de su análisis del pasado de nuestra América mestiza.

Para todos los compañeros de esa generación, una pérdida enorme, porque talentos como ese no abundan.

Hasta siempre compañero

